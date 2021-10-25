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Жилой комплекс Lisi Residence

Тхинвали, Грузия
от € 45,483
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Жилой комплекс Lisi Residence
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О комплексе

Lisi Residence — это экологически чистый и безопасный жилой комплекс состоящий из вилл и малоэтажных многоквартирных домов, построенный на территории площадью 23 000 м2. Комплекс имеет низкую плотность застройки и расположен недалеко от озера Лиси. На территории комплекса есть бассейн, круглосуточная охрана, спортивные площадки и детские игровые площадки. Состояние сдачи апартамента — ремонт / под ключ. Общая площадь — 52,65 м2. Жилая площадь — 46 м2. Площадь балкона — 6,65 м2. 0% рассрочка от застройщика на 1 год. Первоначальный взнос — от 30%.

Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 35.4 – 53.9
Цена за м², € 1 278 – 1 286
Цена квартиры, € 45 483 – 68 914
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², €
Стоимость объекта, €
Квартиры Студия
Площадь, м² 39.0
Цена за м², € 1 167
Цена квартиры, € 45 483
Местонахождение новостройки
Тхинвали, Грузия
Инфраструктура рядом
Аэропорт 23 000 м
Остановка транспорта 400 м
Метро 2 500 м
Детский сад 3 000 м
Школа 1 700 м
Торговый центр 3 500 м
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Жилой комплекс Lisi Residence
Тхинвали, Грузия
от € 45,483
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Сдача в: 2023
Застройщик: Roof Development

Roof Development's new project Roof Imedashvili features a modern architecture that creates a premium quality residential complex. The project consists of 9 floors and is distinguished by particularly good plans. The elevator, equipped with a UPS system, provides safe movement for the residents. The project has a yard, two-level parking, and security systems. The highest quality construction materials are used in the construction process, namely:

Dark-colored metal-plastic windows

Thermal insulation materials

Metal railings on the balcony
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Застройщик: LTD EVROMSHENI
< p > Строительная компания LTD “ EVROMSHENI ” была основана в 2014 году, и ее основной работой является строительство. Компания предлагает комфортабельные и качественные квартиры, построенные по современным стандартам. Наша цель - выполнять работу с высоким качеством и выполнять ее в строго спланированном графике с круглосуточной службой безопасности. Проект полностью финансируется!< / p >< p > Гонио является популярным историческим, туристическим и коммерческим морским направлением на юго-восточном побережье Черного моря, всего в 10 км от Батуми, который предлагает новый уровень курортного образа жизни, и это будет международный стандарт смешанного использования под руководством отдыха. < / p >< p > Квартиры в 14-этажном элитном доме, класса Premium с белой рамой, в 200 метрах от моря, подземная парковка площадью 2500 квадратных метров, коммерческие и офисные помещения, Зона отдыха, С панорамным видом на море и горы, бассейн, детская игровая площадка и бар на террасе. Завершенный проект характеризуется современными фасадами и квартирами с широким выбором. Проект предусматривает квартиры разных размеров и их индивидуальное планирование. < / p >< p > ✔ Завершенный фасад здания < / p >< p > ✔ Поверхностный вход < / p >< p > ✔ Входные двери квартиры < / p >< p > ✔ 4 Лифт < / p >< p > ✔ Бесплатный плавательный бассейн < / p >< p > ✔ Бесплатная подземная парковка < / p >< p > ✔ Системы горячей и холодной воды < / p >< p > ✔ Затянутый пол < / p >< p > ✔ Внутренняя проводка < / p >< p > ✔ Пластиковые окна европейского качества < / p >< p > ✔ Фасад, покрытый теплоизолированной плиткой < / p >< p > Бесплатный бассейн для жителей < / p >
Жилой квартал VILLA DEX
Капрешуми, Грузия
от € 139,977
210 м² 1 квартира
Сдача в: 2022
Застройщик: Esteco

Esteco - строительство домов в Грузии! 

Мы представляем Вам эксклюзивный проект коттеджного мини-комплекса, который находится в пригороде приморского города Батуми! 

Он состоит из двух типов вилл, которые расположены на склоне горы в два ряда:
В нижнем - Вилла DEX (210м² общей площадью)
В верхнем - Вилла ORTA (252 м² общей площадью) 

К каждому типу вилл мы подошли с особым вниманием и разработали максимально удобный план Вашего будущего дома!
А также, в качестве хорошего подарка мы сделали акцию для первых 3 покупателей, НО так как уже 1 дом продан, поспешите воспользоваться хорошим предложением, пока оно актуально! Потому что далее цены будут только расти. 

Стоимость вилл без внутренней отделки: 
DEX - 138 300$ 
ORTA - 147 500$ 

❗️В стоимость также входит собственный облагороженный участок и парковочное место! 

При Вашем желании мы можем сделать внутреннюю отделку "под ключ", включая комплектацию мебелью и техникой. 

В проекте мы используем европейские стандарты, применяем новейшие технологии и не забываем об экологичности и удобстве! 

Esteco - это гарантия высокого качества и комфортной жизни!

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