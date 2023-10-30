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Квартиры в новостройках в Ницца

Рокбрюн-Кап-Мартен
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс в районе Фаброн, Ницца, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в районе Фаброн, Ницца, Лазурный Берег, Франция
Ницца, Франция
от
€309,000
Агентство: TRANIO
Закрытая резиденция в районе Фаброн с бассейном c видом на море, большим парком и парковками. Много пальмовых деревьев вокруг, рядом есть теннисные корты. В цену входит место на паркинге. Начало стройки - октябрь 2021. Окончание работ - 4 квартал 2023 года. Расположение и объекты поблизости Новостройка находится в зелёном районе Фаброн. В районе отлична развита инфраструктура и транспортная сеть, отсюда быстро и удобно можно добраться до центра Ниццы и аэропорта.
Жилой комплекс Новый жилой комплекс рядом со всей инфраструктурой в Ницце, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс рядом со всей инфраструктурой в Ницце, Лазурный Берег, Франция
Ницца, Франция
от
€289,000
Агентство: TRANIO
Небольшой комплекс с современной и элегантной архитектурой включает 16 элитных апартаментов, которые имеют от 2 до 4 комнат и великолепные открытые пространства - террасы и частные сады. Расположение и объекты поблизости Комплекс расположен в тихом жилом районе Кавкада. Вы можете легко добраться пешком до детского сада и школы, которые находятся напротив резиденции, а также колледжа и местных магазинов. Всего в 300 метрах есть спортивный и культурный центр AnimaNice, который предлагает разнообразные развлечения, такие как теннис, танцы, тренажерный зал, йога и рисование. За несколько минут вы также сможете добраться до средних школ, спортивных комплексов, концертного зала «Никайя», стадиона «Альянц Ривьера», а также многозального кинотеатра «Лингостиер». Расположенный рядом с трамвайными линиями 2 и 3, автомагистралью А8 и международным аэропортом Ниццы, этот комплекс обеспечивает оптимальную доступность по всем направлениям.
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с парковкой в районе Рикье, Ницца, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с парковкой в районе Рикье, Ницца, Лазурный Берег, Франция
Ницца, Франция
от
€300,000
Агентство: TRANIO
Новая роскошная резиденция демонстрирует качественную современную архитектуру, в которой почетное место занимают зеленые насаждения. Сады вокруг делают её исключительным местом для жизни в самом центре города. Комплекс предлагает 25 квартир с 2-4 комнатами и парковочные места. Интерьерные решения премиум-класса были тщательно созданы, чтобы обеспечить комфорт и спокойствие в течение всего года. Наслаждайтесь беспрепятственным видом с просторной террасы последними лучами солнца в самом сердце города. Особенности квартир Окна и двери патио с двойным изоляционным остеклением и наружными рольставнями Электрические жалюзи Плитка 60x60 см с разнообразным выбором цветов Встроенные шкафы Гладкая краска для стен и потолка Противовзломные входные двери с трехточечным замком A2P1* Ванная комната с современным умывальником, зеркалом со световой полосой, вешалкой для полотенец, дизайнерскими смесителями и душевым поддоном со шторкой Система видеонаблюдения в подъезде и на парковке Расположение и объекты поблизости Ницца с 7 км пляжей и знаменитой Английской набережной, богата историей и культурой. Город Ангелов приглашает вас на свои типичные улочки, площади, рынки, порты, пляжи и зеленые парки. Столица Ривьеры, насыщенная многочисленными событиями, ежегодно принимает около 2000 культурных, праздничных или спортивных мероприятий, которые нельзя пропустить. Из района Рикье вы сможете быстро добраться (менее 500 метров) до любого общественного транспорта - на выбор трамвай, автобус или поезд. Отсюда вам нужно будет сделать всего несколько шагов, чтобы прогуляться по набережной или порту, открыть для себя красивые магазины, посидеть на террасе элегантного ресторана, позагорать или отправиться на Корсику или Сардинию.
