Небольшая резиденция на 14 квартир находится в коммуне Альфорвилль на юго-востоке Парижа. Близость двух рек, Марны и Сены, позволяет резидентам прогуливаться вдоль тихих набережных. Архитектура с чистыми и элегантными линиями. Панорамные окна, индивидуальные балконы и террасы. Осталось всего 3 квартиры.
Расположение и объекты поблизости
Центр города Альфорвилль, расположенный в 15 минутах ходьбы, с его регулярными культурными мероприятиями и рынком. В квартале есть крупные супермаркеты, рестораны, пекарни и школы. Концертная площадка на открытом воздухе для пикников с семьёй. Есть несколько автобусных остановок в двух минутах ходьбы (линии 125, 325 и 103), чтобы добраться до центра Парижа и различных деловых районов. В 8 минутах ходьбы расположена остановка метро линии 8. До центра Парижа можно добраться на метро за 20 минут.
Комплекс предлагает современное и экологичное жильё с большим количеством света, балконами и частным садом. Доступны варианты от студий до квартир с 4 спальнями. Для жильцов есть паркинг и общий сад.
Расположение и объекты поблизости
Комплекс находится в небольшом поселении Ла-Кё-ан-Бри в 18 км на юго-восток от Парижа. Прилегающая территория обладает исключительным природным богатством: около 20 парков, природный заповедник в 2550 гектаров леса, сеть рек и каналов. В окрестностях также располагается замок Мармузе. В коммуне хорошо развита инфраструктура: есть пекарни, супермаркеты, аптеки, несколько стадионов и гимназий. До Парижа будет удобно добраться на машине за 20 минут.