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Жилой комплекс Жилой комплекс на берегу моря

Гонио, Грузия
от € 57,743
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Жилой комплекс Жилой комплекс на берегу моря
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О комплексе

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Элитный жилой комплекс Residence от застройщика Gumbati, расположенный на берегу моря в 15 минутах от центра Батуми. Обладающий собственной современной инфраструктурой.

Residence состоит из двенадцатиэтажного здания с двумя подъездами. Здание привлекает своим современным архитектурным решением. Квартиру можно приобрести студию или одно- или двухкомнатной планировке. В стоимость входит ремонт и установка необходимой мебели и техники.

В комплексе установлено видеонаблюдение. Ресепшен работает круглосуточно для комфортного проживания и отдыха. На территории ЖК есть развлекательные зоны и двухэтажный подземный паркинг. Территория благоустроена озеленением.

Инфраструктура:
- Спа;
- Кафе;
- Рестораны;
- Открытый бассейн;
- Лаундж-бар;
- Кинотеатр под открытым небом;
- Фитнес-центр;
- Магазины.

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Местонахождение новостройки
Гонио, Грузия
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Жилой комплекс Жилой комплекс на берегу моря
Гонио, Грузия
от € 57,743
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Другие комплексы
Жилой комплекс ЖК в экологичном чистом районе
Батуми, Грузия
Сдача в: 2023
Застройщик: DDA Real Estate

ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.

Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!

- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
- бесплатная консультация;
- более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах.
- подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!

Новый современный комплекс Pavlonia, расположенный на побережье Черного моря, в курортном пригороде Махинджаури, находящегося в 15 минутах от центра Батуми.

ЖК расположен в экологичном чистом районе, рядом с Батумским ботаническим садом. Из окон квартир открываются потрясающие виды на море и горы. В здание 8 этажей.

Квартиры представлены: 1-2 комнатные площадью 44,9 до 83,2 кв.м. Высота потолков - 3 метра. Квартиры в современной планировке. И широкими балконами. Квартиру можно приобрести в полной отделке и установленной мебелью.

Инфраструктура:
- Образовательные учреждения: общеобразовательная школа, университет;
- Медицинские учреждения: аптека, больница;
- Супермаркеты;
- Рестораны и кафе;
- Фитнес-клуб;
- Отделения банка VTB Bank Georgia;
- Салоны красоты.

На территории комплекса благоустроенный двор площадью 720 м² для прогулок и активного отдыха. Ландшафтное озеленение. Открытый бассейн. На крыше общедоступная терраса с лаундж-зоной. Первый этаж предназначен для коммерческих помещений.

Пишите или звоните, расскажем более подробную информацию о приобретении квартиры.
Жилой комплекс Dreamland Oasis
Чакви, Грузия
от € 60,172
35–107 м² 12 квартир
Сдача в: 2021
Застройщик: Dreamland Oasis Chakvi

A unique resort located on 100,000 m2 area in an ecologically clean subtropical zone, on the Black Sea coastline, only 9 km from the city of Batumi. The complex combines the Dreamland Oasis hotel, private apartments and more than 50 objects of its own infrastructure.

1 bedroom apartments are ideal for a cozy and comfortable long-term vacation of a small family.

There are doors in the living room and bedroom that will lead you to the terrace equipped with garden furniture and which offers excellent panoramic views of the sea, mountains or the luxurious territory of the complex.

The apartments are decorated in a European style, furnished with modern furniture and equipped with the necessary equipment and accessories.
Жилой комплекс Wyndham Grand Family Club
Гонио, Грузия
Сдача в: 2025
Застройщик: Flatiko LLC

Wyndham Grand Residence FAMILY CLUB - это новый комплекс премиум-класса от европейской деревни, который разрабатывается в экологически чистой части Батуми —, деревни под названием Гонио. Это первый в своем роде клубный комплекс в Грузии, являющийся частью огромной сети Wyndham Hotel & Resorts. Этот роскошный семейный комплекс предложит 90 премиальных удобств для жителей, туристов и их детей, делая это привлекательной инвестиционной возможностью с высокой гарантированной доходностью, указанной в контракте, и с уникальным вариантом выкупа по увеличенной цене через 3 года.

Будучи частью сети Wyndham, инвесторы также могут рассчитывать на гарантированную рентабельность инвестиций, написанную строго в контракте. Являясь частью фирменного отеля, он имеет преимущество перед любыми другими гостиничными комплексами, имея более высокие показатели занятости, что делает инвестиции в этот комплекс очень конкурентоспособными в регионе. Инвесторы также могут рассчитывать на выкуп через 3 года. Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации!

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