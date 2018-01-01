Жилой комплекс Жилой комплекс с развитой инфраструктурой
О комплексе
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Elite Family Residence - элитный жилой комплекс семейного формата, находящийся на берегу Черного моря, в пригороде Батуми, чистейшего пляжа Гонио. Дорога до цента займет 15 минут. Комплекс выглядит изысканно и эстетично. Французские балконы придают особый шарм комплексу.
Преимущества комплекса - в ее чистейшей акватории, лучшими пляжами и заповедной зоной. Локация находится далеко от автомагистралей и других различных загрязнений.
Квартиры предоставлены: 1-комнатные - 46.85–77.8 кв.м. 2-комнатные - от 86.9 кв.м. Высота потолков - 3,2 м. В доме предоставлена гидроизоляция и теплоизоляция фундамента и перекрытий. Внешние стены - из огнеупорного кирпича. Каждая квартира предусматривает открытый балкон.
Базовая комплектация квартир включает в себя меблировку комнат, установку техники, панорманые окна и входные двери.
Инфраструктура на территории комплекса:
- Spa - зона;
- Ресторан;
- Винный погреб;
- Бильярдная;
- Баня;
- Фитнес - центр;
- Бассейн;
- Зона бербекю;
- Мини - гольф;
- Подземный паркинг.
Комплекс находится с разной инфраструктурой в пешей доступности, такими как: образовательные учреждения, медицинские учреждения, супермаркеты, отделения банка, рестораны, мечеть Гонио, православный храм.
Гонио - престижный пригород в южной части Батуми. Именно здесь находится самый чистый пляж Черного моря. Атмосфера в Гонио несет в себе спокойствие, жизнь без суеты и шума.
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