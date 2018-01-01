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Жилой комплекс Жилой комплекс в тихом и уютном районе Батуми

Батуми, Грузия
от € 48,329
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Жилой комплекс Жилой комплекс в тихом и уютном районе Батуми
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О комплексе

ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.

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- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
- бесплатная консультация;
- более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах.
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River Park. Современные дома с квартирами, разнообразной планировкой и собственной инфраструктурой.

ЖК расположен в Батуми, в тихом озелененном районе, в 1-м переулке Ангиса. Рядом расположены дома малой и средней этажности. В 400 метрах от комплекса находится парк Леха и Марии Качинских.

Комплекс River Park – два дома высотой 27 этажей. Дома обладают хорошей прочностью благодаря монолитному каркасу. В строительстве используют экологичные современные материалы. Выполнено дизайнерское оформление холла. В части ЖК расположен отель River Park Hotel.

Квартиры представлены от 26 кв. м. В формате студии, двухкомнатных и трехкомнатных планировках, с открытыми балконами с видом на море. Возможно объединение квартир. Квартиру можно приобрести с полным ремонтом и мебелью.

Особенность комплекса - детально проработанное пространство для комфортной жизни. Первые этажи обустроены под собственную инфраструктуру, такую как: досуговый центр для отдыха в кругу друзей, лаунж-бар, зона коворкинга для деловых встреч и удаленной работы, игровая комната для детей, студия йоги, детский центр, танцевальная студия, скалодром, гринмаркет, кофейня, кальянная, винный бар, прачечная, аптека, банкоматы.

Инфраструктура:
- Мед. Учреждение;
- Школа;
- Торговый центр;
- Рестораны и кафе;
- Танцующие фантаны.

Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!

Местонахождение новостройки
Батуми, Грузия
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Жилой комплекс Жилой комплекс в тихом и уютном районе Батуми
Батуми, Грузия
от € 48,329
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Другие комплексы
Жилой комплекс Квартиры с панорамным видом на море
Батуми, Грузия
Застройщик: DDA Real Estate

ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.

Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!

- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
- бесплатная консультация;
- более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах.
- подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!

Современный комплекс CUBE на благоустроенной части города "Аллеи-Героев" в Батуми. Здание построено в современном стиле, сочетает в себе завораживающую архитектуру и потрясающие виды на побережье Черного моря. И танцующие фонтаны.

Совмещает в себе элегантность и стиль. Комплекс CUBE состоит из 55 этажей, находится в самом центре Батуми, на первой береговой линии. Комплекс имеет идеальное расположение для отдыха и проживания.

Квартиры с панорамными видами на море. Потолки - 3,1 метра, просторные квартиры с современными планировками от 35,9 до 89,6 кв.м. Полный ремонт из ЭКО материалов и дизайнерской мебели и с системой управления Smart Home.

Инфраструктура:
- Бассейн;
- Ресторан;
- Лаундж - зона;
- Фитнес - зал;
- Терраса;
- Конференц - зал.

Рядом с комплексом CUBE в пешей доступности находятся: (магазины, салоны красоты, медицинские учреждения, образовательные учреждения, отделения банка, кафе, рестораны, парк).

Гарантированная окупаемость и доходность объекта!
Пишите или звоните, расскажем более подробную информацию о приобретении квартиры.
Жилой комплекс Wyndham Grand Family Club
Гонио, Грузия
Сдача в: 2025
Застройщик: Flatiko LLC

Wyndham Grand Residence FAMILY CLUB - это новый комплекс премиум-класса от европейской деревни, который разрабатывается в экологически чистой части Батуми —, деревни под названием Гонио. Это первый в своем роде клубный комплекс в Грузии, являющийся частью огромной сети Wyndham Hotel & Resorts. Этот роскошный семейный комплекс предложит 90 премиальных удобств для жителей, туристов и их детей, делая это привлекательной инвестиционной возможностью с высокой гарантированной доходностью, указанной в контракте, и с уникальным вариантом выкупа по увеличенной цене через 3 года.

Будучи частью сети Wyndham, инвесторы также могут рассчитывать на гарантированную рентабельность инвестиций, написанную строго в контракте. Являясь частью фирменного отеля, он имеет преимущество перед любыми другими гостиничными комплексами, имея более высокие показатели занятости, что делает инвестиции в этот комплекс очень конкурентоспособными в регионе. Инвесторы также могут рассчитывать на выкуп через 3 года. Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации!
Жилой комплекс Квартира с панорамным видом на море и горы
Гонио, Грузия
Сдача в: 2023
Застройщик: DDA Real Estate

ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.

Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!

- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
- бесплатная консультация;
- более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах.
- подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!

Black Sea Line Residence - это новый элитный жилой комплекс с современными планировками квартир, расположенный в Гонио, в 200 метрах от Черного моря и в 10 км от центра Батуми. Гонио - пригород, обладающий чистейшими пляжами и современной инфраструктурой.

Здание состоит из 7 этажей. Используются экологичные безопасные материалы, соответствующие современным стандартам. В доме два бесшумных пассажирских лифта. В ЖК представляют квартиры с необходимой мебелью от 29 до 49 кв. м. Квартира студия и с одной спальней. Также в квартире представлены открытые балконы с завораживающими видами на горы и море.

На территории комплекса находится собственный открытый бассейн. Также на крыше есть кафе с открывающийся панорамой и завораживающими видами. ЖК обустроен ландшафтным озеленением.

Недвижимость подходит как для инвестиций, так и для постоянного проживания.

Звоните или пишите! Подберем для Вас жилье вашей мечты! Гарантированное юридическое сопровождение.

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