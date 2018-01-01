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Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс

Батуми, Грузия
от € 53,433
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Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс
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О комплексе

ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.

Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!

- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
- бесплатная консультация;
- более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах.
- подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!

Первоклассный жилой комплекс OVAL, состоящий из 34 этажного здания, расположен в центре самого престижного района "Аллея-Героев". OVAL расположен в нескольких метрах от Черного моря. В пешей доступности: торговый центр, стадион, танцующие фонтаны. Жить здесь - значит ощущать каждый день новые эмоции от современности и разнообразной инфраструктуры.

Недвижимость можно приобрести в нескольких вариантах: квартира-студия, квартира с 1 спальней. Варианты отделки могут быть как "под ключ", так и с полным ремонтом (оборудованной кухней и ванной комнатой).

Инфраструктура:
- открытый бассейн;
- зоны отдыха;
- ресторан;
- оздоровительный центр;
- винотека;
- кинотеатр.

Первоклассный комплекс OVAL идеально подходит для инвестиций.

Если ваша мечта о квартире у моря с видом на горы, она может легко осуществиться! Звоните или пишите, предоставим варианты планировок!

Местонахождение новостройки
Батуми, Грузия
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Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс
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Застройщик: Гумбати Групп

Инвестиционные апартаменты на первой береговой линии "Гумбати Резиденc" — это укомплектованные "под ключ" апартаменты разной площади, полностью готовые к проживанию. Вам не нужно делать ремонт, за вас уже обо всем побеспокоились — в квартирах есть вся необходимая мебель и бытовая техника.

Территория комплекса включает в  себя меблированный пляж с комфортной зоной отдыха, на котором расположены:
- ресторан,
- волейбольной площадка,
- открытый бассейн.

Также на территории находятся:
- кинотеатр под открытым небом,
- казино,
- зеленый сад 2000 кв.м.,
- тренажерный зал и спа,
- бунгало и открытый бассейн.
Жилой комплекс Жилой комплекс с эксклюзивной инфраструктурой
Батуми, Грузия
Застройщик: DDA Real Estate

ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.

Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!

- эксклюзивная недвижимость;

- помощь в организации переезда;

- ежегодный доход от инвестиций до 20%;

- финансовая гарантия дохода;

- юридическая защита сделки;

- бесплатная консультация;

- более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах.

- подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!

Centropolis - это новый высотный, ультрасовременный, многофункциональный жилой и коммерческий комплекс.
Проект включает в себя три небоскреба высотой в 50 этажей, объединенных общим подиумом и с единой инфраструктурой.

Комплекс расположен в самом центре Батуми, в районе Нового Бульвара, на пересечении проспекта Руставели и улицы Шерифа Химшиашвили.

Этот фантастический проект на первой линии побережья Чёрного моря!

Прямо перед комплексом расположены: благоустроенная набережная, велосипедная дорожка и песчаный пляж.
В 5 минутах ходьбы находятся парк, прогулочная зона и одна из главных достопримечательностей Батуми - поющие и танцующие фонтаны.

Инфраструктура:
- Казино
- Бизнес-центр класса А
- Торговый центр класса А
- Рестораны и бары
- Развлекательный центр
- СПА-центр
- Фитнес-центр
- Бассейны
- Зоны отдыха
- Детская площадка
- 3 уровня подземного паркинга
- Служба безопасности 24/7

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Жилой комплекс Calligraphy Towers
Батуми, Грузия
от € 43,858
29–63 м² 3 квартиры
Сдача в: 2023

Жилой комплекс Calligraphy Towers – многоэтажная новостройка премиум-класса, которая отлично подойдет для бизнеса, отдыха, жизни и инвестиций.

Локация

ЖК Calligraphy Towers в Батуми строится недалеко от Нового бульвара по улице Жиули Шартава. Отсюда всего пять минут ходьбы до морского побережья, озера Ардагани и Танцующих фонтанов. В 2,5 км находится Батумский морской порт и нижняя станция канатной дороги «Арго».

