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Жилой комплекс Жемчужина черноморского побережья

Гонио, Грузия
от € 104,055
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Жилой комплекс Жемчужина черноморского побережья
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О комплексе

ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.

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Первая отельная резиденция в Батуми - Family Club от застройщика European Village с полной инфраструктурой для семей. Единственная резиденция в Грузии, имеющая изолированный блок для постоянного проживания.

Комплекс состоит из 86 жилых резиденций площадью 37,3 м2 - 119,4 м2. Резиденция отличается от апартаментов обстановкой, которая максимально приближённая к домашней. Она подходит для долгосрочного туристического отдыха или постоянного проживания.

Комплекс расположен в районе Гонио - Квариати. Территория является подлинной жемчужиной черноморского побережья Грузии. Это единственное место в Батуми, где горы и море соединяются вместе.

Инфраструктура резиденции:
- Spa;
- 7 бассейнов;
- Аквазона;
- Массажный кабинет;
- Клиника;
- Душ Шарко, Соляные комнаты;
- 5 видов бань;
- Центр винотерапии и фитотерапии;
- Конференцзал;
- 12 ресторанов, кафе, бары;
- Винный дом и дегустационный зал;
- 7 детский площадок, игровых комнат;
- Детский парк;
- 2 фитнес-центра;
- Паркеты и эко-лавки;
- Кинозал, боулинг, бильярд;
- Библиотека;
- Вертолетная площадка, паркинг.

Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости в Батуми. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!

Местонахождение новостройки
Гонио, Грузия
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Жилой комплекс Жемчужина черноморского побережья
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Dark-colored metal-plastic windows

Thermal insulation materials

Metal railings on the balcony
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ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.

Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!

- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
- бесплатная консультация;
- более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах.
- подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!

Boulevard Point - современный жилой комплекс в формате апарт-отеля. Представляет современные квартиры и уникальную инфраструктуру.

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В продаже доступны студии 1, 2 комнатные квартиры площадью от 24 - 92,5 кв.м. Высота потолков - 3 метра. Жилье можно приобрести с готовым ремонтом "под ключ". Во дворе детская и спортивная площадка. Для автомобилей оборудован подземный паркинг.

Инфраструктура:
- Образовательные учреждения;
- Медицинские учреждения;
- Супермаркеты;
- Кафе;
- Рестораны;
- Фитнес-клуб;
- Парк;
- Отделения банка;
- Салон красоты.

ЖК Расположен в центральном районе Батуми. В 300 метрах находится пляж и приморский парк.

Полное юридическое сопровождение. Звоните или пишите, дадим консультацию бесплатно!
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