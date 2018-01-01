Жилой комплекс Жилой комплекс премиум-класса

Тбилиси, Грузия

Сдача в: 2022

GREEN ROCK - о проекте

Застройщик комплекса - строительная компания «GREEN ROCK» с многолетним опытом и рядом успешных и реализованных проектов в рынке недвижимости.



Green Rock - 11-ти этажный жилой комплекс, который находится в экологически чистом месте и создает спокойную и комфортную среду для жителей в районе Вашлийвари, Тбилиси.



Строительство началось и ведется ежедневно.

Проект будет завершен в 2022 году, в состоянии белого каркаса.

Мы ориентируемся на использование высококачественных материалов в строительстве, создание экологически чистой среды и современного жилого комплекса профессиональной и опытной командой.