Окружение

Рядом с комплексом есть вся необходимая инфраструктура – банковские отделения, разнообразные магазины, круглосуточные супермаркеты, продуктовый гипермаркет Carrefour, бизнес-центр, заведения быстрого питания, кафе и рестораны, пекарня, аптека.

В радиусе полукилометра от новостройки стадион «Динамо», Реферальная больница, Республиканская больница, стоматологическая клиника и медицинский центр, а в километре находится Международный университетский госпиталь Батуми и университет БАУ.

До парка 6 мая, Батумского аквариума, дельфинария, летнего кинотеатра, Батумского государственного университета имени Шота Руставели и мореходного училища полтора километра.

Транспортная развязка

До ближайшей остановки можно дойти за две минуты – около новостройки курсируют автобусы №7 и №11 и несколько маршрутных такси. До Старого автовокзала 2,8 км, Батумский автобусный терминал «Метро» в 4,6 км от комплекса. Автовокзал «Батуми Централ» и железнодорожная станция «Батуми-Пассажирская» в шести километрах. Международный аэропорт «Чорох» расположен в девяти минутах езды на автомобиле.

Особенности новостройки

ЖК Calligraphy Towers – три дома высотой от 35 до 45 этажей и трехэтажная платформа, объединяющая жилые здания. Новостройка является воплощением изысканных решений в современной архитектуре и дизайне. Над проектом работают представители организации Grand Construction & Engineering Company, а также международные компании.

Высокую прочность конструкции обеспечивает монолитный фундамент и железобетонный монолитный каркас. Внешние стены новостройки утепляются долговечным теплоизолятором. Вентилируемый фасад выполняет компания с многолетним опытом – SPS GROUP.

Все инженерные коммуникации подключаются к центральным городским сетям. В небоскребах устанавливаются:

  • бесшумные скоростные пассажирские и грузовые лифты;
  • пожарная сигнализация;
  • домофон;
  • современные инженерные системы и технологическое оборудование.

В холле имеется зона ресепшн. Выполняется дизайнерское оформление входных групп и мест общего пользования.

Особенности благоустройства

На трехэтажной платформе имеется все необходимое для отдыха и работы:

  • Piano & Lounge Bar, в котором можно послушать живую музыку;
  • кинотеатр Calligraph Cinema;
  • конференц-зал;
  • Meeting Room;
  • зона коворкинг;
  • рестораны местной, азиатской и европейской кухни;
  • развлекательный детский центр.

Также в комплексе будет рекреационная зона, мини-поле для футбола и других спортивных игр, парк для отдыха, теннисный корт, СПА-центр, бар Diamond Sky Area, расположенный на 40 этаже, открытый и закрытый бассейны, и центр развития для детей Global International School.

Для хранения вещей в новостройке предусмотрены специальные камеры, а также имеется депо для велосипедов. Свои авто владельцы апартаментов и гости комплекса Calligraphy Towers смогут оставить на вместительной подземной парковке.

Около высоток прокладываются широкие пешеходные дорожки и проезды, организовывается ночное освещение территории, которая озеленяется с применением ландшафтного дизайна. Во всем комплексе и по территории устанавливаются камеры видеонаблюдения, здесь будет работать охранная служба.

Реализация недвижимости

В комплексе можно купить апартаменты в одно- или двухкомнатной планировке. Также имеются студии площадью от 29 квадратных метров. Высота потолков – 2,8 метра.

В стоимость входит отделка белый каркас и установка металлопластиковых окон с энергосберегающими стеклопакетами. Подключается система «Умный дом», которая позволит наблюдать и регулировать все параметры в апартаментах.

Продажа апартаментов может осуществляться дистанционно, что позволит заинтересованному покупателю сэкономить время и деньги. Будущие владельцы недвижимости могут сдавать свои апартаменты и получать гарантированный доход в размере 8%, заключив договор с управляющей компанией.

На страницах официального сайта либо в офисе продаж инвесторы могут ознакомиться с таблицей окупаемости, графиком строительных работ, договором управления и разрешительной документацией.

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