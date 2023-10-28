Новая резиденция предлагает от студий до четырёхкомнатных квартир. Во дворе резиденции будет сделан сад для жильцов состоящий из оливковых деревьев, лип, лимонных и апельсиновых деревьев. Парковка в подвале с дверью на дистанционном управлении. Комнаты для велосипедов охраняются на первом и цокольном этажах. Лифты обслуживают все этажи и парковку. На первом этаже к услугам жильцов будет выбор магазинов.
Удобства и оснащение в доме
Стены и потолки всех помещений окрашены гладкой белой краской
Полы всех помещений покрыты глазурованной керамогранитной плиткой
Ванные и душевые комнаты облицованы плиткой, оборудованы полотенцесушителем и умывальником, зеркалом с подсветкой
Двойное остекление на всех окнах
Рольставни моторизованы в жилых комнатах
Горячая вода производится тепловым насосом
Индивидуальное отопление с помощью конвекторов
Доступ в вестибюли контролируется цифровым кодом, видеофоном и бейджем Vigik
Входные двери оборудованы замками безопасности A2P
Расположение и объекты поблизости
30 м от автобусной остановки — 8 маршрутов, обслуживающих центр города, ж/д станцию, пляжи, порт, торговый центр, колледж, средние школы
1 км от будущей трамвайной остановки, ввод в эксплуатацию запланирован на 2026 год
1 км от ж/д станции национальных и международных линий
500 м от будущего проекта канатной дороги, соединяющей центр Сен-Лоран-дю-Вар с районом Ницца Меридия
3 минуты до автомагистрали A8 в направлении Канн и Монако
8 минут на машине от аэропорта Ницца-Лазурный Берег
Жилой комплекс состоит из трех зданий с ландшафтным средиземноморским садом между ними. Комплекс включает квартиры от 2 до 5 комнат различных планировок. Квартиры предлагают современный комфорт, сочетая в себе функциональность и утонченность. Все гостиные и спальни имеют прямой выход на балкон. Большие эркеры главных комнат обеспечивают обильное освещение в течение дня.
Удобства и оснащение в доме
Доступ в подвальные гаражи с помощью индивидуального пульта дистанционного управления
Безопасная система контроля доступа с видеодомофоном
Место для хранения велосипедов с электрическими розетками
Отопление и охлаждение воздуха тепловым насосом
Во всех комнатах полы выложены керамогранитной плиткой размером 60х60 см
Гладкая покраска во всех комнатах
Электрические рольставни в гостиных
Ванные комнаты оборудованы полотенцесушителем, туалетным столиком, зеркалом с подсветкой
Подвесные унитазы
Шкафы с раздвижными дверцами
Расположение и объекты поблизости
Комплекс расположен в привилегированном месте, в нескольких минутах от престижной набережной Круазетт. На юге 5 км песчаных пляжей и развитая набережная с видом на Леринские острова, на севере - природный парк Ла-Круа-де-Гард, на западе - массив Эстерель. Детские сады и школы находятся менее чем в 500 метрах, а до университетов можно добраться за 5 минут на велосипеде. Для совершения покупок вы легко сможете добраться до торговых центров Tourrades и Canardière, где представлено редкое разнообразие брендов.
50 м от автобусной остановки линии 2, 11 и N2 до торговых центров Tourrades и пляжей
6 минут от автомагистрали А8
4 минуты от ж/д станции до Канн, Ниццы-Вилля, Монако
30 минут на машине от международного аэропорта Ницца-Лазурный Берег