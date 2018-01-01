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Жилой комплекс Квартиры с панорамным видом на море

Батуми, Грузия
от € 58,623
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Жилой комплекс Квартиры с панорамным видом на море
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О комплексе

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Современный комплекс CUBE на благоустроенной части города "Аллеи-Героев" в Батуми. Здание построено в современном стиле, сочетает в себе завораживающую архитектуру и потрясающие виды на побережье Черного моря. И танцующие фонтаны.

Совмещает в себе элегантность и стиль. Комплекс CUBE состоит из 55 этажей, находится в самом центре Батуми, на первой береговой линии. Комплекс имеет идеальное расположение для отдыха и проживания.

Квартиры с панорамными видами на море. Потолки - 3,1 метра, просторные квартиры с современными планировками от 35,9 до 89,6 кв.м. Полный ремонт из ЭКО материалов и дизайнерской мебели и с системой управления Smart Home.

Инфраструктура:
- Бассейн;
- Ресторан;
- Лаундж - зона;
- Фитнес - зал;
- Терраса;
- Конференц - зал.

Рядом с комплексом CUBE в пешей доступности находятся: (магазины, салоны красоты, медицинские учреждения, образовательные учреждения, отделения банка, кафе, рестораны, парк).

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Местонахождение новостройки
Батуми, Грузия
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Жилой комплекс Квартиры с панорамным видом на море
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от € 58,623
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Другие комплексы
Жилой комплекс Эксклюзивный комплекс на берегу моря
Гонио, Грузия
Сдача в: 2025
Застройщик: DDA Real Estate

ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.

Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!

- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
- бесплатная консультация;
- более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах.
- подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!

Radisson Blu Apartmens - эксклюзивный 5-звездочный жилой и инвестиционный комплекс на берегу Черного моря. ЖК расположен в элитном пригороде Батуми - Гонио. Гонио обладает чистейшими пляжами, современно инфраструктурой и находится в 15 минутах езды от Батуми.

Холлы созданы в едином премиальном стиле. В лобби установлен круглосуточный ресепшен. В комплексе 5 лифтов и круглосуточное видеонаблюдение. ЖК имеет благоустроенную территорию 7000 м2. Территория озеленена и имеет зонирование, что позволяет активно и спокойно отдыхать.

Квартиры доступны в нескольких вариантах: студия, 1- 2 комнатная, площадь от 31,88 – 88,53 м2. Высота потолков - 3 метра.

Квартиры полностью соответствует стандартам премиум-класса. Есть два типа планировок: стандарт и люкс. Квартиры сдаются с полным ремонтом, эксклюзивным дизайном, мебелью и встроенной техникой.

Внутрення инфраструктура:
- Крытый бассейн;
- Ресторан с терассой;
- Казино;
- Фитнес-центр;
- Спа;
- Супермаркет.

ЖК расположен рядом с разной инфраструктурой: образовательный учреждения, медицинские учреждения, рестораны, кафе, мечеть, православный храм, банки и другие объекты.

Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас БЕСПЛАТНО! Предоставим варианты планировок!
Жилой комплекс Roof Gagarini
Тбилиси, Грузия
от € 51,302
44–57 м² 5 квартир
Сдача в: 2023
Застройщик: Roof Development

Roof Development's new project Roof Gagarini features a modern architecture that creates a premium quality residential complex. The project consists of 12 floors and is distinguished by particularly good plans. The elevator, equipped with a UPS system, provides safe movement for the residents. The project has a yard, lobby, concierge, two-level parking, and security systems. The project includes a business center and an apartment rental service.

1. First payment- 30%
2. Instalment time - 2 years

The highest quality construction materials are used in the construction process, namely:

  • Dark-colored aluminum doors and windows
  • Thermal insulation materials
  • Metal and glass railings on the balcony
Жилой комплекс Идеальное место для жилья и инвестиций
Батуми, Грузия
Сдача в: 2025
Застройщик: DDA Real Estate

ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.

Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!

- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
- бесплатная консультация;
- более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах.
- подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!

Современный жилой комплекс Mardi aquapark wellness resort - расположен в курортном районе Махинджаури, находящегося в 15 минутах от центра Батуми и двух минутах от моря.

На территории 7 домов, здание 13 этажей, квартиры с современной планировкой: студия 29.63 - 36.44 м2., отделка квартир чистовая и с полным ремонтом.

Mardi aquapark wellness resort - первый отель в Грузии по ситстеме "All Inclusive" под управление гостиничной группы ACCOR. Который предлагает широкий спектр процедур для укрепления здоровья.

Инфраструктура комплекс: оздоровительный центр и развлекательные зоны, теннисный корт, баскетбольный корт, беговые дорожки, аквапарк, детский развлекательный центр, ресторан, бар, бассейн, СПА, конференц-залы, благоустроенный сад, BBQ зона.

Mardi aquapark wellness resort можно приобрести как для инвестиций, так и для жилья.

Позвоните нам, и мы предоставим бесплатно подборку из лучших объектов в Батуми под Ваш бюджет и пожелания!

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