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Продажа новостроек в Рокбрюн-Кап-Мартен

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Жилой комплекс Новые квартиры в жилом комплексе всего в 600 м от пляжа, Рокебрюн — Кап-Мартен, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новые квартиры в жилом комплексе всего в 600 м от пляжа, Рокебрюн — Кап-Мартен, Лазурный Берег, Франция
Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
от
€265,000
Агентство: TRANIO
Современный жилой комплекс в окружении зелени с лифтом и подземным паркингом. Удобства и оснащение в доме Видеонаблюдение Напольная плитка большого формата 60х60 см Гладкая краска Окна с двойным остеклением Электрические рольставни Индивидуальное электрическое отопление Термодинамический бак для горячей воды Ванная комната с настенной плиткой, умывальником и полотенцесушителем Расположение и объекты поблизости Комплекс находится в самом сердце оживленного района Карнолес, по соседству с ресторанами, магазинами, городскими услугами и развлечениями, все преимущества городской жизни в спокойной обстановке.
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