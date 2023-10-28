Курбевуа, Франция

от €1,55 млн

Новый жилой комплекс предлагает различные типы апартаментов от студий до квартир с 6 комнатами, дуплексы и триплексы. Можно иметь личный сайт или террасу на крыше. К услугам жильцов есть крытый бассейн, спортзал и паркинг. Особенности квартир Больше комфорта, безопасности и экономии благодаря подключенной и интеллектуальной системе Управление отоплением и кондиционированием воздуха с помощью индивидуального фанкойла Электрические регулируемые жалюзи во всех комнатах с дистанционным управлением Мраморный камень на полу в холлах Широкий выбор массивных паркетных полов для гостиных, спален, прихожих и коридоров Широкий выбор плитки и фаянса для кухонь, ванных, душевых и туалетов Ванные и душевые комнаты оборудованы туалетным столиком, зеркалом с подсветкой, электрическим полотенцесушителем Шкафы, гардеробные, оборудованные согласно планировке помещения Раздвижные алюминиевые окна в гостиных Наружный кран и настенный светильник в частных садах, а также на большинстве балконов и крыш 5-точечная входнаябронированная дверь Контроль доступа с помощью цифрового кода и видеотелефона Доступ на парковку с помощью распознавания номерного знака и индивидуального дистанционного управления Видеонаблюдение в подвалах Инфраструктура В пешей доступности: церковь - 2 минуты супермаркет - 6 минут больница - 6 минут колледж - 7 минут метро линия 3 - 9 минут метро линия 1 - 15 минут На транспорте: Парижская опера - 24 минуты Лувр - 27 минут Аэропорт Руасси - 28 минут Лионский ж/д вокзал - 35 минут Аэропорт Орли - 40 минут Расположение и объекты поблизости Нёйи-сюр-Сен — один из престижнейших районов Парижа. На западе граничит с Сеной, на юге с Булонским лесом. Главная улица — авеню Шарля де Голля, является продолжением Елисейских Полей. Нёйи-сюр-Сен выбирают для проживания семьи с детьми, так как здесь есть государственные или частные школы и садики, места для культурных мероприятий, эксклюзивные спортивные клубы для игры в поло или теннис, а также школы верховой езды.