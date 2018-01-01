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Жилой комплекс Жилой комплекс с развитой инфраструктурой

Гонио, Грузия
от € 120,606
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Жилой комплекс Жилой комплекс с развитой инфраструктурой
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О комплексе

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Elite Family Residence - элитный жилой комплекс семейного формата, находящийся на берегу Черного моря, в пригороде Батуми, чистейшего пляжа Гонио. Дорога до цента займет 15 минут. Комплекс выглядит изысканно и эстетично. Французские балконы придают особый шарм комплексу.

Преимущества комплекса - в ее чистейшей акватории, лучшими пляжами и заповедной зоной. Локация находится далеко от автомагистралей и других различных загрязнений.

Квартиры предоставлены: 1-комнатные - 46.85–77.8 кв.м. 2-комнатные - от 86.9 кв.м. Высота потолков - 3,2 м. В доме предоставлена гидроизоляция и теплоизоляция фундамента и перекрытий. Внешние стены - из огнеупорного кирпича. Каждая квартира предусматривает открытый балкон.

Базовая комплектация квартир включает в себя меблировку комнат, установку техники, панорманые окна и входные двери.

Инфраструктура на территории комплекса:
- Spa - зона;
- Ресторан;
- Винный погреб;
- Бильярдная;
- Баня;
- Фитнес - центр;
- Бассейн;
- Зона бербекю;
- Мини - гольф;
- Подземный паркинг.

Комплекс находится с разной инфраструктурой в пешей доступности, такими как: образовательные учреждения, медицинские учреждения, супермаркеты, отделения банка, рестораны, мечеть Гонио, православный храм.

Гонио - престижный пригород в южной части Батуми. Именно здесь находится самый чистый пляж Черного моря. Атмосфера в Гонио несет в себе спокойствие, жизнь без суеты и шума.

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Местонахождение новостройки
Гонио, Грузия
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Жилой комплекс Жилой комплекс с развитой инфраструктурой
Гонио, Грузия
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Другие комплексы
Жилой комплекс ЖК с современной архитектурой и дизайном
Батуми, Грузия
Сдача в: 2024
Застройщик: DDA Real Estate

ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.

Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!

- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
- бесплатная консультация;
- более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах.
- подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!

Жилой элитный комплекс Calligraphy Towers состоит из трех блоков: А,Б,Г. Расположен в самом сердце благоприятного района "Аллея-Героев". Пять минут ходьбы до морского побережья озера Ардагани и танцующих фонтанов. В 2,5 км находится Батумский морской порт.

ЖК Calligraphy Towers является воплощением изысканных решений в современной архитектуре и дизайне.

Высокую прочность конструкции обеспечивает монолитный фундамент и железобетонный монолитный каркас. Внешние стены новостройки утепляются долговечным теплоизолятором. Вентилируемый фасад выполняет компания с многолетним опытом SPS GROUP.

Квартиру можно приобрести в однокомнатной или двухкомнатной современной планировке. Также представлены студии от 29 квадратных метров. Высота потолков – 2,8 метра. Отделка квартиры: черновая и чистовая.

Инфраструктура:
- Теннисный корт;
- Спа-центр;
- Бар;
- Центр развития для детей;
- Открытый и закрытый бассейн;
- Центр развития для детей Global International School;
- Зона коворкинг;
- Кинотеатр;
- Фитнес зал;
- Парк для отдыха.

Рядом с комплексом есть вся необходимая инфраструктура: медицинский центр, образовательный центр, банковские отделения, магазины, круглосуточные супермаркеты, продуктовый гипермаркет Carrefour, бизнес-центр, заведения быстрого питания, кафе и рестораны, пекарня, аптека.

Полное юридическое сопровождение от начала и до конца сделки! Звоните или пишите! Дадим полную консультацию бесплатно!
Многоквартирный жилой дом Euro Palace Gonio
Квaриати, Грузия
от € 22,725
33–42 м² 2 квартиры
Застройщик: LTD EVROMSHENI
< p > Строительная компания LTD “ EVROMSHENI ” была основана в 2014 году, и ее основной работой является строительство. Компания предлагает комфортабельные и качественные квартиры, построенные по современным стандартам. Наша цель - выполнять работу с высоким качеством и выполнять ее в строго спланированном графике с круглосуточной службой безопасности. Проект полностью финансируется!< / p >< p > Гонио является популярным историческим, туристическим и коммерческим морским направлением на юго-восточном побережье Черного моря, всего в 10 км от Батуми, который предлагает новый уровень курортного образа жизни, и это будет международный стандарт смешанного использования под руководством отдыха. < / p >< p > Квартиры в 14-этажном элитном доме, класса Premium с белой рамой, в 200 метрах от моря, подземная парковка площадью 2500 квадратных метров, коммерческие и офисные помещения, Зона отдыха, С панорамным видом на море и горы, бассейн, детская игровая площадка и бар на террасе. Завершенный проект характеризуется современными фасадами и квартирами с широким выбором. Проект предусматривает квартиры разных размеров и их индивидуальное планирование. < / p >< p > ✔ Завершенный фасад здания < / p >< p > ✔ Поверхностный вход < / p >< p > ✔ Входные двери квартиры < / p >< p > ✔ 4 Лифт < / p >< p > ✔ Бесплатный плавательный бассейн < / p >< p > ✔ Бесплатная подземная парковка < / p >< p > ✔ Системы горячей и холодной воды < / p >< p > ✔ Затянутый пол < / p >< p > ✔ Внутренняя проводка < / p >< p > ✔ Пластиковые окна европейского качества < / p >< p > ✔ Фасад, покрытый теплоизолированной плиткой < / p >< p > Бесплатный бассейн для жителей < / p >
Жилой комплекс Эксклюзивный комплекс на берегу моря
Гонио, Грузия
Сдача в: 2025
Застройщик: DDA Real Estate

ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.

Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!

- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
- бесплатная консультация;
- более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах.
- подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!

Radisson Blu Apartmens - эксклюзивный 5-звездочный жилой и инвестиционный комплекс на берегу Черного моря. ЖК расположен в элитном пригороде Батуми - Гонио. Гонио обладает чистейшими пляжами, современно инфраструктурой и находится в 15 минутах езды от Батуми.

Холлы созданы в едином премиальном стиле. В лобби установлен круглосуточный ресепшен. В комплексе 5 лифтов и круглосуточное видеонаблюдение. ЖК имеет благоустроенную территорию 7000 м2. Территория озеленена и имеет зонирование, что позволяет активно и спокойно отдыхать.

Квартиры доступны в нескольких вариантах: студия, 1- 2 комнатная, площадь от 31,88 – 88,53 м2. Высота потолков - 3 метра.

Квартиры полностью соответствует стандартам премиум-класса. Есть два типа планировок: стандарт и люкс. Квартиры сдаются с полным ремонтом, эксклюзивным дизайном, мебелью и встроенной техникой.

Внутрення инфраструктура:
- Крытый бассейн;
- Ресторан с терассой;
- Казино;
- Фитнес-центр;
- Спа;
- Супермаркет.

ЖК расположен рядом с разной инфраструктурой: образовательный учреждения, медицинские учреждения, рестораны, кафе, мечеть, православный храм, банки и другие объекты.

Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас БЕСПЛАТНО! Предоставим варианты планировок!

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