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Апарт-отель Wyndham Grand Aqua

Гонио, Грузия
от € 72,949
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Апарт-отель Wyndham Grand Aqua
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О комплексе

Wyndham Grand Aqua - это высококачественный актив, разработанный European Village в Батуми с прямым доступом к пляжу, и это первый гостиничный комплекс типа "все включено" в Грузии!
Этот проект предлагает ряд роскошных удобств и услуг, включая аквазону с морской водой, спа-центр и массажный кабинет, ресторан и кафе, винный погреб и рынок, тренажерный зал, медицинские кабинеты и санаторно-курортные услуги, конференц-зал, детская анимация и бизнес-центр.
Фирменные резиденции являются популярной тенденцией на рынке арендуемой недвижимости, поскольку они связаны с известными международными гостиничными брендами и предлагают высокие стандарты качества и обслуживания. Эти факторы способствуют привлекательности Wyndham Grand Aqua и повышают уровень его занятости, что делает инвестиции в этот проект еще более перспективными!

Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 44.8
Цена за м², € 3 141
Цена квартиры, € 140 695
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 100.8
Цена за м², € 4 791
Цена квартиры, € 482 937
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², €
Стоимость объекта, €
Квартиры Студия
Площадь, м² 31.2 – 32.6
Цена за м², € 823 – 2 338
Цена квартиры, € 25 677 – 75 462
Местонахождение новостройки
Гонио, Грузия

Видеообзор в апарт-отеле Wyndham Grand Aqua

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Апарт - отель Wyndham Grand Aqua
Гонио, Грузия
от € 72,949
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Территория комплекса включает в  себя меблированный пляж с комфортной зоной отдыха, на котором расположены:
- ресторан,
- волейбольной площадка,
- открытый бассейн.

Также на территории находятся:
- кинотеатр под открытым небом,
- казино,
- зеленый сад 2000 кв.м.,
- тренажерный зал и спа,
- бунгало и открытый бассейн.
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Застройщик: Geo Estate

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Жилой комплекс Wyndham Grand Family Club
Гонио, Грузия
Сдача в: 2025
Застройщик: Flatiko LLC

Wyndham Grand Residence FAMILY CLUB - это новый комплекс премиум-класса от европейской деревни, который разрабатывается в экологически чистой части Батуми —, деревни под названием Гонио. Это первый в своем роде клубный комплекс в Грузии, являющийся частью огромной сети Wyndham Hotel & Resorts. Этот роскошный семейный комплекс предложит 90 премиальных удобств для жителей, туристов и их детей, делая это привлекательной инвестиционной возможностью с высокой гарантированной доходностью, указанной в контракте, и с уникальным вариантом выкупа по увеличенной цене через 3 года.

Будучи частью сети Wyndham, инвесторы также могут рассчитывать на гарантированную рентабельность инвестиций, написанную строго в контракте. Являясь частью фирменного отеля, он имеет преимущество перед любыми другими гостиничными комплексами, имея более высокие показатели занятости, что делает инвестиции в этот комплекс очень конкурентоспособными в регионе. Инвесторы также могут рассчитывать на выкуп через 3 года. Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации!

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