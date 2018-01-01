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Жилой комплекс Идеальное место для жизни и отдыха

Батуми, Грузия
от € 61,012
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Жилой комплекс Идеальное место для жизни и отдыха
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О комплексе

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Жилой комплекс Horizont-3 – это идеальное место для жизни и отдыха, также хорошее решение для инвестиций. Расположен в Батуми на улице Шерифа Химшиашвили на первой береговой линии.

Комплекс расположен на первой береговой линии. Здание высотой 32 этажа. В подъезде установлены три скоростных лифта.

Квартиры представлены площадью от 28 до 55 м2. Высота потолков 2,9 метра. Планировки квартир свободные, в каждой квартире представлен открытый балкон с видом на море. В квартире двойной контур шумоизоляции, что обеспечивает тишину и спокойствие. Квартира с чистовой отделкой и мебелью.

Квартиры подходят как для проживания, так и для инвестиций.

Инфраструктура:
- Школа;
- Мед. Учреждения;
- Магазины;
- Отделения банка;
- Бассейн;
- Фитнес - центр.

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Местонахождение новостройки
Батуми, Грузия
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Жилой комплекс Идеальное место для жизни и отдыха
Батуми, Грузия
от € 61,012
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Другие комплексы
Жилой комплекс Жилой комплекс в центре Батуми
Батуми, Грузия
Сдача в: 2023
Застройщик: DDA Real Estate

ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.

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- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
- бесплатная консультация;
- более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах.
- подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!

Portline by Gumbati - жилой комплекс в центре Батуми, 250 метров от Черного моря.

Комплекс состоит из 19 этажного здания. Квартиры представлены в современной планировке. Студии - 1 - 2 комнатные квартиры площадью от 27,3 до 84,7 кв. м. из которых открывается вид на море, горы и город.

В строительстве используются только экологичные и современные материалы: подъезд облицован натуральным гранитом, лифт Mitsubishi, двери и окна из алюминиевого профиля, стеклянные перила.

Квартиры сдаются с мебелью, также есть вариант приобретения без мебели. В квартирах представлена свободная планировка.

Оштукатуренные стены, стяжка пола, проложенные трубы системы отопления (для панельных радиаторов), установлен стояк электропроводки на участке, с внутренней электросетью, подключенные ТВ и Интернет линии, главный вертикальный стояк канализации и водоснабжения (с внутренней сетью). Потолок из гипсокартона.

Инфраструктура:
- Благоустроенная озелененная территория;
- Администрация и консьерж;
- Брендовые лифты;
- Кафе-лаунж;
- Фитнес-центр;
- Подземная парковка;
- Управление апартаментами (аренда);
- Уборка мест общего пользования и апартаментов;
- Круглосуточная служба безопасности;
- Охрана, видеонаблюдение в местах общего пользования 24/7.

Позвоните или напишите, мы с удовольствием предоставим всю информацию и проконсультируем Вас бесплатно!
Жилой комплекс ЖК в экологичном чистом районе
Батуми, Грузия
Сдача в: 2023
Застройщик: DDA Real Estate

ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.

Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!

- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
- бесплатная консультация;
- более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах.
- подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!

Новый современный комплекс Pavlonia, расположенный на побережье Черного моря, в курортном пригороде Махинджаури, находящегося в 15 минутах от центра Батуми.

ЖК расположен в экологичном чистом районе, рядом с Батумским ботаническим садом. Из окон квартир открываются потрясающие виды на море и горы. В здание 8 этажей.

Квартиры представлены: 1-2 комнатные площадью 44,9 до 83,2 кв.м. Высота потолков - 3 метра. Квартиры в современной планировке. И широкими балконами. Квартиру можно приобрести в полной отделке и установленной мебелью.

Инфраструктура:
- Образовательные учреждения: общеобразовательная школа, университет;
- Медицинские учреждения: аптека, больница;
- Супермаркеты;
- Рестораны и кафе;
- Фитнес-клуб;
- Отделения банка VTB Bank Georgia;
- Салоны красоты.

На территории комплекса благоустроенный двор площадью 720 м² для прогулок и активного отдыха. Ландшафтное озеленение. Открытый бассейн. На крыше общедоступная терраса с лаундж-зоной. Первый этаж предназначен для коммерческих помещений.

Пишите или звоните, расскажем более подробную информацию о приобретении квартиры.
Жилой комплекс Subtropic Residence
Батуми, Грузия
от € 27,542
35–30 360 м² 13 квартир
Сдача в: 2024
Застройщик: Geo Estate
  • 20-ти этажный жилой комплекс
  • Завершение строительства  — апрель 2024
  • Апартаментов всего  — 247 / Апартаментов на этаже  — 13
  • Расположен на первой береговой линии, 120 метров до моря

 

ИНФРАСТРУКТУРА

 

  • Консьерж
  • Ресепшен
  • Частный пляж
  • Игровая комната
  • Пляжный ресторан
  • Подземный паркинг
  • Коммерческие площади
  • Управляющая компания

 

ОСОБЕННОСТИ

 

  • 2 больших лифта
  • Панорамные окна
  • В комплексе есть газ
  • Свободная планировка
  • Алюминиевые стеклопакеты
  • Балконы выполнены из алюминия
  • Все апартаменты с видом на море
  • Система противопожарной безопасности

 

СОСТОЯНИЕ

 

Белый Каркас:

 

  • Стяжка пола
  • Готовый балкон  
  • Электропроводка
  • Отопительные трубы
  • Входная железная дверь
  • Алюминиевые стеклопакеты
  • Оштукатуренные перегородки
  • Центральные стояки (газ, вода, канализация)

 

Комплектация под ключ будет доступна за дополнительную плату, ближе к завершению строительства!

 

 

ДИСТАНЦИЯ

 

  • Море  — 120 м
  • Ботанический сад  — 1.5 км
  • Батуми  — 2 км / Старый город  — 6 км
  • Кобулети  — 20 км
  • Турция  — 25 км
  • Горнолыжный курорт (Годердзи) — 114 км
  • Тбилиси — 365 км
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