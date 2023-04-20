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Жилой комплекс Wyndham Grand Family Club

Гонио, Грузия
от € 87,519
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Жилой комплекс Wyndham Grand Family Club
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О комплексе

Wyndham Grand Residence FAMILY CLUB - это новый комплекс премиум-класса от европейской деревни, который разрабатывается в экологически чистой части Батуми —, деревни под названием Гонио. Это первый в своем роде клубный комплекс в Грузии, являющийся частью огромной сети Wyndham Hotel & Resorts. Этот роскошный семейный комплекс предложит 90 премиальных удобств для жителей, туристов и их детей, делая это привлекательной инвестиционной возможностью с высокой гарантированной доходностью, указанной в контракте, и с уникальным вариантом выкупа по увеличенной цене через 3 года.

Будучи частью сети Wyndham, инвесторы также могут рассчитывать на гарантированную рентабельность инвестиций, написанную строго в контракте. Являясь частью фирменного отеля, он имеет преимущество перед любыми другими гостиничными комплексами, имея более высокие показатели занятости, что делает инвестиции в этот комплекс очень конкурентоспособными в регионе. Инвесторы также могут рассчитывать на выкуп через 3 года. Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации!

Местонахождение новостройки
Гонио, Грузия

Видеообзор в жилом комплексе Wyndham Grand Family Club

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Жилой комплекс Wyndham Grand Family Club
Гонио, Грузия
от € 87,519
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Другие комплексы
Резиденция Wyndham Grand Residences. Aqua
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Сдача в: 2025
Застройщик: European Village

Апартаменты от мирового бренда Wyndham с гарантированной доходностью и капитализацией не менее 30% в год.

Это первый в Грузии All Inclusive–курорт под элитным брендом Wyndham Grand Residences. Станьте совладельцем отельного бизнеса мирового элитного уровня!

Мы собрали всё лучшее в отельном комплексе Hotel City

  1. Создан по принципу «город-курорт» All Inclusive.
  2. Под самым элитным брендом Wyndham Grand Residences мирового отельного лидера Wyndham Hotels & Resorts.
  3. Под управлением ведущего в мире отельного оператора
  4. От лидирующего по качеству строительства по мнению Forbes застройщика European Village.
  5. В элитном районе Батуми – с самой чистой акваторией и экологией.
  6. С самой насыщенной элитной инфраструктурой на 10 000 м², состоящей из 42-х объектов: SPA, ресторанов, детских парков и даже вертолетной площадки.
  7. Единственное предложение, включающее прогнозируемый доход - 13% и гарантированный доход - 5%, а также обратный выкуп по возросшей цене.
Апарт - отель PANORAMA
Батуми, Грузия
от € 57,315
31–60 м² 3 квартиры
Застройщик: Tower Group

40-этажный многофункциональный комплекс «ПАНОРАМА» расположен на берегу Черного моря.

Комплекс включает в себя ряд объектов различного назначения, от отдыха до развлечений и профессиональных помещений, идеально подходящих для любого случая.

  • 5-звездочный отель
  • Квартиры в современном стиле
  • Проект сдан полностью меблированным, отремонтированным и полностью укомплектованным бытовой техникой и предметами первой необходимости
  • Бизнес-зал
  • Открытый бассейн, спа и фитнес
  • Рестораны и бары, в том числе невероятный Sky Bar - бар на крыше, расположенный на 40 этаже
  • Подземные и надземные парковочные места
  • Казино и другие развлекательные центры
  • Коммерческие помещения

Комплекс соединен пешеходными дорожками с трехуровневым пирсом с барами и ресторанами.

PANORAMA – начни создавать будущее сегодня.
Жилой комплекс Oval in Batumi
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Сдача в: -2026
Застройщик: Flatiko LLC

Совершенно новый комплекс OVAL, разработанный Metropol в Батуми, - это место, где ваши мечты о владении квартирой у моря с прекрасным видом на горы становятся реальностью! Жилой комплекс OVAL спроектирован одной из самых опытных архитектурных фирм страны, чтобы удовлетворить современные требования для гармоничного сочетания городского пространства и ориентированной на человека среды обитания.

Расположенный в отличном месте Батуми, на проспекте Чжиули Шартава, 9, в самом сердце самого престижного района города, Аллеи Героев. OVAL находится всего в нескольких шагах от Черного моря, стадиона, торгового центра Black Sea и танцевальных фонтанов. Жить в этом комплексе означает испытывать новые эмоции, впечатления и совершенно новый уровень жизни каждый день благодаря инфраструктуре разработчиков, которая будет включать рестораны, кафе, открытый бассейн, фитнес-центр, кинотеатр и развлекательный центр, предоставляющий бесконечные возможности для отдыха и удовольствия.

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