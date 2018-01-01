Жилой комплекс Жемчужина черноморского побережья
О комплексе
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Первая отельная резиденция в Батуми - Family Club от застройщика European Village с полной инфраструктурой для семей. Единственная резиденция в Грузии, имеющая изолированный блок для постоянного проживания.
Комплекс состоит из 86 жилых резиденций площадью 37,3 м2 - 119,4 м2. Резиденция отличается от апартаментов обстановкой, которая максимально приближённая к домашней. Она подходит для долгосрочного туристического отдыха или постоянного проживания.
Комплекс расположен в районе Гонио - Квариати. Территория является подлинной жемчужиной черноморского побережья Грузии. Это единственное место в Батуми, где горы и море соединяются вместе.
Инфраструктура резиденции:
- Spa;
- 7 бассейнов;
- Аквазона;
- Массажный кабинет;
- Клиника;
- Душ Шарко, Соляные комнаты;
- 5 видов бань;
- Центр винотерапии и фитотерапии;
- Конференцзал;
- 12 ресторанов, кафе, бары;
- Винный дом и дегустационный зал;
- 7 детский площадок, игровых комнат;
- Детский парк;
- 2 фитнес-центра;
- Паркеты и эко-лавки;
- Кинозал, боулинг, бильярд;
- Библиотека;
- Вертолетная площадка, паркинг.
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