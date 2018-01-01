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Жилой комплекс Идеальное место для жилья и инвестиций

Батуми, Грузия
от € 51,456
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Жилой комплекс Идеальное место для жилья и инвестиций
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О комплексе

ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.

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- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
- бесплатная консультация;
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Современный жилой комплекс Mardi aquapark wellness resort - расположен в курортном районе Махинджаури, находящегося в 15 минутах от центра Батуми и двух минутах от моря.

На территории 7 домов, здание 13 этажей, квартиры с современной планировкой: студия 29.63 - 36.44 м2., отделка квартир чистовая и с полным ремонтом.

Mardi aquapark wellness resort - первый отель в Грузии по ситстеме "All Inclusive" под управление гостиничной группы ACCOR. Который предлагает широкий спектр процедур для укрепления здоровья.

Инфраструктура комплекс: оздоровительный центр и развлекательные зоны, теннисный корт, баскетбольный корт, беговые дорожки, аквапарк, детский развлекательный центр, ресторан, бар, бассейн, СПА, конференц-залы, благоустроенный сад, BBQ зона.

Mardi aquapark wellness resort можно приобрести как для инвестиций, так и для жилья.

Позвоните нам, и мы предоставим бесплатно подборку из лучших объектов в Батуми под Ваш бюджет и пожелания!

Местонахождение новостройки
Батуми, Грузия
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Жилой комплекс Идеальное место для жилья и инвестиций
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Сдача в: 2023
Застройщик: Geo Estate

Saburtalo Residence — это 13-этажный жилой комплекс, расположенный недалеко от озера Лиси. На первом этаже жилого комплекса будут размещены различные торговые объекты, в том числе гипермаркет международного бренда. В комплексе есть рекреационные зоны отдыха, подземный паркинг, а из окон открываются панорамные виды на город.
Жилой комплекс Жилой комплекс на Новом бульваре
Батуми, Грузия
Сдача в: 2024
Застройщик: DDA Real Estate

ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.

Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!

- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
- бесплатная консультация;
- более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах.
- подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!

New Boulevard Residence блок В - современный комплекс в Батуми на Новом бульваре с квартирами премиум-класса с видом на море. Расположенный в 300 метрах от Черного моря.

ЖК состоит из трех зданий. Стильный дизайн в строительстве используются только экологические современные материалы. Здание, освещённое стильной подсветкой фасадов в темное время суток. В доме установлены бесшумные скоростные лифты.

В комплексе представлены квартиры с одной или двумя спальнями. Современные планировки продуманны до малейших деталей. Высота потолков - 2,85. Квартира с отделкой зеленый каркас: энергосберегающее остекление панорамных окон, металлическая входная дверь, облицовка керамической плиткой балконов, цементная стяжка пола, электро-разводка, разводка труб, установка счетчиков на электроэнергию, газ и воду, монтаж системы отопления и радиаторов, отделка потолка гипсокартоном, шпаклевка стен.

Во дворе расположена детская площадка и озелененная зона для отдыха. Для жителей комплекса представлен подземный паркинг.

Инфраструктура:
- Магазины;
- Парк;
- Рестораны, кафе;
- Торговый центр Metro City;
- Отделения банка;
- Фитнес - клуб;
- Салон красоты;
- Образовательный центр.

Звоните или пишите, подберем для Вас объект в Грузии! Бесплатное юридическое сопровождение!
Жилой комплекс Ультрасовременный жилой комплекс
Батуми, Грузия
Сдача в: 2023
Застройщик: DDA Real Estate

ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.

Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!

- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
- бесплатная консультация;
- более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах.
- подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!

Современный гостинично-жилой комплекс Alliance Privilege (Альянс Привилидж) расположен на берегу первой линии в центре города, на бульваре Батуми. В здании 54 этажа. Комплекс состоит из двух частей: элитные апартаменты и пятизвёздочный отель «Mariott» который будет располагаться на первых двенадцати этажах.

Жилые помещения имеют оригинальные современные планировки. Квартиру можно приобрести как с полным оборудованием (мебелью и дизайнерским оформлением) также можно приобрести жилье в состоянии чистовой отделки.

Инфраструктура комплекса:
- Паркинг;
- Бассейн;
- Спа;
- Фитнес - центр;
- Кафе и рестораны;
- Казино.

Неподалеку от комплекса есть все необходимое для жизни и развлечений (кафе, рестораны, прогулочные зоны, мед. учреждения). Также комплекс расположен на первой линии у моря. Что предает уникальность!

Пишите или звоните, проконсультируем и подберем недвижимость в самом центре Батуми!

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