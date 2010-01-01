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Жилой комплекс Wyndham Grand Riviera

Батуми, Грузия
от € 322,362
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Жилой комплекс Wyndham Grand Riviera
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О комплексе

Wyndham Grand Riviera - это роскошный таунхаус и комплекс вилл в экологически чистом районе Батуми, штат Джорджия. Комплекс является идеальным выбором для семейного отдыха или выгодной аренды, будучи частью Wyndham Grand Aqua, обоих самых первых комплексов по системе "все включено" в Грузии!
Отель Wyndham Grand Riviera расположен в самом центре туристической зоны, в нескольких минутах ходьбы от пляжа и основных достопримечательностей города. Из отеля открывается панорамный вид на город и море. Комплекс окружен зеленой зоной и имеет собственную территорию с парковкой.

Фирменные резиденции являются популярной тенденцией на рынке арендуемой недвижимости, поскольку они связаны с известными международными гостиничными брендами и предлагают высокие стандарты качества и обслуживания. Эти факторы способствуют привлекательности Wyndham Grand Aqua и повышают уровень его занятости, что делает инвестиции в этот проект еще более перспективными!

Wyndham Grand Riviera - отличный выбор для комфортного и роскошного отдыха или выгодных инвестиций в аренду.

Местонахождение новостройки
Батуми, Грузия

Видеообзор в жилом комплексе Wyndham Grand Riviera

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Жилой комплекс Wyndham Grand Riviera
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Porta Tower это 43 этажный жилой комплекс премиум-класса, расположенный в самом сердце старого Батуми. Инфраструктура комплекса включает в себя бассейн, фитнес-центр, казино и рестораны. Комплекс оснащен двухуровневым подземным паркингом, системой центрального VRV кондиционирования и противопожарной системой безопасности.

 

 

 
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Уникальный для Батуми проект

Городок European Village уже прозвали батумской Рублевкой, и это не случайно.

Сочетание этих факторов делает комплекс исключительным:

Близость моря — реальные 500 метров.

Панорамный вид на море, вид на горы и сад из каждого дома.

Дизайнерский высококачественный ремонт.

‌‌Открытая видовая крыша-терраса с опен-спейсом для отдыха.

Гарантия на все виды работ в доме.

Индивидуальный участок с ландшафтным дизайном, фруктовыми, хвойными и декоративными насаждениями.

Экологичные материалы — керамоблок, натуральный камень, мрамор в интерьере и в экстерьере домов. Строительство ведется бережно к природе — мы сохранили максимальное число деревьев на участке застройки.

Толщина стен в 40 см из керамоблока с гидро и теплоизоляцией.

Участок более 400 м2.

Индивидуальные бассейны для каждой виллы.

Планировка и обустройство дома по индивидуальным пожеланиям покупателя (при раннем бронировании).

Дизайнерский камин из персидского мрамора.

Настоящая финская сауна.

Полное обслуживание виллы — уборка дома и двора, охрана, уход за растениями (по желанию собственника).

Каждому собственнику виллы сервис European Village консьерж — персональный помощник, который поможет оплатить счета, заказать билеты, забронировать гостиницу, оформить вид на жительство, поможет решить любые другие вопросы, связанные с вопросами быта или вашего бизнеса в Грузии.

Обслуживание виллы по желанию собственника — уход за садом, уборка территории, клининг, управление арендой, сервис All inclusive.

Просторный каминный зал свыше 50 м2 и 4 спальни + отдельная кухня (16 м2) или дополнительная пятая спальня.
Резиденция Wyndham Grand Residences. Aqua
Гонио, Грузия
Сдача в: 2025
Застройщик: European Village

Апартаменты от мирового бренда Wyndham с гарантированной доходностью и капитализацией не менее 30% в год.

Это первый в Грузии All Inclusive–курорт под элитным брендом Wyndham Grand Residences. Станьте совладельцем отельного бизнеса мирового элитного уровня!

Мы собрали всё лучшее в отельном комплексе Hotel City

  1. Создан по принципу «город-курорт» All Inclusive.
  2. Под самым элитным брендом Wyndham Grand Residences мирового отельного лидера Wyndham Hotels & Resorts.
  3. Под управлением ведущего в мире отельного оператора
  4. От лидирующего по качеству строительства по мнению Forbes застройщика European Village.
  5. В элитном районе Батуми – с самой чистой акваторией и экологией.
  6. С самой насыщенной элитной инфраструктурой на 10 000 м², состоящей из 42-х объектов: SPA, ресторанов, детских парков и даже вертолетной площадки.
  7. Единственное предложение, включающее прогнозируемый доход - 13% и гарантированный доход - 5%, а также обратный выкуп по возросшей цене.
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