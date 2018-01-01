Жилой комплекс Таунхаусы премиум-класса

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Жилой комплекс Wyndham Grand Riviera предоставляет единственные таунхаусы премиум-класса, расположенные на первой линии пляжа Гонио. Это престижный пригород в южной части Батуми. Именно здесь находится самый чистый пляж Черного моря. Атмосфера в Гонио несет в себе спокойствие, жизнь без суеты и шума. Комплекс имеет уникальное месторасположение. 15 минут до центра Батуми.



Таунхаусы площадью 130 и 151 м2. На трех этажах расположены три просторные спальни, терраса с панорамным видом на море и горы. Каждый таунхаус имеет современную отделку, эксклюзивную внутренних инфраструктуру. Придомовая территория имеет зону отдыха и парковочное место.



Инфраструктура:

- 12 ресторанов, кафе, баров;

- Массажные кабинеты, грязелечебница;

- 2 фитнес-центра;

- Шаттлы к морю и в город;

- Детский парк;

- 7 бассейнов;

- Маркеты и эко-лавка;

- Конференц зал;

- Химчистка;

- Доставка медикаментов и продуктов.



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