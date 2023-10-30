Новая резиденция предлагает от студий до четырёхкомнатных квартир. Во дворе резиденции будет сделан сад для жильцов состоящий из оливковых деревьев, лип, лимонных и апельсиновых деревьев. Парковка в подвале с дверью на дистанционном управлении. Комнаты для велосипедов охраняются на первом и цокольном этажах. Лифты обслуживают все этажи и парковку. На первом этаже к услугам жильцов будет выбор магазинов.
Удобства и оснащение в доме
Стены и потолки всех помещений окрашены гладкой белой краской
Полы всех помещений покрыты глазурованной керамогранитной плиткой
Ванные и душевые комнаты облицованы плиткой, оборудованы полотенцесушителем и умывальником, зеркалом с подсветкой
Двойное остекление на всех окнах
Рольставни моторизованы в жилых комнатах
Горячая вода производится тепловым насосом
Индивидуальное отопление с помощью конвекторов
Доступ в вестибюли контролируется цифровым кодом, видеофоном и бейджем Vigik
Входные двери оборудованы замками безопасности A2P
Расположение и объекты поблизости
30 м от автобусной остановки — 8 маршрутов, обслуживающих центр города, ж/д станцию, пляжи, порт, торговый центр, колледж, средние школы
1 км от будущей трамвайной остановки, ввод в эксплуатацию запланирован на 2026 год
1 км от ж/д станции национальных и международных линий
500 м от будущего проекта канатной дороги, соединяющей центр Сен-Лоран-дю-Вар с районом Ницца Меридия
3 минуты до автомагистрали A8 в направлении Канн и Монако
8 минут на машине от аэропорта Ницца-Лазурный Берег