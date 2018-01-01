Апарт-отель ЖК с уникальной инфраструктурой
О комплексе
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
- бесплатная консультация;
- более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах.
- подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!
Boulevard Point - современный жилой комплекс в формате апарт-отеля. Представляет современные квартиры и уникальную инфраструктуру.
Бульвар Поинт состоит из 15 этажного здания, построенный по монолитно-каркасной технологии. Применяются только экологичные и современные материалы. Комбинация панорамных окон и застекленных балконов, что добавляет зданию легкость и минималистичность. Комплекс имеет открытию террасу с открытыми бассейном, кафе, баром.
В продаже доступны студии 1, 2 комнатные квартиры площадью от 24 - 92,5 кв.м. Высота потолков - 3 метра. Жилье можно приобрести с готовым ремонтом "под ключ". Во дворе детская и спортивная площадка. Для автомобилей оборудован подземный паркинг.
Инфраструктура:
- Образовательные учреждения;
- Медицинские учреждения;
- Супермаркеты;
- Кафе;
- Рестораны;
- Фитнес-клуб;
- Парк;
- Отделения банка;
- Салон красоты.
ЖК Расположен в центральном районе Батуми. В 300 метрах находится пляж и приморский парк.
Полное юридическое сопровождение. Звоните или пишите, дадим консультацию бесплатно!