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Жилой комплекс Oval in Batumi

Батуми, Грузия
от € 41,774
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Жилой комплекс Oval in Batumi
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О комплексе

Совершенно новый комплекс OVAL, разработанный Metropol в Батуми, - это место, где ваши мечты о владении квартирой у моря с прекрасным видом на горы становятся реальностью! Жилой комплекс OVAL спроектирован одной из самых опытных архитектурных фирм страны, чтобы удовлетворить современные требования для гармоничного сочетания городского пространства и ориентированной на человека среды обитания.

Расположенный в отличном месте Батуми, на проспекте Чжиули Шартава, 9, в самом сердце самого престижного района города, Аллеи Героев. OVAL находится всего в нескольких шагах от Черного моря, стадиона, торгового центра Black Sea и танцевальных фонтанов. Жить в этом комплексе означает испытывать новые эмоции, впечатления и совершенно новый уровень жизни каждый день благодаря инфраструктуре разработчиков, которая будет включать рестораны, кафе, открытый бассейн, фитнес-центр, кинотеатр и развлекательный центр, предоставляющий бесконечные возможности для отдыха и удовольствия.

Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 35.1 – 61.4
Цена за м², € 1 370 – 1 552
Цена квартиры, € 48 074 – 95 308
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², €
Стоимость объекта, €
Квартиры Студия
Площадь, м² 31.0
Цена за м², € 1 370
Цена квартиры, € 42 459
Местонахождение новостройки
Батуми, Грузия
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Жилой комплекс Oval in Batumi
Батуми, Грузия
от € 41,774
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Комплекс CUBE предложит своим гостям удивительные условия отдыха, предлагая инфраструктуру мирового класса в месте с долгим сезоном теплой погоды. Пляж и основные туристические зоны города расположены недалеко от комплекса, и благодаря современной архитектуре этот проект может похвастаться самой высокой рентабельностью в городе. Не только внешний дизайн здания, но и современный стиль интерьера и просторный дизайн дополняются изысканными нейтральными палитрами, а расслабляющие и роскошные формы и слои дополняются окнами от пола до потолка, обеспечивающими достаточное естественное освещение и обширный вид на город и море.

Инвестиционный комплекс предлагает широкий выбор выдающихся квартир, от уютных студий до апартаментов с одной, двумя и тремя спальнями, оснащенных исключительными удобствами. Гости смогут насладиться бассейном площадью 200 м2, комплекс также предложит детскую игровую площадку, гостиную с библиотекой, летние кафе, рестораны, тренажерный зал и студия йоги, и, конечно, конференц-залы, предназначенные для деловых встреч.
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Esteco - строительство домов в Грузии! 

Мы представляем Вам эксклюзивный проект коттеджного мини-комплекса, который находится в пригороде приморского города Батуми! 

Он состоит из двух типов вилл, которые расположены на склоне горы в два ряда:
В нижнем - Вилла DEX (210м² общей площадью)
В верхнем - Вилла ORTA (252 м² общей площадью) 

К каждому типу вилл мы подошли с особым вниманием и разработали максимально удобный план Вашего будущего дома!
А также, в качестве хорошего подарка мы сделали акцию для первых 3 покупателей, НО так как уже 1 дом продан, поспешите воспользоваться хорошим предложением, пока оно актуально! Потому что далее цены будут только расти. 

Стоимость вилл без внутренней отделки: 
DEX - 138 300$ 
ORTA - 147 500$ 

❗️В стоимость также входит собственный облагороженный участок и парковочное место! 

При Вашем желании мы можем сделать внутреннюю отделку "под ключ", включая комплектацию мебелью и техникой. 

В проекте мы используем европейские стандарты, применяем новейшие технологии и не забываем об экологичности и удобстве! 

Esteco - это гарантия высокого качества и комфортной жизни!

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