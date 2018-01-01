Жилой комплекс Ультрасовременный жилой комплекс

Тбилиси, Грузия

от € 61,725

48–59 м² 3 квартиры

Сдача в: 2022

«Моэдани» - многофункциональный комплекс, расположенный на площади 1,3 гектара и объединяющий в себе жилые апартаменты, отель, коммерческие и рабочие помещения и, что самое главное, 5100 м2 свободного общественного пространства. «Моэдани» состоит из 4 жилых блоков, на первых этажах которых будут расположены рестораны, бары, кафе и магазины на любой вкус. Услуги отеля в 80 номеров будут доступны как для владельцев апартаментов, так и для их гостей.



Планировка апартаментов гостиничного типа нестандартная, с архитектурой мансардного типа. Площадь апартаментов варьируется от 40м2 до 250 м2. Стандарты безопасности в «Моэдани» соблюдаются на высоком уровне – комплекс будет оснащён современной системой пожарной безопасности и видеонаблюдения.

В распоряжении жителей комплекса и гостей отеля «Моэдани» будет удобная парковка и фитнес-центр. Гостям будет предложен весь спектр классических гостиничных услуг, а профессионалы своего дела обеспечат их всем необходимым.



Апартаменты в комплексе «Моэдани» - это долгосрочная инвестиция. «Моэдани» - будущая горячая точка города, где будут расположены самые трендовые магазины и объекты питания. Наполненный туристами и местными жителями, наш комплекс будет местом проведения многочисленных мероприятий, а владение и сдача в аренду апартаментов здесь станет всё более и более выгодной инвестицией. Строительство комплекса «Моэдани» закончится в декабре 2022 года.