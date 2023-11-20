Жилой комплекс состоит из трех зданий с ландшафтным средиземноморским садом между ними. Комплекс включает квартиры от 2 до 5 комнат различных планировок. Квартиры предлагают современный комфорт, сочетая в себе функциональность и утонченность. Все гостиные и спальни имеют прямой выход на балкон. