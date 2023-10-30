La Queue-en-Brie, Франция

от €196,000

Комплекс предлагает современное и экологичное жильё с большим количеством света, балконами и частным садом. Доступны варианты от студий до квартир с 4 спальнями. Для жильцов есть паркинг и общий сад. Расположение и объекты поблизости Комплекс находится в небольшом поселении Ла-Кё-ан-Бри в 18 км на юго-восток от Парижа. Прилегающая территория обладает исключительным природным богатством: около 20 парков, природный заповедник в 2550 гектаров леса, сеть рек и каналов. В окрестностях также располагается замок Мармузе. В коммуне хорошо развита инфраструктура: есть пекарни, супермаркеты, аптеки, несколько стадионов и гимназий. До Парижа будет удобно добраться на машине за 20 минут.