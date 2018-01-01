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Жилой комплекс ЖК с современной архитектурой и дизайном

Батуми, Грузия
от € 44,724
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Жилой комплекс ЖК с современной архитектурой и дизайном
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О комплексе

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Жилой элитный комплекс Calligraphy Towers состоит из трех блоков: А,Б,Г. Расположен в самом сердце благоприятного района "Аллея-Героев". Пять минут ходьбы до морского побережья озера Ардагани и танцующих фонтанов. В 2,5 км находится Батумский морской порт.

ЖК Calligraphy Towers является воплощением изысканных решений в современной архитектуре и дизайне.

Высокую прочность конструкции обеспечивает монолитный фундамент и железобетонный монолитный каркас. Внешние стены новостройки утепляются долговечным теплоизолятором. Вентилируемый фасад выполняет компания с многолетним опытом SPS GROUP.

Квартиру можно приобрести в однокомнатной или двухкомнатной современной планировке. Также представлены студии от 29 квадратных метров. Высота потолков – 2,8 метра. Отделка квартиры: черновая и чистовая.

Инфраструктура:
- Теннисный корт;
- Спа-центр;
- Бар;
- Центр развития для детей;
- Открытый и закрытый бассейн;
- Центр развития для детей Global International School;
- Зона коворкинг;
- Кинотеатр;
- Фитнес зал;
- Парк для отдыха.

Рядом с комплексом есть вся необходимая инфраструктура: медицинский центр, образовательный центр, банковские отделения, магазины, круглосуточные супермаркеты, продуктовый гипермаркет Carrefour, бизнес-центр, заведения быстрого питания, кафе и рестораны, пекарня, аптека.

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Местонахождение новостройки
Батуми, Грузия
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Жилой комплекс ЖК с современной архитектурой и дизайном
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Сдача в: 2025
Застройщик: DDA Real Estate

ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.

Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!

- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
- бесплатная консультация;
- более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах.
- подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!

River Park. Современные дома с квартирами, разнообразной планировкой и собственной инфраструктурой.

ЖК расположен в Батуми, в тихом озелененном районе, в 1-м переулке Ангиса. Рядом расположены дома малой и средней этажности. В 400 метрах от комплекса находится парк Леха и Марии Качинских.

Комплекс River Park – два дома высотой 27 этажей. Дома обладают хорошей прочностью благодаря монолитному каркасу. В строительстве используют экологичные современные материалы. Выполнено дизайнерское оформление холла. В части ЖК расположен отель River Park Hotel.

Квартиры представлены от 26 кв. м. В формате студии, двухкомнатных и трехкомнатных планировках, с открытыми балконами с видом на море. Возможно объединение квартир. Квартиру можно приобрести с полным ремонтом и мебелью.

Особенность комплекса - детально проработанное пространство для комфортной жизни. Первые этажи обустроены под собственную инфраструктуру, такую как: досуговый центр для отдыха в кругу друзей, лаунж-бар, зона коворкинга для деловых встреч и удаленной работы, игровая комната для детей, студия йоги, детский центр, танцевальная студия, скалодром, гринмаркет, кофейня, кальянная, винный бар, прачечная, аптека, банкоматы.

Инфраструктура:
- Мед. Учреждение;
- Школа;
- Торговый центр;
- Рестораны и кафе;
- Танцующие фантаны.

Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
Апарт - отель ЖК с уникальной инфраструктурой
Батуми, Грузия
Сдача в: 2023
Застройщик: DDA Real Estate

ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.

Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!

- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
- бесплатная консультация;
- более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах.
- подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!

Boulevard Point - современный жилой комплекс в формате апарт-отеля. Представляет современные квартиры и уникальную инфраструктуру.

Бульвар Поинт состоит из 15 этажного здания, построенный по монолитно-каркасной технологии. Применяются только экологичные и современные материалы. Комбинация панорамных окон и застекленных балконов, что добавляет зданию легкость и минималистичность. Комплекс имеет открытию террасу с открытыми бассейном, кафе, баром.

В продаже доступны студии 1, 2 комнатные квартиры площадью от 24 - 92,5 кв.м. Высота потолков - 3 метра. Жилье можно приобрести с готовым ремонтом "под ключ". Во дворе детская и спортивная площадка. Для автомобилей оборудован подземный паркинг.

Инфраструктура:
- Образовательные учреждения;
- Медицинские учреждения;
- Супермаркеты;
- Кафе;
- Рестораны;
- Фитнес-клуб;
- Парк;
- Отделения банка;
- Салон красоты.

ЖК Расположен в центральном районе Батуми. В 300 метрах находится пляж и приморский парк.

Полное юридическое сопровождение. Звоните или пишите, дадим консультацию бесплатно!
Многоквартирный жилой дом Blox Nutsubidze
Тбилиси, Грузия
от € 52,254
78–91 м² 3 квартиры
Сдача в: 2023
Застройщик: BLOX
< p > 13 Жилой комплекс Bloks Nutsubidze расположен недалеко от озера Лизи на улице Датуашвили. N 7. Различные магазины расположены на первом этаже жилого комплекса, в том числе международный бренд гипермаркета. < br / > За счет оптимального планирования это возможно, купить квартиру в нужном районе с видом на город. < br / > Проект основан на международном опыте, высокое качество строительных материалов и технологий, а также характеризуется современной и незаметной архитектурой. < p > 元 Энергоэффективные материалы < br / > ☑ Экологически чистая среда < br /> 4-ступенчатая парковка < br / > 書 Коммерческие помещения < br / > ret12 жилых этажей < br / > 元 Панорамные виды на Тбилиси < > 元 Композитные панели с текстурой древесины < /> 0% внутренний план платежей
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