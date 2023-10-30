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Продажа новостроек в La Queue-en-Brie

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Жилой комплекс Новый жилой комплекс в Ла Кё-ан-Бри, Иль‑де-Франс, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в Ла Кё-ан-Бри, Иль‑де-Франс, Франция
La Queue-en-Brie, Франция
от
€196,000
Агентство: TRANIO
Комплекс предлагает современное и экологичное жильё с большим количеством света, балконами и частным садом. Доступны варианты от студий до квартир с 4 спальнями. Для жильцов есть паркинг и общий сад. Расположение и объекты поблизости Комплекс находится в небольшом поселении Ла-Кё-ан-Бри в 18 км на юго-восток от Парижа. Прилегающая территория обладает исключительным природным богатством: около 20 парков, природный заповедник в 2550 гектаров леса, сеть рек и каналов. В окрестностях также располагается замок Мармузе. В коммуне хорошо развита инфраструктура: есть пекарни, супермаркеты, аптеки, несколько стадионов и гимназий. До Парижа будет удобно добраться на машине за 20 минут.
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