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс в районе порта Ниццы, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в районе порта Ниццы, Лазурный Берег, Франция
Ницца, Франция
от
€370,000
Агентство: TRANIO
В соответствии с архитектурой района в стиле ар-деко, фасады здания отличаются элегантным и символичным дизайном. Традиционные балконы из кованого железа поддерживают стремление к прозрачности. Его элегантность подчеркивается благородными материалами, такими как шлифованный камень и матовое стекло. Сдача в эксплуатацию - второй квартал 2024 года. В цену предлагаемых квартир уже входит место на парковке за 21-22 тысячи евро. Можно дополнительно приобрести место на паркинге за 38 тысяч евро. Из окон открывается вид на море и парк. Естественное освещение, столь типичное для Ниццы, проникает во все комнаты и, в частности, в гостиные с открытыми кухнями, которым оно придает праздничную атмосферу и больший объем. Удобства и оснащение в доме Лобби оформлено дизайнером интерьеров Безопасный доступ, контролируемый смартфоном или планшетом и бейджем Vigik Автоматическое освещение мест общего пользования датчиками присутствия Глазурованная керамогранитная плитка 45х45 см Гладкая покраска стен и потолков во всех комнатах Ванные комнаты оборудованы туалетным столиком с зеркалом и световой полосой, сушилкой для полотенец и кафельными стенами Алюминиевые окна с изоляционным двойным остеклением Система SMARTHAB (или аналог), пакет ACCESS с управлением через мобильное приложение (Android, iOs) Управление отоплением, рольставнями с электроприводом Присутствие, температура в помещении, закрытие двери лестничной клетки, обнаружение дыма управляется через подключение к мобильному приложению Расположение и объекты поблизости В районе Рикье у порта Ниццы, рядом с площадью с кафе и ресторанами, в 10 минутах ходьбы от пляжа. Школы, университеты, спортивные и культурные мероприятия находятся рядом. Недалеко от бульвара Дельфино, засаженного деревьями и богатого небольшими магазинами, всего в нескольких минутах от знаменитой площади Пэн.
Жилой комплекс Новые квартиры в жилом комплексе всего в 600 м от пляжа, Рокебрюн — Кап-Мартен, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новые квартиры в жилом комплексе всего в 600 м от пляжа, Рокебрюн — Кап-Мартен, Лазурный Берег, Франция
Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
от
€265,000
Агентство: TRANIO
Современный жилой комплекс в окружении зелени с лифтом и подземным паркингом. Удобства и оснащение в доме Видеонаблюдение Напольная плитка большого формата 60х60 см Гладкая краска Окна с двойным остеклением Электрические рольставни Индивидуальное электрическое отопление Термодинамический бак для горячей воды Ванная комната с настенной плиткой, умывальником и полотенцесушителем Расположение и объекты поблизости Комплекс находится в самом сердце оживленного района Карнолес, по соседству с ресторанами, магазинами, городскими услугами и развлечениями, все преимущества городской жизни в спокойной обстановке.
Жилой комплекс Квартиры в новом жилом комплексе, район Сен-Жан-д'Анжели, Ницца, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Квартиры в новом жилом комплексе, район Сен-Жан-д'Анжели, Ницца, Лазурный Берег, Франция
Ницца, Франция
от
€249,000
Агентство: TRANIO
Жилой комплекс состоит из 2 небольших корпусов, которые включают всего 21 квартиру. Между корпусами есть зелёная зона для жильцов. Расположение и объекты поблизости Комплекс находится в районе Сен-Жан-д'Анжели, откуда пешком или на транспорте за несколько минут можно добраться до центра Ниццы. Поблизости есть школы, кампус университета, магазины, кафе. В 50 м есть остановка трамвая. За 10 минут можно выехать на главную магистраль А8, а за 15 минут добраться до пляжа.
