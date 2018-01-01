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Жилой комплекс Жилой комплекс премиум-класса

Батуми, Грузия
от € 72,448
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Жилой комплекс Жилой комплекс премиум-класса
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О комплексе

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Жилой комплекс премиум-класса Solis Residence с просторными квартирами и современной планировкой. Расположен на первой береговой линии в экологично чистом районе Батуми. Возле Нового бульвара.

Solis Residence - новостройка высотой 26 этажей. Сочетает в себе современный архитектурный дизайн. Фасад утепляется долговечным теплоизолятором и облицовывается алюминиевыми композитными панелями. Панорамные окна, открывающие вид на город и море, с двойными энергосберегающими стеклопакетами в профиле немецкого производства.

Придомовая территория обустраивается с учетом потребностей людей с ограниченными физическими возможностями.

Квартиры от 30 до 104 кв. м. потолки высотой 2,9 м. Жилье реализуется с отделкой белый каркас или полным ремонтом. Выполняется звуко- и теплоизоляция стен и потолков. Также в стоимость входит: (современная дизайнерская мебель, брендовое оборудование, сплит-система отопления/охлаждения японского производства. Устанавливается система «Умный дом» которая включает детекторы движения дыма, утечки воды, открывания дверей и окон.

Рядом с ЖК расположена автомагистраль, которая проходит вдоль всего берега и позволяет быстро добраться в нужный район города.
Также в пешей доступности есть разная инфраструктура: (Магазины, кафе, рестораны, салоны красоты, медицинские учреждения, образовательные учреждения, отделения банков, торгово-развлекательный центр Metro City с модными бутиками).

В пятнадцати минутах ходьбы - озеро Ардагани с танцующими фонтанами, лунапарк и дельфинарий. В трех километрах.

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Местонахождение новостройки
Батуми, Грузия
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Жилой комплекс Жилой комплекс премиум-класса
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GREEN ROCK - о проекте

Застройщик комплекса - строительная компания «GREEN ROCK» с многолетним опытом и рядом успешных и реализованных проектов в рынке недвижимости.

Green Rock - 11-ти этажный жилой комплекс, который находится в экологически чистом месте и создает спокойную и комфортную среду для жителей в районе Вашлийвари, Тбилиси.

Строительство началось и ведется ежедневно.
Проект будет завершен в 2022 году, в состоянии белого каркаса.

Мы ориентируемся на использование высококачественных материалов в строительстве, создание экологически чистой среды и современного жилого комплекса профессиональной и опытной командой.
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