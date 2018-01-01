Жилой комплекс Жилой комплекс с развитой инфраструктурой

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Elite Family Residence - элитный жилой комплекс семейного формата, находящийся на берегу Черного моря, в пригороде Батуми, чистейшего пляжа Гонио. Дорога до цента займет 15 минут. Комплекс выглядит изысканно и эстетично. Французские балконы придают особый шарм комплексу.



Преимущества комплекса - в ее чистейшей акватории, лучшими пляжами и заповедной зоной. Локация находится далеко от автомагистралей и других различных загрязнений.



Квартиры предоставлены: 1-комнатные - 46.85–77.8 кв.м. 2-комнатные - от 86.9 кв.м. Высота потолков - 3,2 м. В доме предоставлена гидроизоляция и теплоизоляция фундамента и перекрытий. Внешние стены - из огнеупорного кирпича. Каждая квартира предусматривает открытый балкон.



Базовая комплектация квартир включает в себя меблировку комнат, установку техники, панорманые окна и входные двери.



Инфраструктура на территории комплекса:

- Spa - зона;

- Ресторан;

- Винный погреб;

- Бильярдная;

- Баня;

- Фитнес - центр;

- Бассейн;

- Зона бербекю;

- Мини - гольф;

- Подземный паркинг.



Комплекс находится с разной инфраструктурой в пешей доступности, такими как: образовательные учреждения, медицинские учреждения, супермаркеты, отделения банка, рестораны, мечеть Гонио, православный храм.



Гонио - престижный пригород в южной части Батуми. Именно здесь находится самый чистый пляж Черного моря. Атмосфера в Гонио несет в себе спокойствие, жизнь без суеты и шума.



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