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в центре Ниццы, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в центре Ниццы, Лазурный Берег, Франция
Ницца, Франция
от
€355,000
Агентство: TRANIO
С фасадом из красной охры, напоминающим культовую площадь Массена, комплекс несет в себе местный колорит и напоминает, в какой степени проект тесно связан с духом района и историей города. Квартиры от 2 до 5 комнат предлагают красивые планировки и беспрепятственный вид на холмы города, площадь и красивое здание старого вокзала. Все квартиры с красивыми террасами, которые расширяют ваш интерьер, позволяя свету проникать внутрь. 4 квартиры имеют огромные террасы на крыше. Сдача в эксплуатацию запланирована на 2 квартал 2025 года. Самые крупные и надежные застройщики банка Франции. Удобства и оснащение в доме плитка большого формата 60 ​​x 60 см ванная комната оборудована тумбой, зеркалом с подсветкой, полотенцесушителем и очень плоским душевой поддон электрические рольставни в жилых комнатах + централизованное управление место для хранения велосипедов и детских колясок предварительное оборудование для электромобиля двойное остекление для хорошей тепло- и звукоизоляции цветной видеофон качественная интернет-инфраструктура с установкой розеток в гостиной и спальнях почтовые ящики и цифровой консьерж-сервис система "умный дом" : управление централизованным отоплением с помощью умного термостата, управление электрическими жалюзи (опционально), детектор вторжения (опционально) 3-месячная поддержка в настройке всего оборудования 2 года гарантии на оборудование, предварительно установленное в вашем доме Инфраструктура Находится на площади старого вокзала, где сейчас вместо него фуд-корт, рядом есть кафе, рестораны, супермаркет, рынок. Расположение и объекты поблизости Граничащая со знаменитой бухтой Ангелов и ее 7-километровым непрерывным пляжем, столица Французской Ривьеры обладает природной красотой. Люди посещают его со всего мира благодаря аэропорту, который обслуживает 102 пункта назначения в 41 стране. Элегантная и популярная, Ницца — это оживленный город, где искусство и культура занимают видное место, о чем свидетельствуют знаменитый джазовый фестиваль и карнавал в Ницце. Район «Либе», как его любят называть жители Ниццы, — это исторический, аутентичный и оживленный район, который до начала 2000-х годов был наиболее известен своим чудесным рынком под открытым небом. В 2012 году произошла настоящая метаморфоза с реконструкцией вокзала Gare du Sud, идентичного его первому проекту в 1892 году.
Жилой комплекс Первоклассные апартаменты с видом на море и город в новом жилом комплексе, Ницца, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Первоклассные апартаменты с видом на море и город в новом жилом комплексе, Ницца, Лазурный Берег, Франция
Ницца, Франция
от
€1,60 млн
Агентство: TRANIO
После напряженного дня в самом сердце оживленной Ниццы эта резиденция станет идеальным местом для отдыха, поскольку здесь круглый год царит атмосфера праздника. Кипарисы, оливковые и цитрусовые деревья в саду-бельведере затеняют пешеходные дорожки, пересекающие обширный парк резиденции. C террас открывается на захватывающий дух пейзаж и море, а приятная южная жизнь протекает вокруг бассейна, детской площадки и наружной ротонды. Просторные и изысканные, квартиры имеют от 2 до 5 комнат, большинство из которых имеют двойную ориентацию и всегда дополняются большим частным открытым пространством. Высокие потолки и большие эркеры пропускают естественный свет, но без излишеств, благодаря высокоэффективной системе затенения. На верхнем этаже исключительные квартиры имеют огромные панорамные террасы с беспрепятственным видом на море. Удобства и оснащение в доме Шумоизоляционная стяжка (покрытие) Плитка большого формата 60х60 см Реверсивный канальный кондиционер Напольная и фаянсовая плитка на высоте каркаса в ванных и душевых комнатах Тумба под умывальник с зеркалом и светодиодной подсветкой в ванных комнатах и душевых Полотенцесушитель и перегородка для душа Встроенные шкафы Раздвижные окна из лакированного алюминия Рольставни с электроприводом Стеклянные перила Предварительное оборудование для домашней автоматизации Двери лестничной площадки с замками A2P Видеофон и контроль доступа Vigik Расположение и объекты поблизости Фаброн — это зеленый и богатый жилой район на холме к западу от Ниццы, возвышающийся над Бэ-де-Анж (залив Ангелов) и ценящийся за его вид на море и спокойствие. Эта «сладкая жизнь» теперь дополняется первоклассной городской инфраструктурой соседней Эко-Валле, что делает район визитной карточкой мегаполиса. Район удобен для повседневной жизни благодаря близости школы Ла Лантерн и небольшого торгового центра «Деревня Ла Пиньята» с пекарней, аптекой и рестораном. Вы можете легко добраться до Английской набережной с ее велосипедной/беговой дорожкой, а также до ее знаменитых пляжей. У подножия холма, в районе равнины Вар, до которой также можно добраться на трамваях 2 и 3, менее чем в 10 минутах езды на машине находятся удобства и объекты: средняя школа, гимназия и университет, а также торговый центр Nice Valley, театр Nikaïa, стадион Allianz Riviera и т. д.
