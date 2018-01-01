Жилой комплекс Жилой комплекс в тихом и уютном районе Батуми
О комплексе
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River Park. Современные дома с квартирами, разнообразной планировкой и собственной инфраструктурой.
ЖК расположен в Батуми, в тихом озелененном районе, в 1-м переулке Ангиса. Рядом расположены дома малой и средней этажности. В 400 метрах от комплекса находится парк Леха и Марии Качинских.
Комплекс River Park – два дома высотой 27 этажей. Дома обладают хорошей прочностью благодаря монолитному каркасу. В строительстве используют экологичные современные материалы. Выполнено дизайнерское оформление холла. В части ЖК расположен отель River Park Hotel.
Квартиры представлены от 26 кв. м. В формате студии, двухкомнатных и трехкомнатных планировках, с открытыми балконами с видом на море. Возможно объединение квартир. Квартиру можно приобрести с полным ремонтом и мебелью.
Особенность комплекса - детально проработанное пространство для комфортной жизни. Первые этажи обустроены под собственную инфраструктуру, такую как: досуговый центр для отдыха в кругу друзей, лаунж-бар, зона коворкинга для деловых встреч и удаленной работы, игровая комната для детей, студия йоги, детский центр, танцевальная студия, скалодром, гринмаркет, кофейня, кальянная, винный бар, прачечная, аптека, банкоматы.
Инфраструктура:
- Мед. Учреждение;
- Школа;
- Торговый центр;
- Рестораны и кафе;
- Танцующие фантаны.
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