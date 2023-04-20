Жилой комплекс Wyndham Grand Family Club
О комплексе
Wyndham Grand Residence FAMILY CLUB - это новый комплекс премиум-класса от европейской деревни, который разрабатывается в экологически чистой части Батуми —, деревни под названием Гонио. Это первый в своем роде клубный комплекс в Грузии, являющийся частью огромной сети Wyndham Hotel & Resorts. Этот роскошный семейный комплекс предложит 90 премиальных удобств для жителей, туристов и их детей, делая это привлекательной инвестиционной возможностью с высокой гарантированной доходностью, указанной в контракте, и с уникальным вариантом выкупа по увеличенной цене через 3 года.
Будучи частью сети Wyndham, инвесторы также могут рассчитывать на гарантированную рентабельность инвестиций, написанную строго в контракте. Являясь частью фирменного отеля, он имеет преимущество перед любыми другими гостиничными комплексами, имея более высокие показатели занятости, что делает инвестиции в этот комплекс очень конкурентоспособными в регионе. Инвесторы также могут рассчитывать на выкуп через 3 года. Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации!