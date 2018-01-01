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Жилой комплекс Cube in Batumi

Батуми, Грузия
от € 50,809
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Жилой комплекс Cube in Batumi
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О комплексе

Совершенно новый комплекс CUBE - это идеальное сочетание роскоши, стиля и элегантности, разработанное Metropol в Батуми. Комплекс стратегически расположен на проспекте Чжиули Шартава, 9, что позволяет ему предлагать захватывающий вид на город с одной стороны и удивительный синий горизонт Черного моря с другой.

Комплекс CUBE предложит своим гостям удивительные условия отдыха, предлагая инфраструктуру мирового класса в месте с долгим сезоном теплой погоды. Пляж и основные туристические зоны города расположены недалеко от комплекса, и благодаря современной архитектуре этот проект может похвастаться самой высокой рентабельностью в городе. Не только внешний дизайн здания, но и современный стиль интерьера и просторный дизайн дополняются изысканными нейтральными палитрами, а расслабляющие и роскошные формы и слои дополняются окнами от пола до потолка, обеспечивающими достаточное естественное освещение и обширный вид на город и море.

Инвестиционный комплекс предлагает широкий выбор выдающихся квартир, от уютных студий до апартаментов с одной, двумя и тремя спальнями, оснащенных исключительными удобствами. Гости смогут насладиться бассейном площадью 200 м2, комплекс также предложит детскую игровую площадку, гостиную с библиотекой, летние кафе, рестораны, тренажерный зал и студия йоги, и, конечно, конференц-залы, предназначенные для деловых встреч.

Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 43.7
Цена за м², € 1 461
Цена квартиры, € 63 843
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², €
Стоимость объекта, €
Квартиры Квартира
Площадь, м² 38.3
Цена за м², € 1 461
Цена квартиры, € 55 954
Квартиры Студия
Площадь, м² 35.9
Цена за м², € 1 415
Цена квартиры, € 50 809
Местонахождение новостройки
Батуми, Грузия
Инфраструктура рядом
Море 300 м
Торговый центр 100 м
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Жилой комплекс Cube in Batumi
Батуми, Грузия
от € 50,809
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Сдача в: 2022
Застройщик: Green Rock

GREEN ROCK - о проекте

Застройщик комплекса - строительная компания «GREEN ROCK» с многолетним опытом и рядом успешных и реализованных проектов в рынке недвижимости.

Green Rock - 11-ти этажный жилой комплекс, который находится в экологически чистом месте и создает спокойную и комфортную среду для жителей в районе Вашлийвари, Тбилиси.

Строительство началось и ведется ежедневно.
Проект будет завершен в 2022 году, в состоянии белого каркаса.

Мы ориентируемся на использование высококачественных материалов в строительстве, создание экологически чистой среды и современного жилого комплекса профессиональной и опытной командой.
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