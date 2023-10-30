Резиденция выполнена в классическом и элегантном архитектурном стиле. В здании всего 8 квартир, обслуживаемых двумя лестничными клетками, есть подземная парковка на 9 мест, помещение для велосипедов и помещение для бытовых отходов. Эта роскошная резиденция украшена садом с деревьями и цветами, создающими приятную среду для жизни.
Расположение и объекты поблизости
Расположенный недалеко от Парижа, Бри-сюр-Марн предлагает очень привилегированную среду в динамично развивающемся секторе. Лёгкий доступ к аэропортам Орли и Руасси, даже парижскому Диснейленду. Магазины, школы, детские сады, здравоохранение, спорт, культура - здесь есть всё.
Комплекс находится 500 м от железнодорожного вокзала и 700 м от центра города со всеми удобствами. Берега Марны менее чем в 10 минутах ходьбы, а парк Кудре также расположен в двух шагах. До станции линии метро 15 можно дойти за 30 минут пешком.
Комплекс состоит из двух корпусов с пышными зелёными садами и патио для отдыха. Резиденция предлагает широкий выбор квартир: от студий до 4-комнатных. Почти все апартаменты имеют балкон, террасу или частный сад. Есть парковка в подвале и помещение для хранения велосипедов на первом этаже.
Удобства и оснащение в доме
Усиленная дверь с замком класса A2P
Контроль доступа с помощью цифрового кода, Vigik и видеофона
Ванные и душевые комнаты оборудованы туалетным столиком, зеркалом и настенным светильником с подсветкой
Подвесной унитаз марки JACOB DELAFON или аналогичный
Изоляционное двойное остекление
Окна с электрическими ставнями или ставнями из алюминия
Паркет разных цветов на выбор в гостиных
Встроенный шкаф
Расположение и объекты поблизости
Всего в 12 км от Порт-де-Берси, хорошо обслуживаемого автомагистралью А4, несколькими автобусными линиями, а также будущей линией метро 15, Вилье-сюр-Марн находится в сердце развивающегося региона Иль-де-Франс. Школы, продуктовые магазины и местные услуги, культурные достопримечательности, многочисленные спортивные сооружения и почти 18 гектаров зеленых насаждений делают Вилье-сюр-Марн отличным местом для проживания. Всего в 6 минутах ходьбы от резиденции находится крытый рынок в центре города, а также все необходимое: пекарня, медицинские услуги, мясная лавка, продуктовый магазин, парикмахерская, банк, ресторан.
Начальная школа в 120 метрах
Автобусная остановка в 200 метрах
Детский сад в 250 метрах
Пекарня в 300 метрах
Ясли в 300 метрах
Крытый рынок в 500 метрах
Ж/д станция в 750 метрах