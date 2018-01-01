Жилой комплекс Жилой комплекс на берегу моря

Батуми, Грузия

Сдача в: 2023

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Новый современный комплекс Pavlonia, расположенный на побережье Черного моря, в курортном пригороде Махинджаури, находящегося в 15 минутах от центра Батуми.



ЖК расположен в экологичном чистом районе, рядом с Батумским ботаническим садом. Из окон квартир открываются потрясающие виды на море и горы. В здание 8 этажей.



Квартиры представлены: 1-2 комнатные площадью 44,9 до 83,2 кв.м. Высота потолков - 3 метра. Квартиры в современной планировке. И широкими балконами. Квартиру можно приобрести в полной отделке и установленной мебелью.



Инфраструктура:

- Образовательные учреждения: общеобразовательная школа, университет;

- Медицинские учреждения: аптека, больница;

- Супермаркеты;

- Рестораны и кафе;

- Фитнес-клуб;

- Отделения банка VTB Bank Georgia;

- Салоны красоты.



На территории комплекса благоустроенный двор площадью 720 м² для прогулок и активного отдыха. Ландшафтное озеленение. Открытый бассейн. На крыше общедоступная терраса с лаундж-зоной. Первый этаж предназначен для коммерческих помещений.



Пишите или звоните, расскажем более подробную информацию о приобретении квартиры.