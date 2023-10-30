Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция

от €265,000

Современный жилой комплекс в окружении зелени с лифтом и подземным паркингом. Удобства и оснащение в доме Видеонаблюдение Напольная плитка большого формата 60х60 см Гладкая краска Окна с двойным остеклением Электрические рольставни Индивидуальное электрическое отопление Термодинамический бак для горячей воды Ванная комната с настенной плиткой, умывальником и полотенцесушителем Расположение и объекты поблизости Комплекс находится в самом сердце оживленного района Карнолес, по соседству с ресторанами, магазинами, городскими услугами и развлечениями, все преимущества городской жизни в спокойной обстановке.