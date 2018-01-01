Жилой комплекс Жилой комплекс на берегу моря
О комплексе
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Элитный жилой комплекс Residence от застройщика Gumbati, расположенный на берегу моря в 15 минутах от центра Батуми. Обладающий собственной современной инфраструктурой.
Residence состоит из двенадцатиэтажного здания с двумя подъездами. Здание привлекает своим современным архитектурным решением. Квартиру можно приобрести студию или одно- или двухкомнатной планировке. В стоимость входит ремонт и установка необходимой мебели и техники.
В комплексе установлено видеонаблюдение. Ресепшен работает круглосуточно для комфортного проживания и отдыха. На территории ЖК есть развлекательные зоны и двухэтажный подземный паркинг. Территория благоустроена озеленением.
Инфраструктура:
- Спа;
- Кафе;
- Рестораны;
- Открытый бассейн;
- Лаундж-бар;
- Кинотеатр под открытым небом;
- Фитнес-центр;
- Магазины.
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