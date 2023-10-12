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Продажа новых домов в Plaisir, Франция

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Квартира 3 комнаты
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68 м²
€264,536
Квартира 4 комнаты
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€305,958
Замок
Пуату-Шарант, Франция
750 м²
€2,342,715
Квартира 4 спальни
Канны, Франция
232 м²
€10,436,992
Пентхаус 3 спальни
Канны, Франция
109 м²
€1,969,244
Замок 15 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом
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€2,802,658
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42 м²
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