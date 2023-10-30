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Квартиры в новостройках в Villiers-sur-Marne

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Жилой комплекс Новый уютный жилой комплекс в Бри-Сюр-Марн, Иль‑де-Франс, Франция
Жилой комплекс Новый уютный жилой комплекс в Бри-Сюр-Марн, Иль‑де-Франс, Франция
Villiers-sur-Marne, Франция
от
€323,232
Агентство: TRANIO
Резиденция выполнена в классическом и элегантном архитектурном стиле. В здании всего 8 квартир, обслуживаемых двумя лестничными клетками, есть подземная парковка на 9 мест, помещение для велосипедов и помещение для бытовых отходов. Эта роскошная резиденция украшена садом с деревьями и цветами, создающими приятную среду для жизни. Расположение и объекты поблизости Расположенный недалеко от Парижа, Бри-сюр-Марн предлагает очень привилегированную среду в динамично развивающемся секторе. Лёгкий доступ к аэропортам Орли и Руасси, даже парижскому Диснейленду. Магазины, школы, детские сады, здравоохранение, спорт, культура - здесь есть всё. Комплекс находится 500 м от железнодорожного вокзала и 700 м от центра города со всеми удобствами. Берега Марны менее чем в 10 минутах ходьбы, а парк Кудре также расположен в двух шагах. До станции линии метро 15 можно дойти за 30 минут пешком.
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в Вилье-Сюр-Марн, Иль‑де-Франс, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в Вилье-Сюр-Марн, Иль‑де-Франс, Франция
Villiers-sur-Marne, Франция
от
€492,000
Агентство: TRANIO
Комплекс состоит из двух корпусов с пышными зелёными садами и патио для отдыха. Резиденция предлагает широкий выбор квартир: от студий до 4-комнатных. Почти все апартаменты имеют балкон, террасу или частный сад. Есть парковка в подвале и помещение для хранения велосипедов на первом этаже. Удобства и оснащение в доме Усиленная дверь с замком класса A2P Контроль доступа с помощью цифрового кода, Vigik и видеофона Ванные и душевые комнаты оборудованы туалетным столиком, зеркалом и настенным светильником с подсветкой Подвесной унитаз марки JACOB DELAFON или аналогичный Изоляционное двойное остекление Окна с электрическими ставнями или ставнями из алюминия Паркет разных цветов на выбор в гостиных Встроенный шкаф Расположение и объекты поблизости Всего в 12 км от Порт-де-Берси, хорошо обслуживаемого автомагистралью А4, несколькими автобусными линиями, а также будущей линией метро 15, Вилье-сюр-Марн находится в сердце развивающегося региона Иль-де-Франс. Школы, продуктовые магазины и местные услуги, культурные достопримечательности, многочисленные спортивные сооружения и почти 18 гектаров зеленых насаждений делают Вилье-сюр-Марн отличным местом для проживания. Всего в 6 минутах ходьбы от резиденции находится крытый рынок в центре города, а также все необходимое: пекарня, медицинские услуги, мясная лавка, продуктовый магазин, парикмахерская, банк, ресторан. Начальная школа в 120 метрах Автобусная остановка в 200 метрах Детский сад в 250 метрах Пекарня в 300 метрах Ясли в 300 метрах Крытый рынок в 500 метрах Ж/д станция в 750 метрах
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