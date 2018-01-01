Жилой комплекс Идеальное место для жизни и отдыха

Батуми, Грузия

Сдача в: 2023

ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.



Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!



- эксклюзивная недвижимость;

- помощь в организации переезда;

- ежегодный доход от инвестиций до 20%;

- финансовая гарантия дохода;

- юридическая защита сделки;

- бесплатная консультация;

- более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах.

- подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!



Portline by Gumbati - жилой комплекс в центре Батуми, 250 метров от Черного моря.



Комплекс состоит из 19 этажного здания. Квартиры представлены в современной планировке. Студии - 1 - 2 комнатные квартиры площадью от 27,3 до 84,7 кв. м. из которых открывается вид на море, горы и город.



В строительстве используются только экологичные и современные материалы: подъезд облицован натуральным гранитом, лифт Mitsubishi, двери и окна из алюминиевого профиля, стеклянные перила.



Квартиры сдаются с мебелью, также есть вариант приобретения без мебели. В квартирах представлена свободная планировка.



Оштукатуренные стены, стяжка пола, проложенные трубы системы отопления (для панельных радиаторов), установлен стояк электропроводки на участке, с внутренней электросетью, подключенные ТВ и Интернет линии, главный вертикальный стояк канализации и водоснабжения (с внутренней сетью). Потолок из гипсокартона.



Инфраструктура:

- Благоустроенная озелененная территория;

- Администрация и консьерж;

- Брендовые лифты;

- Кафе-лаунж;

- Фитнес-центр;

- Подземная парковка;

- Управление апартаментами (аренда);

- Уборка мест общего пользования и апартаментов;

- Круглосуточная служба безопасности;

- Охрана, видеонаблюдение в местах общего пользования 24/7.



Позвоните или напишите, мы с удовольствием предоставим всю информацию и проконсультируем Вас бесплатно!