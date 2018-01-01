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Жилой комплекс Элитный жилой комплекс

Батуми, Грузия
от € 149,106
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Жилой комплекс Элитный жилой комплекс
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О комплексе

ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.

Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!

- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
- бесплатная консультация;
- более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах.
- подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!

Комплекс Group Palace - это современный ЖК с завораживающей архитектурой. В центре города Батуми,на первой береговой линии.

В комплексе 41 этаж. На пяти первых этажах многофункционального комплекса расположена гостиница на 150 номеров. На остальных этажах -квартиры премиум-класса. Современные планировки квартир площадью 26-60 кв.м. С красивейшими панорамными видами на море и город.

В "Альянс-Палас" имеется все для элитного жилья: подземная парковка, казино, магазины, рестораны, фитнес-центр, SPA, а также закрытый и открытый бассейн.

Инфраструктура:
- Образовательный учреждения;
- Медицинские учреждения;
- Банковские отделения;
- Фитнес - зал;
- Кафе, рестораны;
- Салон красоты;
- Супермаркеты.

Квартиры могут использоваться как для постоянного жилья, так и для инвестиций.

Полное юридическое сопровождение от начала и до конца сделки! Звоните или пишите! Дадим полную консультацию бесплатно!

Местонахождение новостройки
Батуми, Грузия
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Жилой комплекс Элитный жилой комплекс
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Застройщик: DDA Real Estate

ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.

Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!

- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
- бесплатная консультация;
- более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах.
- подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!

Современный комплекс CUBE на благоустроенной части города "Аллеи-Героев" в Батуми. Здание построено в современном стиле, сочетает в себе завораживающую архитектуру и потрясающие виды на побережье Черного моря. И танцующие фонтаны.

Совмещает в себе элегантность и стиль. Комплекс CUBE состоит из 55 этажей, находится в самом центре Батуми, на первой береговой линии. Комплекс имеет идеальное расположение для отдыха и проживания.

Квартиры с панорамными видами на море. Потолки - 3,1 метра, просторные квартиры с современными планировками от 35,9 до 89,6 кв.м. Полный ремонт из ЭКО материалов и дизайнерской мебели и с системой управления Smart Home.

Инфраструктура:
- Бассейн;
- Ресторан;
- Лаундж - зона;
- Фитнес - зал;
- Терраса;
- Конференц - зал.

Рядом с комплексом CUBE в пешей доступности находятся: (магазины, салоны красоты, медицинские учреждения, образовательные учреждения, отделения банка, кафе, рестораны, парк).

Гарантированная окупаемость и доходность объекта!
Пишите или звоните, расскажем более подробную информацию о приобретении квартиры.
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< p > Строительная компания LTD “ EVROMSHENI ” была основана в 2014 году, и ее основной работой является строительство. Компания предлагает комфортабельные и качественные квартиры, построенные по современным стандартам. Наша цель - выполнять работу с высоким качеством и выполнять ее в строго спланированном графике с круглосуточной службой безопасности. Проект полностью финансируется!< / p >< p > Гонио является популярным историческим, туристическим и коммерческим морским направлением на юго-восточном побережье Черного моря, всего в 10 км от Батуми, который предлагает новый уровень курортного образа жизни, и это будет международный стандарт смешанного использования под руководством отдыха. < / p >< p > Квартиры в 14-этажном элитном доме, класса Premium с белой рамой, в 200 метрах от моря, подземная парковка площадью 2500 квадратных метров, коммерческие и офисные помещения, Зона отдыха, С панорамным видом на море и горы, бассейн, детская игровая площадка и бар на террасе. Завершенный проект характеризуется современными фасадами и квартирами с широким выбором. Проект предусматривает квартиры разных размеров и их индивидуальное планирование. < / p >< p > ✔ Завершенный фасад здания < / p >< p > ✔ Поверхностный вход < / p >< p > ✔ Входные двери квартиры < / p >< p > ✔ 4 Лифт < / p >< p > ✔ Бесплатный плавательный бассейн < / p >< p > ✔ Бесплатная подземная парковка < / p >< p > ✔ Системы горячей и холодной воды < / p >< p > ✔ Затянутый пол < / p >< p > ✔ Внутренняя проводка < / p >< p > ✔ Пластиковые окна европейского качества < / p >< p > ✔ Фасад, покрытый теплоизолированной плиткой < / p >< p > Бесплатный бассейн для жителей < / p >
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