Жилой комплекс Жемчужина черноморского побережья

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Первая отельная резиденция в Батуми - Family Club от застройщика European Village с полной инфраструктурой для семей. Единственная резиденция в Грузии, имеющая изолированный блок для постоянного проживания.



Комплекс состоит из 86 жилых резиденций площадью 37,3 м2 - 119,4 м2. Резиденция отличается от апартаментов обстановкой, которая максимально приближённая к домашней. Она подходит для долгосрочного туристического отдыха или постоянного проживания.



Комплекс расположен в районе Гонио - Квариати. Территория является подлинной жемчужиной черноморского побережья Грузии. Это единственное место в Батуми, где горы и море соединяются вместе.



Инфраструктура резиденции:

- Spa;

- 7 бассейнов;

- Аквазона;

- Массажный кабинет;

- Клиника;

- Душ Шарко, Соляные комнаты;

- 5 видов бань;

- Центр винотерапии и фитотерапии;

- Конференцзал;

- 12 ресторанов, кафе, бары;

- Винный дом и дегустационный зал;

- 7 детский площадок, игровых комнат;

- Детский парк;

- 2 фитнес-центра;

- Паркеты и эко-лавки;

- Кинозал, боулинг, бильярд;

- Библиотека;

- Вертолетная площадка, паркинг.



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