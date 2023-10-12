  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Франция
  4. Chatenay-Malabry
  5. Новые дома

Продажа новых домов в Chatenay-Malabry, Франция

квартиры
1
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
Списком На карте
Скоро здесь будут объекты
Похожие объекты рядом
Квартира 3 комнаты
Париж, Франция
65 м²
€903,000
Квартира 4 комнаты
Saint-Priest, Франция
81 м²
€327,133
Квартира 4 комнаты
Париж, Франция
82 м²
€968,899
Вилла 8 спален
Рокфор-ле-Пен, Франция
326 м²
€1,575,395
Квартира 3 комнаты
Ванн, Франция
67 м²
€406,689
Вилла 5 спален
Рокфор-ле-Пен, Франция
386 м²
€2,606,904
Квартира 3 спальни
Канны, Франция
100 м²
€1,125,282
Вилла 4 спальни
Мандельё-ла-Напуль, Франция
300 м²
€2,222,432
Новости во Франции
12.10.2023
В каком округе лучше жить в Париже? Гайд по самым безопасным и опасным районам мировой столицы моды
02.08.2023
Как купить недвижимость во Франции: детальное руководство
24.07.2023
В Париже рекордно упали цены на недвижимость. Почему?
20.07.2023
Хотите охладиться во время жары? Вот вам зимние фотки невероятного дома во Франции
29.06.2023
Замок, где родился Д’Артаньян, не могут продать уже два года
15.06.2023
В Париже нельзя будет строить высотки. Почему?
26.05.2023
Франция упростит въезд в страну иностранным владельцам недвижимости. Подробности 
12.05.2023
Французская рулетка недвижимости: что такое договор пожизненной ренты Viager и как проходят такие сделки?
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти