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Жилой комплекс Ультрасовременный жилой комплекс

Батуми, Грузия
от € 92,139
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Жилой комплекс Ультрасовременный жилой комплекс
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О комплексе

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Современный гостинично-жилой комплекс Alliance Privilege (Альянс Привилидж) расположен на берегу первой линии в центре города, на бульваре Батуми. В здании 54 этажа. Комплекс состоит из двух частей: элитные апартаменты и пятизвёздочный отель «Mariott» который будет располагаться на первых двенадцати этажах.

Жилые помещения имеют оригинальные современные планировки. Квартиру можно приобрести как с полным оборудованием (мебелью и дизайнерским оформлением) также можно приобрести жилье в состоянии чистовой отделки.

Инфраструктура комплекса:
- Паркинг;
- Бассейн;
- Спа;
- Фитнес - центр;
- Кафе и рестораны;
- Казино.

Неподалеку от комплекса есть все необходимое для жизни и развлечений (кафе, рестораны, прогулочные зоны, мед. учреждения). Также комплекс расположен на первой линии у моря. Что предает уникальность!

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Местонахождение новостройки
Батуми, Грузия
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Жилой комплекс Ультрасовременный жилой комплекс
Батуми, Грузия
от € 92,139
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Другие комплексы
Жилой квартал Моэдани
Тбилиси, Грузия
от € 61,725
48–59 м² 3 квартиры
Сдача в: 2022
Застройщик: Moedani

«Моэдани» - многофункциональный комплекс, расположенный на площади 1,3 гектара и объединяющий в себе жилые апартаменты, отель, коммерческие и рабочие помещения и, что самое главное, 5100 м2 свободного общественного пространства. «Моэдани» состоит из 4 жилых блоков, на первых этажах которых будут расположены рестораны, бары, кафе и магазины на любой вкус. Услуги отеля в 80 номеров будут доступны как для владельцев апартаментов, так и для их гостей.

Планировка апартаментов гостиничного типа нестандартная, с архитектурой мансардного типа. Площадь апартаментов варьируется от 40м2 до 250 м2. Стандарты безопасности в «Моэдани» соблюдаются на высоком уровне – комплекс будет оснащён современной системой пожарной безопасности и видеонаблюдения.

В распоряжении жителей комплекса и гостей отеля «Моэдани» будет удобная парковка и фитнес-центр. Гостям будет предложен весь спектр классических гостиничных услуг, а профессионалы своего дела обеспечат их всем необходимым.

Апартаменты в комплексе «Моэдани» - это долгосрочная инвестиция. «Моэдани» - будущая горячая точка города, где будут расположены самые трендовые магазины и объекты питания. Наполненный туристами и местными жителями, наш комплекс будет местом проведения многочисленных мероприятий, а владение и сдача в аренду апартаментов здесь станет всё более и более выгодной инвестицией. Строительство комплекса «Моэдани» закончится в декабре 2022 года.
Жилой комплекс Жилой комплекс на берегу моря
Гонио, Грузия
Сдача в: 2023
Застройщик: DDA Real Estate

ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.

Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!

- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
- бесплатная консультация;
- более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах.
- подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!

Элитный жилой комплекс Residence от застройщика Gumbati, расположенный на берегу моря в 15 минутах от центра Батуми. Обладающий собственной современной инфраструктурой.

Residence состоит из двенадцатиэтажного здания с двумя подъездами. Здание привлекает своим современным архитектурным решением. Квартиру можно приобрести студию или одно- или двухкомнатной планировке. В стоимость входит ремонт и установка необходимой мебели и техники.

В комплексе установлено видеонаблюдение. Ресепшен работает круглосуточно для комфортного проживания и отдыха. На территории ЖК есть развлекательные зоны и двухэтажный подземный паркинг. Территория благоустроена озеленением.

Инфраструктура:
- Спа;
- Кафе;
- Рестораны;
- Открытый бассейн;
- Лаундж-бар;
- Кинотеатр под открытым небом;
- Фитнес-центр;
- Магазины.

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Многоквартирный жилой дом White Line
Батуми, Грузия
от € 16,030
31–98 м² 3 квартиры
Сдача в: 2021
Застройщик: DS GROUP

White Lines – современный, высокотехнологический комплекс, облик его продолжает эстетические традиции классической архитектуры, расположенный всего 300 метров от моря.

Два дома современные и продуманные : с высокими потолками, вместительными парковками, собственной территорией и пространством для отдыха, украсят туристическую часть города Батуми.

Мы разработали совершенно новое жилое пространство, чтобы соответствовать требованиям современной жизни и взглядам.

Вы можете стать владельцами уютной квартиры студии от 29,4 м2 с потрясающими видами и выгодным место расположением, торговый центр, аквапарк и прекрасная набережная.

Стоит отметить в проекте остекление, фасадная часть, изоляция от компании Saint Gobain

В нашем комплексе вас ожидает

Квартира в Белом каркасе :

- Сухая штукатурка на цементной основе по новой технологии

- Проведена электро-проводка и слабых токов

- Стяжка полов

- Все сантехнические работы

- Установлены металлические двери повышенного качества, из листового железа 3мм.

Комфортный Reception :

-Услуги бронирования -наша компания поможет вам сдать ваше жилье

-Служба консьержа

-Охрана комплекса

-Обслуживание и уход за жилым комплексом

-Видео наблюдение

-Служба уборки

Лифт высокого качества – скоростной, надежный и бесшумный

| Новейшая пожарная система в соответствии с европейскими нормами

| Внутренняя расрочка на 36 месяцев - первый взнос 0%​

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