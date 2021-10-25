Жилой комплекс Lisi Residence
Тхинвали, Грузия
от € 45,483
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О комплексе
Lisi Residence — это экологически чистый и безопасный жилой комплекс состоящий из вилл и малоэтажных многоквартирных домов, построенный на территории площадью 23 000 м2. Комплекс имеет низкую плотность застройки и расположен недалеко от озера Лиси. На территории комплекса есть бассейн, круглосуточная охрана, спортивные площадки и детские игровые площадки. Состояние сдачи апартамента — ремонт / под ключ. Общая площадь — 52,65 м2. Жилая площадь — 46 м2. Площадь балкона — 6,65 м2. 0% рассрочка от застройщика на 1 год. Первоначальный взнос — от 30%.
Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 35.4 – 53.9
Цена за м², € 1 278 – 1 286
Цена квартиры, € 45 483 – 68 914
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², €
Стоимость объекта, €
Квартиры Студия
Площадь, м² 39.0
Цена за м², € 1 167
Цена квартиры, € 45 483
Местонахождение новостройки
Тхинвали, Грузия
Инфраструктура рядом
|Аэропорт
|23 000 м
|Остановка транспорта
|400 м
|Метро
|2 500 м
|Детский сад
|3 000 м
|Школа
|1 700 м
|Торговый центр
|3 500 м
Новости застройщика
Агент продавца
Языки общения: English, Русский
Грузия
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