Жилой комплекс Жилой комплекс на Новом бульваре

Тбилиси, Грузия

Сдача в: 2023

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Highline - это новый эксклюзивный жилой и гостиничный комплекс с первоклассной инфраструктурой.



Комплекс находится по адресу: проспект Чавчавадзе, 49Б, в престижном развитом районе Ваке, в 5 минутах езды от центра Тбилиси.

Здесь проживают все известные в Грузии люди.



Highline представляет собой три круглые в сечении высотные башни: 40 этажей, 33 этажа и 26 этажей, объединенные общим подиумом.

В 26 этажной располагается отель Wyndham Garden. В двух остальных - апартаменты премиум-класса: студии, 1- и 2- комнатные квартиры с панорамными окнами и просторными балконами.



Вдоль проспекта Чавчавадзе тянутся модные магазины, известные супермаркеты, очень много посольств и консульств разных стран, государственных учреждений.



Внутренняя инфраструктура:

- Скоростные лифты (в том числе грузовой и отдельный для персонала)

- 4-ярусный подземный паркинг

- Большой современный бассейн

- Фитнес-центр

- Спа-центр

- Магазины и бутики

- Рестораны и кафе

- Зона отдыха

- Большой сад с живыми растениями, который занимает 40% территории террас подиума

- Консьерж-сервис

- Рум-сервис

- Услуги горничной

- Техническая служба для решения любых бытовых проблем

- Охрана 24/7

- Видеонаблюдение 24/7



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