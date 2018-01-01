Жилой комплекс Жилой комплекс на Новом бульваре
О комплексе
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
- бесплатная консультация;
- более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах.
- подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!
New Boulevard Residence блок В - современный комплекс в Батуми на Новом бульваре с квартирами премиум-класса с видом на море. Расположенный в 300 метрах от Черного моря.
ЖК состоит из трех зданий. Стильный дизайн в строительстве используются только экологические современные материалы. Здание, освещённое стильной подсветкой фасадов в темное время суток. В доме установлены бесшумные скоростные лифты.
В комплексе представлены квартиры с одной или двумя спальнями. Современные планировки продуманны до малейших деталей. Высота потолков - 2,85. Квартира с отделкой зеленый каркас: энергосберегающее остекление панорамных окон, металлическая входная дверь, облицовка керамической плиткой балконов, цементная стяжка пола, электро-разводка, разводка труб, установка счетчиков на электроэнергию, газ и воду, монтаж системы отопления и радиаторов, отделка потолка гипсокартоном, шпаклевка стен.
Во дворе расположена детская площадка и озелененная зона для отдыха. Для жителей комплекса представлен подземный паркинг.
Инфраструктура:
- Магазины;
- Парк;
- Рестораны, кафе;
- Торговый центр Metro City;
- Отделения банка;
- Фитнес - клуб;
- Салон красоты;
- Образовательный центр.
Звоните или пишите, подберем для Вас объект в Грузии! Бесплатное юридическое сопровождение!