Жилой комплекс Новый жилой комплексе недалеко от ж/д станции в Ницце, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплексе недалеко от ж/д станции в Ницце, Лазурный Берег, Франция
Ницца, Франция
от
€310,000
Агентство: TRANIO
В комплексе есть комната для колясок и велосипедов, а также двухуровневая подземная парковка. Удобства и оснащение в доме Ванная комната оборудована электрической вешалкой для полотенец, туалетным столиком, зеркалом и светодиодным светильником Фаянсовая сантехника, подвесной туалет Рольставни с электроприводом и управлением с помощью выключателя Индивидуальное электрическое отопление с программируемым термостатом Цифровой код и видеофоном с цветным экраном Расположение и объекты поблизости В самом сердце района Рикье, высоко ценимого своими элегантными магазинами, тенистыми площадями и типичной архитектурой Ниццы. Школы, магазины, а также спортивные и культурные объекты в радиусе 500 метров. Порт Ниццы в 2 км, автомагистраль A8 в 4 км, международный аэропорт Ницца-Лазурный Берег в 9 км, франко-итальянская граница в 33 км. 4 минуты ходьбы от ж/д станции Ницца-Рикье 6 минут ходьбы от трамвайной линии L1 11 минут езды на велосипеде от рыбного рынка на площади Сен-Франсуа
Жилой комплекс Новые квартиры в современном жилом комплексе, Ницца, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новые квартиры в современном жилом комплексе, Ницца, Лазурный Берег, Франция
Ницца, Франция
от
€277,000
Агентство: TRANIO
В удивительно красивом городе Ницца, всего в 3 км от его живописного центра и прекрасных пляжей, расположился эксклюзивный жилой комплекс, который занимает привилегированное положение в тихом и уютном районе. Насладитесь великолепным видом на исторический центр города из окон вашего нового дома! Комплекс предлагает своим жильцам комфортабельные условия проживания с удобствами. Охраняемая резиденция с лифтом, видеофоном и воротами, подземным паркингом и садом. Это место, где вы можете почувствовать себя как дома, наслаждаясь солнечными днями и спокойными вечерами в окружении красивой природы и уютных улиц. Расположение и объекты поблизости Расположенная между морем и горами, Ницца предлагает все виды развлечений: многие пляжи открыты для любителей купания и водных видов спорта, несколько горнолыжных курортов в Южных Альпах находятся менее чем в 1 часе 30 минутах езды на транспорте, а Италия находится в 30 километрах. Ницца также является городом искусства и культуры: после Парижа это город с наибольшим количеством музеев. Преимуществом этого проекта является его близость ко всем удобствам, таким как местные магазины, пекарня, рестораны и аптека, которые находятся всего в нескольких шагах от вашего порога. А если вам нужен большой супермаркет, то он всего в 1 км от дома. Кроме того, вокруг комплекса расположены детские сады, начальные и средние школы, колледжи, что делает его идеальным для семей с детьми. Линии автобусов 07/08/18/19/35/88/CE неподалёку Вокзал Ниццы Сен-Рош в 4 минутах (950 м) Аэропорт Ницца-Лазурный Берег в 17 минутах (10 км)
Жилой комплекс Новый жилой комплекс недалеко от моря в историческом центре Ниццы, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс недалеко от моря в историческом центре Ниццы, Лазурный Берег, Франция
Ницца, Франция
от
€314,000
Агентство: TRANIO
