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Апарт-отель ЖК с уникальной инфраструктурой

Батуми, Грузия
от € 40,370
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Апарт-отель ЖК с уникальной инфраструктурой
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О комплексе

ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.

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- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
- бесплатная консультация;
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Boulevard Point - современный жилой комплекс в формате апарт-отеля. Представляет современные квартиры и уникальную инфраструктуру.

Бульвар Поинт состоит из 15 этажного здания, построенный по монолитно-каркасной технологии. Применяются только экологичные и современные материалы. Комбинация панорамных окон и застекленных балконов, что добавляет зданию легкость и минималистичность. Комплекс имеет открытию террасу с открытыми бассейном, кафе, баром.

В продаже доступны студии 1, 2 комнатные квартиры площадью от 24 - 92,5 кв.м. Высота потолков - 3 метра. Жилье можно приобрести с готовым ремонтом "под ключ". Во дворе детская и спортивная площадка. Для автомобилей оборудован подземный паркинг.

Инфраструктура:
- Образовательные учреждения;
- Медицинские учреждения;
- Супермаркеты;
- Кафе;
- Рестораны;
- Фитнес-клуб;
- Парк;
- Отделения банка;
- Салон красоты.

ЖК Расположен в центральном районе Батуми. В 300 метрах находится пляж и приморский парк.

Полное юридическое сопровождение. Звоните или пишите, дадим консультацию бесплатно!

Местонахождение новостройки
Батуми, Грузия
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Апарт - отель ЖК с уникальной инфраструктурой
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ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.

Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!

- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
- бесплатная консультация;
- более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах.
- подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!

Комплекс Group Palace - это современный ЖК с завораживающей архитектурой. В центре города Батуми,на первой береговой линии.

В комплексе 41 этаж. На пяти первых этажах многофункционального комплекса расположена гостиница на 150 номеров. На остальных этажах -квартиры премиум-класса. Современные планировки квартир площадью 26-60 кв.м. С красивейшими панорамными видами на море и город.

В "Альянс-Палас" имеется все для элитного жилья: подземная парковка, казино, магазины, рестораны, фитнес-центр, SPA, а также закрытый и открытый бассейн.

Инфраструктура:
- Образовательный учреждения;
- Медицинские учреждения;
- Банковские отделения;
- Фитнес - зал;
- Кафе, рестораны;
- Салон красоты;
- Супермаркеты.

Квартиры могут использоваться как для постоянного жилья, так и для инвестиций.

Полное юридическое сопровождение от начала и до конца сделки! Звоните или пишите! Дадим полную консультацию бесплатно!
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Сдача в: 2023
Застройщик: DDA Real Estate

ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.

Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!

- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
- бесплатная консультация;
- более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах.
- подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!

Элитный жилой комплекс Residence от застройщика Gumbati, расположенный на берегу моря в 15 минутах от центра Батуми. Обладающий собственной современной инфраструктурой.

Residence состоит из двенадцатиэтажного здания с двумя подъездами. Здание привлекает своим современным архитектурным решением. Квартиру можно приобрести студию или одно- или двухкомнатной планировке. В стоимость входит ремонт и установка необходимой мебели и техники.

В комплексе установлено видеонаблюдение. Ресепшен работает круглосуточно для комфортного проживания и отдыха. На территории ЖК есть развлекательные зоны и двухэтажный подземный паркинг. Территория благоустроена озеленением.

Инфраструктура:
- Спа;
- Кафе;
- Рестораны;
- Открытый бассейн;
- Лаундж-бар;
- Кинотеатр под открытым небом;
- Фитнес-центр;
- Магазины.

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