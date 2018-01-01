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Жилой комплекс Жилой комплекс в центре Батуми

Батуми, Грузия
от € 49,380
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Жилой комплекс Жилой комплекс в центре Батуми
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О комплексе

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Portline by Gumbati - жилой комплекс в центре Батуми, 250 метров от Черного моря.

Комплекс состоит из 19 этажного здания. Квартиры представлены в современной планировке. Студии - 1 - 2 комнатные квартиры площадью от 27,3 до 84,7 кв. м. из которых открывается вид на море, горы и город.

В строительстве используются только экологичные и современные материалы: подъезд облицован натуральным гранитом, лифт Mitsubishi, двери и окна из алюминиевого профиля, стеклянные перила.

Квартиры сдаются с мебелью, также есть вариант приобретения без мебели. В квартирах представлена свободная планировка.

Оштукатуренные стены, стяжка пола, проложенные трубы системы отопления (для панельных радиаторов), установлен стояк электропроводки на участке, с внутренней электросетью, подключенные ТВ и Интернет линии, главный вертикальный стояк канализации и водоснабжения (с внутренней сетью). Потолок из гипсокартона.

Инфраструктура:
- Благоустроенная озелененная территория;
- Администрация и консьерж;
- Брендовые лифты;
- Кафе-лаунж;
- Фитнес-центр;
- Подземная парковка;
- Управление апартаментами (аренда);
- Уборка мест общего пользования и апартаментов;
- Круглосуточная служба безопасности;
- Охрана, видеонаблюдение в местах общего пользования 24/7.

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Местонахождение новостройки
Батуми, Грузия
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Жилой комплекс Жилой комплекс в центре Батуми
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Сдача в: 2023
Застройщик: DDA Real Estate

ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.

Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!

- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
- бесплатная консультация;
- более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах.
- подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!

Black Sea Line Residence - это новый элитный жилой комплекс с современными планировками квартир, расположенный в Гонио, в 200 метрах от Черного моря и в 10 км от центра Батуми. Гонио - пригород, обладающий чистейшими пляжами и современной инфраструктурой.

Здание состоит из 7 этажей. Используются экологичные безопасные материалы, соответствующие современным стандартам. В доме два бесшумных пассажирских лифта. В ЖК представляют квартиры с необходимой мебелью от 29 до 49 кв. м. Квартира студия и с одной спальней. Также в квартире представлены открытые балконы с завораживающими видами на горы и море.

На территории комплекса находится собственный открытый бассейн. Также на крыше есть кафе с открывающийся панорамой и завораживающими видами. ЖК обустроен ландшафтным озеленением.

Недвижимость подходит как для инвестиций, так и для постоянного проживания.

Звоните или пишите! Подберем для Вас жилье вашей мечты! Гарантированное юридическое сопровождение.
Жилой комплекс Квартиры с панорамным видом на море
Батуми, Грузия
Застройщик: DDA Real Estate

ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.

Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!

- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
- бесплатная консультация;
- более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах.
- подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!

Современный комплекс CUBE на благоустроенной части города "Аллеи-Героев" в Батуми. Здание построено в современном стиле, сочетает в себе завораживающую архитектуру и потрясающие виды на побережье Черного моря. И танцующие фонтаны.

Совмещает в себе элегантность и стиль. Комплекс CUBE состоит из 55 этажей, находится в самом центре Батуми, на первой береговой линии. Комплекс имеет идеальное расположение для отдыха и проживания.

Квартиры с панорамными видами на море. Потолки - 3,1 метра, просторные квартиры с современными планировками от 35,9 до 89,6 кв.м. Полный ремонт из ЭКО материалов и дизайнерской мебели и с системой управления Smart Home.

Инфраструктура:
- Бассейн;
- Ресторан;
- Лаундж - зона;
- Фитнес - зал;
- Терраса;
- Конференц - зал.

Рядом с комплексом CUBE в пешей доступности находятся: (магазины, салоны красоты, медицинские учреждения, образовательные учреждения, отделения банка, кафе, рестораны, парк).

Гарантированная окупаемость и доходность объекта!
Пишите или звоните, расскажем более подробную информацию о приобретении квартиры.

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