Жилой комплекс Жилой комплекс в центре Батуми

Гонио, Грузия

Сдача в: 2023

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Black Sea Line Residence - это новый элитный жилой комплекс с современными планировками квартир, расположенный в Гонио, в 200 метрах от Черного моря и в 10 км от центра Батуми. Гонио - пригород, обладающий чистейшими пляжами и современной инфраструктурой.



Здание состоит из 7 этажей. Используются экологичные безопасные материалы, соответствующие современным стандартам. В доме два бесшумных пассажирских лифта. В ЖК представляют квартиры с необходимой мебелью от 29 до 49 кв. м. Квартира студия и с одной спальней. Также в квартире представлены открытые балконы с завораживающими видами на горы и море.



На территории комплекса находится собственный открытый бассейн. Также на крыше есть кафе с открывающийся панорамой и завораживающими видами. ЖК обустроен ландшафтным озеленением.



Недвижимость подходит как для инвестиций, так и для постоянного проживания.



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