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Жилой комплекс ЖК в экологичном чистом районе

Батуми, Грузия
от € 57,055
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Жилой комплекс ЖК в экологичном чистом районе
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О комплексе

ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.

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- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
- бесплатная консультация;
- более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах.
- подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!

Новый современный комплекс Pavlonia, расположенный на побережье Черного моря, в курортном пригороде Махинджаури, находящегося в 15 минутах от центра Батуми.

ЖК расположен в экологичном чистом районе, рядом с Батумским ботаническим садом. Из окон квартир открываются потрясающие виды на море и горы. В здание 8 этажей.

Квартиры представлены: 1-2 комнатные площадью 44,9 до 83,2 кв.м. Высота потолков - 3 метра. Квартиры в современной планировке. И широкими балконами. Квартиру можно приобрести в полной отделке и установленной мебелью.

Инфраструктура:
- Образовательные учреждения: общеобразовательная школа, университет;
- Медицинские учреждения: аптека, больница;
- Супермаркеты;
- Рестораны и кафе;
- Фитнес-клуб;
- Отделения банка VTB Bank Georgia;
- Салоны красоты.

На территории комплекса благоустроенный двор площадью 720 м² для прогулок и активного отдыха. Ландшафтное озеленение. Открытый бассейн. На крыше общедоступная терраса с лаундж-зоной. Первый этаж предназначен для коммерческих помещений.

Пишите или звоните, расскажем более подробную информацию о приобретении квартиры.

Местонахождение новостройки
Батуми, Грузия
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Жилой комплекс ЖК в экологичном чистом районе
Батуми, Грузия
от € 57,055
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Застройщик: DDA Real Estate

ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.

Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!

- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
- бесплатная консультация;
- более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах.
- подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!

Первоклассный жилой комплекс OVAL, состоящий из 34 этажного здания, расположен в центре самого престижного района "Аллея-Героев". OVAL расположен в нескольких метрах от Черного моря. В пешей доступности: торговый центр, стадион, танцующие фонтаны. Жить здесь - значит ощущать каждый день новые эмоции от современности и разнообразной инфраструктуры.

Недвижимость можно приобрести в нескольких вариантах: квартира-студия, квартира с 1 спальней. Варианты отделки могут быть как "под ключ", так и с полным ремонтом (оборудованной кухней и ванной комнатой).

Инфраструктура:
- открытый бассейн;
- зоны отдыха;
- ресторан;
- оздоровительный центр;
- винотека;
- кинотеатр.

Первоклассный комплекс OVAL идеально подходит для инвестиций.

Если ваша мечта о квартире у моря с видом на горы, она может легко осуществиться! Звоните или пишите, предоставим варианты планировок!
Жилой комплекс Subtropic Residence
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от € 27,542
35–30 360 м² 13 квартир
Сдача в: 2024
Застройщик: Geo Estate
  • 20-ти этажный жилой комплекс
  • Завершение строительства  — апрель 2024
  • Апартаментов всего  — 247 / Апартаментов на этаже  — 13
  • Расположен на первой береговой линии, 120 метров до моря

 

ИНФРАСТРУКТУРА

 

  • Консьерж
  • Ресепшен
  • Частный пляж
  • Игровая комната
  • Пляжный ресторан
  • Подземный паркинг
  • Коммерческие площади
  • Управляющая компания

 

ОСОБЕННОСТИ

 

  • 2 больших лифта
  • Панорамные окна
  • В комплексе есть газ
  • Свободная планировка
  • Алюминиевые стеклопакеты
  • Балконы выполнены из алюминия
  • Все апартаменты с видом на море
  • Система противопожарной безопасности

 

СОСТОЯНИЕ

 

Белый Каркас:

 

  • Стяжка пола
  • Готовый балкон  
  • Электропроводка
  • Отопительные трубы
  • Входная железная дверь
  • Алюминиевые стеклопакеты
  • Оштукатуренные перегородки
  • Центральные стояки (газ, вода, канализация)

 

Комплектация под ключ будет доступна за дополнительную плату, ближе к завершению строительства!

 

 

ДИСТАНЦИЯ

 

  • Море  — 120 м
  • Ботанический сад  — 1.5 км
  • Батуми  — 2 км / Старый город  — 6 км
  • Кобулети  — 20 км
  • Турция  — 25 км
  • Горнолыжный курорт (Годердзи) — 114 км
  • Тбилиси — 365 км
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Сдача в: 2023
Застройщик: Гумбати Групп

Инвестиционные апартаменты на первой береговой линии "Гумбати Резиденc" — это укомплектованные "под ключ" апартаменты разной площади, полностью готовые к проживанию. Вам не нужно делать ремонт, за вас уже обо всем побеспокоились — в квартирах есть вся необходимая мебель и бытовая техника.

Территория комплекса включает в  себя меблированный пляж с комфортной зоной отдыха, на котором расположены:
- ресторан,
- волейбольной площадка,
- открытый бассейн.

Также на территории находятся:
- кинотеатр под открытым небом,
- казино,
- зеленый сад 2000 кв.м.,
- тренажерный зал и спа,
- бунгало и открытый бассейн.

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