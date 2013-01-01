Апарт-отель Wyndham Grand Aqua

Квaриати, Грузия

от € 95,780

66 м² 1 квартира

Сдача в: 2023

Инвестиционные апартаменты на первой береговой линии "Гумбати Резиденc" — это укомплектованные "под ключ" апартаменты разной площади, полностью готовые к проживанию. Вам не нужно делать ремонт, за вас уже обо всем побеспокоились — в квартирах есть вся необходимая мебель и бытовая техника.

Территория комплекса включает в себя меблированный пляж с комфортной зоной отдыха, на котором расположены:

- ресторан,

- волейбольной площадка,

- открытый бассейн.

Также на территории находятся:

- кинотеатр под открытым небом,

- казино,

- зеленый сад 2000 кв.м.,

- тренажерный зал и спа,

- бунгало и открытый бассейн.