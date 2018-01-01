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Резиденция Жилой комплекс на побережье Черного моря

Гонио, Грузия
от € 200,823
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Резиденция Жилой комплекс на побережье Черного моря
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О комплексе

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Radisson Blu Apartmens - эксклюзивный 5-звездочный жилой и инвестиционный комплекс на берегу Черного моря. ЖК расположен в элитном пригороде Батуми - Гонио. Гонио обладает чистейшими пляжами, современно инфраструктурой и находится в 15 минутах езды от Батуми.

Холлы созданы в едином премиальном стиле. В лобби установлен круглосуточный ресепшен. В комплексе 5 лифтов и круглосуточное видеонаблюдение. ЖК имеет благоустроенную территорию 7000 м2. Территория озеленена и имеет зонирование, что позволяет активно и спокойно отдыхать.

Квартиры доступны в нескольких вариантах: студия, 1- 2 комнатная, площадь от 31,88 – 88,53 м2. Высота потолков - 3 метра.

Квартиры полностью соответствует стандартам премиум-класса. Есть два типа планировок: стандарт и люкс. Квартиры сдаются с полным ремонтом, эксклюзивным дизайном, мебелью и встроенной техникой.

Внутрення инфраструктура:
- Крытый бассейн;
- Ресторан с терассой;
- Казино;
- Фитнес-центр;
- Спа;
- Супермаркет.

ЖК расположен рядом с разной инфраструктурой: образовательный учреждения, медицинские учреждения, рестораны, кафе, мечеть, православный храм, банки и другие объекты.

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Местонахождение новостройки
Гонио, Грузия
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Резиденция Жилой комплекс на побережье Черного моря
Гонио, Грузия
от € 200,823
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BI RESIDENCE – уникальный комплекс премиум-класса, который расположен в 120 м от моря, в туристическом центре Батуми, на новом Бульваре. Преимущество комплекса – соответствие международным стандартам качества; сотрудничество с Управляющей компанией BI Management - лидером управления на рынке Батуми. Клиентам предлагается сдача гостиничных апартаментов посредством уникального ИТ решения позволяющего разместить ваш объект на более чем 100+ арендных площадок, таких как Booking.com, Expidia, Airbnb и другие.

Это единственный проект в Батуми, управляющая компания которого предоставляет доступ в личный кабинет собственника, где вы можете видеть ваш доход от аренды, процент загруженности, источники привлечения клиентов и оплачивать все коммунальные услуги, не вставая с дивана и получать прибыль от управления апартаментом.

Для жителей комплекса предоставляется Озелененный двор со сквером и аттракционом для детей; инфраструктурой включающей в себя закрытый бассейн, сауну, джакузи, летний кинотеатр на 18 этаже и Пиано Кафе-бар с террассой.

В комплексе присутствует подземный паркинг, озелененная веранда общего пользования и прекрасный вид на море со всех апартаментов. С 7го этажа для клиентов доступны панорамные виды на горы и море.

Высококачественный теплоизолированный фасад с тепло непроницаемыми стеклами;

Бесплатные электрические автобусы, сезонно.

Собственникам апартаментов Гарантия дохода - 8% годовых.

В комплексе BI RESIDENCE предусмотрено 3 лифта международного бренда Mitsibishi.

24 часовое административное, обслуживание с системой видео наблюдения и безопасности.
Резиденция Wyndham Grand Residences. Aqua
Гонио, Грузия
Сдача в: 2025
Застройщик: European Village

Апартаменты от мирового бренда Wyndham с гарантированной доходностью и капитализацией не менее 30% в год.

Это первый в Грузии All Inclusive–курорт под элитным брендом Wyndham Grand Residences. Станьте совладельцем отельного бизнеса мирового элитного уровня!

Мы собрали всё лучшее в отельном комплексе Hotel City

  1. Создан по принципу «город-курорт» All Inclusive.
  2. Под самым элитным брендом Wyndham Grand Residences мирового отельного лидера Wyndham Hotels & Resorts.
  3. Под управлением ведущего в мире отельного оператора
  4. От лидирующего по качеству строительства по мнению Forbes застройщика European Village.
  5. В элитном районе Батуми – с самой чистой акваторией и экологией.
  6. С самой насыщенной элитной инфраструктурой на 10 000 м², состоящей из 42-х объектов: SPA, ресторанов, детских парков и даже вертолетной площадки.
  7. Единственное предложение, включающее прогнозируемый доход - 13% и гарантированный доход - 5%, а также обратный выкуп по возросшей цене.
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