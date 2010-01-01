Жилой комплекс Wyndham Grand Riviera

Wyndham Grand Riviera - это роскошный таунхаус и комплекс вилл в экологически чистом районе Батуми, штат Джорджия. Комплекс является идеальным выбором для семейного отдыха или выгодной аренды, будучи частью Wyndham Grand Aqua, обоих самых первых комплексов по системе "все включено" в Грузии!

Отель Wyndham Grand Riviera расположен в самом центре туристической зоны, в нескольких минутах ходьбы от пляжа и основных достопримечательностей города. Из отеля открывается панорамный вид на город и море. Комплекс окружен зеленой зоной и имеет собственную территорию с парковкой.

Фирменные резиденции являются популярной тенденцией на рынке арендуемой недвижимости, поскольку они связаны с известными международными гостиничными брендами и предлагают высокие стандарты качества и обслуживания. Эти факторы способствуют привлекательности Wyndham Grand Aqua и повышают уровень его занятости, что делает инвестиции в этот проект еще более перспективными!

Wyndham Grand Riviera - отличный выбор для комфортного и роскошного отдыха или выгодных инвестиций в аренду.