Жилой комплекс Идеальное место для жизни и отдыха
О комплексе
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Жилой комплекс Horizont-3 – это идеальное место для жизни и отдыха, также хорошее решение для инвестиций. Расположен в Батуми на улице Шерифа Химшиашвили на первой береговой линии.
Комплекс расположен на первой береговой линии. Здание высотой 32 этажа. В подъезде установлены три скоростных лифта.
Квартиры представлены площадью от 28 до 55 м2. Высота потолков 2,9 метра. Планировки квартир свободные, в каждой квартире представлен открытый балкон с видом на море. В квартире двойной контур шумоизоляции, что обеспечивает тишину и спокойствие. Квартира с чистовой отделкой и мебелью.
Квартиры подходят как для проживания, так и для инвестиций.
Инфраструктура:
- Школа;
- Мед. Учреждения;
- Магазины;
- Отделения банка;
- Бассейн;
- Фитнес - центр.
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