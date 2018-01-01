Жилой комплекс Жилой комплекс в центре Батуми
О комплексе
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Portline by Gumbati - жилой комплекс в центре Батуми, 250 метров от Черного моря.
Комплекс состоит из 19 этажного здания. Квартиры представлены в современной планировке. Студии - 1 - 2 комнатные квартиры площадью от 27,3 до 84,7 кв. м. из которых открывается вид на море, горы и город.
В строительстве используются только экологичные и современные материалы: подъезд облицован натуральным гранитом, лифт Mitsubishi, двери и окна из алюминиевого профиля, стеклянные перила.
Квартиры сдаются с мебелью, также есть вариант приобретения без мебели. В квартирах представлена свободная планировка.
Оштукатуренные стены, стяжка пола, проложенные трубы системы отопления (для панельных радиаторов), установлен стояк электропроводки на участке, с внутренней электросетью, подключенные ТВ и Интернет линии, главный вертикальный стояк канализации и водоснабжения (с внутренней сетью). Потолок из гипсокартона.
Инфраструктура:
- Благоустроенная озелененная территория;
- Администрация и консьерж;
- Брендовые лифты;
- Кафе-лаунж;
- Фитнес-центр;
- Подземная парковка;
- Управление апартаментами (аренда);
- Уборка мест общего пользования и апартаментов;
- Круглосуточная служба безопасности;
- Охрана, видеонаблюдение в местах общего пользования 24/7.
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