Комплекс сочетает в себе все удобства современности и классическую элегантность архитектуры, которая уважает наследие города. Здание предлагает 29 квартир от студий до 4х комнатных. Прямой доступ к частной подземной автостоянке резиденции расположен рядом на улице Вольтер. Удобства и оснащение в доме Безопасный доступ по видеотелефону и цифровому коду Реверсивный климат-контроль Окна из дерева Высококачественная плитка в гостиной, паркета или плитка на выбор в спальнях Спальни со встроенными шкафами Ванная/душевая с перегородкой для душа/ванной и плиткой в полный рост по всему периметру Полотенцесушитель и подвесной туалет Расположение и объекты поблизости В двух шагах от площади Массена и 1 линии трамвая, в нескольких минутах ходьбы от Английской набережной, пляжей и старого города Ниццы. Галерея Лафайет Ницца Массена - 200 m Торговый центр Nice Etoile - 300 м Площадь Массена - 350 м Английская набережная - 700 м Пляж - 800 м Цветочный рынок - 800 м
Жилой комплекс Новые квартиры «под ключ» для сдачи в аренду, Ницца, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новые квартиры «под ключ» для сдачи в аренду, Ницца, Лазурный Берег, Франция
Ницца, Франция
от
€182,500
Агентство: TRANIO
В этом уникальном комплексе жители смогут насладиться исключительной и высококачественной жилой средой, в частности, большим зеленым патио, террасами, магазинами, ресторанами. Квартиры будут сданы полностью меблированными и оборудованными. Студенты смогут пользоваться полезными в быту услугами: прачечной, тренажерным залом, столовой. Удобства и оснащение в доме В ванной комнате: Настенная плитка в полный рост в ванной комнате Керамический умывальник и низкая тумба Настенное зеркало и светодиодный светильник Душевой поддон 80х100 см Полотенцесушитель На кухне: Столешница, мойка и тумба Высокий шкаф со светодиодной лентой 2 керамические конфорки Настенная плитка Кухонная вытяжка Холодильник В жилой комнате: Напольное покрытие из ПВХ и соответствующие плинтусы Изолирующее двойное остекление Лакированный стальной радиатор Шкафы Входная дверь с 3-точечным замком Контроль доступа с помощью смартфона Регулируемые солнцезащитные экраны Преимущества Недвижимость отлично подойдёт для сдачи в аренду, особенно студентам. В Ницце учится более 45 000 студентов, почти 15 % из которых приезжают из-за границы, а 28 000 учатся в Университете Лазурного Берега. Образцовый город завтрашнего дня, он сочетает в себе все аспекты сбалансированной жизни: живи, учись, развлекайся. Расположение и объекты поблизости 4 минуты на машине от основных автомагистралей: A8 и RM 6202 10 минут на трамвае от международного аэропорта Ницца-Лазурный Берег
Жилой комплекс Первоклассные квартиры в жилом комплексе с садом, Больё-сюр-Мер, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Первоклассные квартиры в жилом комплексе с садом, Больё-сюр-Мер, Лазурный Берег, Франция
Вильфранш-сюр-Мер, Франция
от
€450,000
Агентство: TRANIO
Жилой комплекс из 16 квартир, начиная от студий и заканчивая пятикомнатными двухуровневыми апартаментами. Фасад со стороны дворика украшен широкими террасами со стеклянными ограждениями, которые возвышаются над изобилием растительности. Сохранившийся исторический фасад комплекса, украшенный двумя магазинами, является связующим элементом. Таким образом, сохраняется гармоничность квартала. Отреставрированный фасад дополнительно украшен новой отделкой из травертина, что позволяет облачить его в более современную форму. В цену квартир входит парковочное место. Особенности квартир Апартаменты имеют достаточное количество комнат для дневного и ночного времяпровождения, что позволяет обеспечивать приватность каждого постояльца. Начиная с трехкомнатных