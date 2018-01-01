Жилой комплекс Многофункциональный комплекс премиум-класса

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Mardi Stadium - новый жилой многофункциональный комплекс премиум-класса, расположен в престижном деловом центре Батуми, в окружении всей необходимой инфраструктуры, всего в 500 метрах от моря. Идеально подходит для жизни и для инвестиций.



Mardi Stadium - 27-этажное здание современной архитектуры. Торговый центр, расположенный на 1-3 этажах комплекса, гостиничные номера - на 4-5 этажах и апартаменты премиум-класса - на 6-26 этажах, спроектированы таким образом, чтобы обеспечить все потребности для комфортной жизни жильцов. Из окон своих апартаментов они смогут наслаждаться панорамными видами на город и море.



Комплекс включает 323 апартамента: студии, 1, 2 комнатные квартиры, площадью 24-81 кв. м.



Инфраструктура:

- Лобби;

- Ресепшен;

- Бассейн;

- Фитнес-центр;

- СПА-центр;

- Ресторан;

- Парковка;

- Охрана и видеонаблюдение 24/7.



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