Жилой комплекс ЖК в экологичном чистом районе
О комплексе
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Новый современный комплекс Pavlonia, расположенный на побережье Черного моря, в курортном пригороде Махинджаури, находящегося в 15 минутах от центра Батуми.
ЖК расположен в экологичном чистом районе, рядом с Батумским ботаническим садом. Из окон квартир открываются потрясающие виды на море и горы. В здание 8 этажей.
Квартиры представлены: 1-2 комнатные площадью 44,9 до 83,2 кв.м. Высота потолков - 3 метра. Квартиры в современной планировке. И широкими балконами. Квартиру можно приобрести в полной отделке и установленной мебелью.
Инфраструктура:
- Образовательные учреждения: общеобразовательная школа, университет;
- Медицинские учреждения: аптека, больница;
- Супермаркеты;
- Рестораны и кафе;
- Фитнес-клуб;
- Отделения банка VTB Bank Georgia;
- Салоны красоты.
На территории комплекса благоустроенный двор площадью 720 м² для прогулок и активного отдыха. Ландшафтное озеленение. Открытый бассейн. На крыше общедоступная терраса с лаундж-зоной. Первый этаж предназначен для коммерческих помещений.
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