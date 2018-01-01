Жилой комплекс Ультрасовременный жилой комплекс
О комплексе
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Современный гостинично-жилой комплекс Alliance Privilege (Альянс Привилидж) расположен на берегу первой линии в центре города, на бульваре Батуми. В здании 54 этажа. Комплекс состоит из двух частей: элитные апартаменты и пятизвёздочный отель «Mariott» который будет располагаться на первых двенадцати этажах.
Жилые помещения имеют оригинальные современные планировки. Квартиру можно приобрести как с полным оборудованием (мебелью и дизайнерским оформлением) также можно приобрести жилье в состоянии чистовой отделки.
Инфраструктура комплекса:
- Паркинг;
- Бассейн;
- Спа;
- Фитнес - центр;
- Кафе и рестораны;
- Казино.
Неподалеку от комплекса есть все необходимое для жизни и развлечений (кафе, рестораны, прогулочные зоны, мед. учреждения). Также комплекс расположен на первой линии у моря. Что предает уникальность!
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