Жилой комплекс Lisi Residence

Капрешуми, Грузия

от € 139,977

210 м² 1 квартира

Сдача в: 2022

Esteco - строительство домов в Грузии!



Мы представляем Вам эксклюзивный проект коттеджного мини-комплекса, который находится в пригороде приморского города Батуми!



Он состоит из двух типов вилл, которые расположены на склоне горы в два ряда:

В нижнем - Вилла DEX (210м² общей площадью)

В верхнем - Вилла ORTA (252 м² общей площадью)



К каждому типу вилл мы подошли с особым вниманием и разработали максимально удобный план Вашего будущего дома!

А также, в качестве хорошего подарка мы сделали акцию для первых 3 покупателей, НО так как уже 1 дом продан, поспешите воспользоваться хорошим предложением, пока оно актуально! Потому что далее цены будут только расти.



Стоимость вилл без внутренней отделки:

DEX - 138 300$

ORTA - 147 500$



❗️В стоимость также входит собственный облагороженный участок и парковочное место!



При Вашем желании мы можем сделать внутреннюю отделку "под ключ", включая комплектацию мебелью и техникой.



В проекте мы используем европейские стандарты, применяем новейшие технологии и не забываем об экологичности и удобстве!



Esteco - это гарантия высокого качества и комфортной жизни!