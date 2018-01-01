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Жилой комплекс Жилой комплекс на Новом бульваре

Батуми, Грузия
от € 32,810
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Жилой комплекс Жилой комплекс на Новом бульваре
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О комплексе

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- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
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- юридическая защита сделки;
- бесплатная консультация;
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New Boulevard Residence блок В - современный комплекс в Батуми на Новом бульваре с квартирами премиум-класса с видом на море. Расположенный в 300 метрах от Черного моря.

ЖК состоит из трех зданий. Стильный дизайн в строительстве используются только экологические современные материалы. Здание, освещённое стильной подсветкой фасадов в темное время суток. В доме установлены бесшумные скоростные лифты.

В комплексе представлены квартиры с одной или двумя спальнями. Современные планировки продуманны до малейших деталей. Высота потолков - 2,85. Квартира с отделкой зеленый каркас: энергосберегающее остекление панорамных окон, металлическая входная дверь, облицовка керамической плиткой балконов, цементная стяжка пола, электро-разводка, разводка труб, установка счетчиков на электроэнергию, газ и воду, монтаж системы отопления и радиаторов, отделка потолка гипсокартоном, шпаклевка стен.

Во дворе расположена детская площадка и озелененная зона для отдыха. Для жителей комплекса представлен подземный паркинг.

Инфраструктура:
- Магазины;
- Парк;
- Рестораны, кафе;
- Торговый центр Metro City;
- Отделения банка;
- Фитнес - клуб;
- Салон красоты;
- Образовательный центр.

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Местонахождение новостройки
Батуми, Грузия
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Жилой комплекс Жилой комплекс на Новом бульваре
Батуми, Грузия
от € 32,810
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Другие комплексы
Жилой комплекс Квартиры премиум-класса
Тбилиси, Грузия
Сдача в: 2023
Застройщик: DDA Real Estate

ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.

Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!

- эксклюзивная недвижимость;

- помощь в организации переезда;

- ежегодный доход от инвестиций до 20%;

- финансовая гарантия дохода;

- юридическая защита сделки;

- бесплатная консультация;

- более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах.

- подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!

Highline - это новый эксклюзивный жилой и гостиничный комплекс с первоклассной инфраструктурой.

Комплекс находится по адресу: проспект Чавчавадзе, 49Б, в престижном развитом районе Ваке, в 5 минутах езды от центра Тбилиси.
Здесь проживают все известные в Грузии люди.

Highline представляет собой три круглые в сечении высотные башни: 40 этажей, 33 этажа и 26 этажей, объединенные общим подиумом.
В 26 этажной располагается отель Wyndham Garden. В двух остальных - апартаменты премиум-класса: студии, 1- и 2- комнатные квартиры с панорамными окнами и просторными балконами.

Вдоль проспекта Чавчавадзе тянутся модные магазины, известные супермаркеты, очень много посольств и консульств разных стран, государственных учреждений.

Внутренняя инфраструктура:
- Скоростные лифты (в том числе грузовой и отдельный для персонала)
- 4-ярусный подземный паркинг
- Большой современный бассейн
- Фитнес-центр
- Спа-центр
- Магазины и бутики
- Рестораны и кафе
- Зона отдыха
- Большой сад с живыми растениями, который занимает 40% территории террас подиума
- Консьерж-сервис
- Рум-сервис
- Услуги горничной
- Техническая служба для решения любых бытовых проблем
- Охрана 24/7
- Видеонаблюдение 24/7

Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в Грузии. Найдем, покажем и поможем с приобретением недвижимости под любой запрос! Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!
Жилой комплекс Квартиры с панорамным видом на море
Батуми, Грузия
Застройщик: DDA Real Estate

ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.

Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!

- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
- бесплатная консультация;
- более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах.
- подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!

Современный комплекс CUBE на благоустроенной части города "Аллеи-Героев" в Батуми. Здание построено в современном стиле, сочетает в себе завораживающую архитектуру и потрясающие виды на побережье Черного моря. И танцующие фонтаны.

Совмещает в себе элегантность и стиль. Комплекс CUBE состоит из 55 этажей, находится в самом центре Батуми, на первой береговой линии. Комплекс имеет идеальное расположение для отдыха и проживания.

Квартиры с панорамными видами на море. Потолки - 3,1 метра, просторные квартиры с современными планировками от 35,9 до 89,6 кв.м. Полный ремонт из ЭКО материалов и дизайнерской мебели и с системой управления Smart Home.

Инфраструктура:
- Бассейн;
- Ресторан;
- Лаундж - зона;
- Фитнес - зал;
- Терраса;
- Конференц - зал.

Рядом с комплексом CUBE в пешей доступности находятся: (магазины, салоны красоты, медицинские учреждения, образовательные учреждения, отделения банка, кафе, рестораны, парк).

Гарантированная окупаемость и доходность объекта!
Пишите или звоните, расскажем более подробную информацию о приобретении квартиры.
Жилой комплекс Комплекс в тихом озелененном районе
Батуми, Грузия
Сдача в: 2025
Застройщик: DDA Real Estate

ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.

Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!

- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
- бесплатная консультация;
- более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах.
- подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!

River Park. Современные дома с квартирами, разнообразной планировкой и собственной инфраструктурой.

ЖК расположен в Батуми, в тихом озелененном районе, в 1-м переулке Ангиса. Рядом расположены дома малой и средней этажности. В 400 метрах от комплекса находится парк Леха и Марии Качинских.

Комплекс River Park – два дома высотой 27 этажей. Дома обладают хорошей прочностью благодаря монолитному каркасу. В строительстве используют экологичные современные материалы. Выполнено дизайнерское оформление холла. В части ЖК расположен отель River Park Hotel.

Квартиры представлены от 26 кв. м. В формате студии, двухкомнатных и трехкомнатных планировках, с открытыми балконами с видом на море. Возможно объединение квартир. Квартиру можно приобрести с полным ремонтом и мебелью.

Особенность комплекса - детально проработанное пространство для комфортной жизни. Первые этажи обустроены под собственную инфраструктуру, такую как: досуговый центр для отдыха в кругу друзей, лаунж-бар, зона коворкинга для деловых встреч и удаленной работы, игровая комната для детей, студия йоги, детский центр, танцевальная студия, скалодром, гринмаркет, кофейня, кальянная, винный бар, прачечная, аптека, банкоматы.

Инфраструктура:
- Мед. Учреждение;
- Школа;
- Торговый центр;
- Рестораны и кафе;
- Танцующие фантаны.

Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!

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