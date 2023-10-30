Современный жилой комплекс в окружении зелени с лифтом и подземным паркингом.
Удобства и оснащение в доме
Видеонаблюдение
Напольная плитка большого формата 60х60 см
Гладкая краска
Окна с двойным остеклением
Электрические рольставни
Индивидуальное электрическое отопление
Термодинамический бак для горячей воды
Ванная комната с настенной плиткой, умывальником и полотенцесушителем
Расположение и объекты поблизости
Комплекс находится в самом сердце оживленного района Карнолес, по соседству с ресторанами, магазинами, городскими услугами и развлечениями, все преимущества городской жизни в спокойной обстановке.