квартир, к мастер-люксу прилегает своя ванная комната. Грамотная планировка способствует оптимизации проникновения солнечного света, достигнутой посредством добавления двух или трех окон и до четырех открытых площадок, таких как лоджия, балкон или терраса, в каждых апартаментах. Большинство основных спален имеет непосредственный доступ к наружному пространству. Удобства и оснащение в доме Автоматические двери, оснащенные замками A2P Домофон и контроль доступа, обеспеченный системой Vigik Охраняемая подземная парковка Помещения для хранения велосипедов Потолки почти что 3,5 м Паркетная или массивная доска в сухих помещениях Интерьерные двери высотой в 2,14 м Инверторные кондиционеры Напольная плитка и фаянс высшего качества в ванных и душевых Умывальники с зеркалами, оснащенные светодиодами Полотенцесушитель и душевой поддон Шкафы-купе Автоматические рулонные шторы Система домашней автоматизации Расположение и объекты поблизости В двух шагах от резиденции, в тени раскидистых платанов, расположилась площадь Маринони, украшенная эстрадой, это место считается бьющимся сердцем Болье-сюр-мер. Каждый год на этой площади располагаются итальянские рынки с местной продукцией и проводятся многочисленные музыкальные вечера. На широких и узеньких улицах расположены роскошные магазины, террасы кафе и ресторанов. Всё в пределах пешей доступности: ясли, школа, парки и сады, пляжи. По городу проходят несколько маршрутов автобуса N° 607 и 608, которые едут до Ниццы, Монако и Мантона, также линии N°81, 83 и 84, которые едут до Променада дез Ар в Ницце и до вокзала Рикье, порта Сан-Жан, Бэ де Фурми и Эз-Плато де ла Жустис. В 200 метрах от вокзала TER Болье-сюр-мер, в направлении Манделье, Канн, Ниццы, Монако и Вентимильи. В 20 минутах от трассы A8. В 15 минутах от площади Массена и Моуенн Корниш. В 25 минутах от международного аэропорта Лазурного Берега. В 20 минутах от вертолетной площадки Монако.
Жилой комплекс Новые апартаменты в эксклюзивном жилом комплексе, Ницца, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новые апартаменты в эксклюзивном жилом комплексе, Ницца, Лазурный Берег, Франция
Ницца, Франция
от
€360,000
Агентство: TRANIO
Комплекс предлагает роскошные апартаменты от 2 до 4 комнат с большими эркерами, красивыми террасами и потрясающими видами на Ниццу и Средиземное море. В центре квартала разбит сад с террасами, выходящими на город, разделенными на зеленые насаждения, фруктовые сады и оливковые рощи. От сада до вестибюлей, оформленных дизайнером интерьера, все общие пространства создают атмосферу исключительной элегантности. На девятом этаже расположены тренажерный зал и просторная общая терраса площадью 150 м², выходящая на площадь Метрополитен и улицу Кур Меридиа. Эти пространства могут быть зарезервированы владельцами для проведения мероприятий, занятий спортом или просто использоваться жителями для отдыха. Цена за место на паркинге 28000 евро. Удобства и оснащение в доме Безопасный частный доступ Здание подключено к геотермальной сети Охраняемая парковка для автомобилей в подвале Место для хранения и ремонта велосипедов и детских колясок Отопление/охлаждение фанкойлом Домашняя автоматизация Расположение и объекты поблизости Все услуги – магазины, школы, рестораны – доступны в нескольких минутах от дома. Новая трамвайная остановка на проспекте Симоне Вейль доставит вас до аэропорта, центра Ниццы, стадиона «Альянц Ривьера» или других зон активного отдыха.
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