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Квартиры в новостройках в Chatenay-Malabry

Le Plessis-Robinson
2
Антиб
2
Канны
2
Курбевуа
2
Rueil-Malmaison
2
Villiers-sur-Marne
2
Creteil
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Nogent-sur-Marne
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс в Л'Э-ле-Роз, Иль‑де-Франс, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в Л'Э-ле-Роз, Иль‑де-Франс, Франция
Chatenay-Malabry, Франция
от
€222,363
Агентство: TRANIO
Благоустроенный жилой комплекс включает различные типы квартир (от студий до пятикомнатных), 6 местных магазинов на первом этаже, общую террасу для отдыха на крыше, паркинг (предусмотрено 1 парковочное место на квартиру). Отопление и горячее водоснабжение за счет городской тепловой сети, работающей на геотермальной энергии. Расположение и объекты поблизости Л'Э-ле-Роз находится всего в 5 км от Парижа. В непосредственной близости от комплекса есть новый детский сад и начальная школа, сквер. Есть доступ к 7 линии метро, а в будущем откроется 14 линия. Дорога до аэропорта займет не более 10 минут.
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