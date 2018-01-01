Жилой комплекс Идеальное место для жилья и инвестиций

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Современный жилой комплекс Mardi aquapark wellness resort - расположен в курортном районе Махинджаури, находящегося в 15 минутах от центра Батуми и двух минутах от моря.



На территории 7 домов, здание 13 этажей, квартиры с современной планировкой: студия 29.63 - 36.44 м2., отделка квартир чистовая и с полным ремонтом.



Mardi aquapark wellness resort - первый отель в Грузии по ситстеме "All Inclusive" под управление гостиничной группы ACCOR. Который предлагает широкий спектр процедур для укрепления здоровья.



Инфраструктура комплекс: оздоровительный центр и развлекательные зоны, теннисный корт, баскетбольный корт, беговые дорожки, аквапарк, детский развлекательный центр, ресторан, бар, бассейн, СПА, конференц-залы, благоустроенный сад, BBQ зона.



Mardi aquapark wellness resort можно приобрести как для инвестиций, так и для жилья.



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