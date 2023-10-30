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Продажа новостроек в Ивелин

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Жилой комплекс Новый жилой комплекс в исторической коммуне Плезир, Иль‑де-Франс, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в исторической коммуне Плезир, Иль‑де-Франс, Франция
Plaisir, Франция
от
€200,000
Агентство: TRANIO
Комплекс предлагает большое разнообразие квартир: от студии до 5 комнат с панорамными окнами и лоджиями. Для удобства жильцов на первом этаже будут магазины. Также в комплексе есть паркинг. Расположение и объекты поблизости Комплекс находится в живописном поселении Плезир, к западу от Парижа. Окрестности Плезира богаты культурными достопримечательностями и природными пейзажами: замок 17 века с парком в стиле классицизм, Собор Святого Петра, консерватории и театры. Плезир — олицетворение идеи французского благополучия благодаря сочетанию неброской роскоши архитектуры и сельского пейзажа. Коммуна подойдёт для тех, кто хочет быть вдалеке от шума большого города. До Парижа можно добраться на прямом поезде или автомобиле за 25 минут.
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