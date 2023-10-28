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Продажа новостроек в Grasse

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Жилой комплекс Первоклассные апартаменты в новом жилом комплексе, Сен-Лоран-дю-Вар, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Первоклассные апартаменты в новом жилом комплексе, Сен-Лоран-дю-Вар, Лазурный Берег, Франция
Сен-Лоран-дю-Вар, Франция
от
€259,000
Агентство: TRANIO
Новая резиденция предлагает от студий до четырёхкомнатных квартир. Во дворе резиденции будет сделан сад для жильцов состоящий из оливковых деревьев, лип, лимонных и апельсиновых деревьев. Парковка в подвале с дверью на дистанционном управлении. Комнаты для велосипедов охраняются на первом и цокольном этажах. Лифты обслуживают все этажи и парковку. На первом этаже к услугам жильцов будет выбор магазинов. Удобства и оснащение в доме Стены и потолки всех помещений окрашены гладкой белой краской Полы всех помещений покрыты глазурованной керамогранитной плиткой Ванные и душевые комнаты облицованы плиткой, оборудованы полотенцесушителем и умывальником, зеркалом с подсветкой Двойное остекление на всех окнах Рольставни моторизованы в жилых комнатах Горячая вода производится тепловым насосом Индивидуальное отопление с помощью конвекторов Доступ в вестибюли контролируется цифровым кодом, видеофоном и бейджем Vigik Входные двери оборудованы замками безопасности A2P Расположение и объекты поблизости 30 м от автобусной остановки — 8 маршрутов, обслуживающих центр города, ж/д станцию, пляжи, порт, торговый центр, колледж, средние школы 1 км от будущей трамвайной остановки, ввод в эксплуатацию запланирован на 2026 год 1 км от ж/д станции национальных и международных линий 500 м от будущего проекта канатной дороги, соединяющей центр Сен-Лоран-дю-Вар с районом Ницца Меридия 3 минуты до автомагистрали A8 в направлении Канн и Монако 8 минут на машине от аэропорта Ницца-Лазурный Берег
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с пышным садом в Каннах, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с пышным садом в Каннах, Лазурный Берег, Франция
Канны, Франция
от
€289,000
Агентство: TRANIO
Жилой комплекс состоит из трех зданий с ландшафтным средиземноморским садом между ними. Комплекс включает квартиры от 2 до 5 комнат различных планировок. Квартиры предлагают современный комфорт, сочетая в себе функциональность и утонченность. Все гостиные и спальни имеют прямой выход на балкон. Большие эркеры главных комнат обеспечивают обильное освещение в течение дня. Удобства и оснащение в доме Доступ в подвальные гаражи с помощью индивидуального пульта дистанционного управления Безопасная система контроля доступа с видеодомофоном Место для хранения велосипедов с электрическими розетками Отопление и охлаждение воздуха тепловым насосом Во всех комнатах полы выложены керамогранитной плиткой размером 60х60 см Гладкая покраска во всех комнатах Электрические рольставни в гостиных Ванные комнаты оборудованы полотенцесушителем, туалетным столиком, зеркалом с подсветкой Подвесные унитазы Шкафы с раздвижными дверцами Расположение и объекты поблизости Комплекс расположен в привилегированном месте, в нескольких минутах от престижной набережной Круазетт. На юге 5 км песчаных пляжей и развитая набережная с видом на Леринские острова, на севере - природный парк Ла-Круа-де-Гард, на западе - массив Эстерель. Детские сады и школы находятся менее чем в 500 метрах, а до университетов можно добраться за 5 минут на велосипеде. Для совершения покупок вы легко сможете добраться до торговых центров Tourrades и Canardière, где представлено редкое разнообразие брендов. 50 м от автобусной остановки линии 2, 11 и N2 до торговых центров Tourrades и пляжей 6 минут от автомагистрали А8 4 минуты от ж/д станции до Канн, Ниццы-Вилля, Монако 30 минут на машине от международного аэропорта Ницца-Лазурный Берег
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