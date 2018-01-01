Жилой комплекс Элитный жилой комплекс
О комплексе
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Комплекс Group Palace - это современный ЖК с завораживающей архитектурой. В центре города Батуми,на первой береговой линии.
В комплексе 41 этаж. На пяти первых этажах многофункционального комплекса расположена гостиница на 150 номеров. На остальных этажах -квартиры премиум-класса. Современные планировки квартир площадью 26-60 кв.м. С красивейшими панорамными видами на море и город.
В "Альянс-Палас" имеется все для элитного жилья: подземная парковка, казино, магазины, рестораны, фитнес-центр, SPA, а также закрытый и открытый бассейн.
Инфраструктура:
- Образовательный учреждения;
- Медицинские учреждения;
- Банковские отделения;
- Фитнес - зал;
- Кафе, рестораны;
- Салон красоты;
- Супермаркеты.
Квартиры могут использоваться как для постоянного жилья, так и для инвестиций.
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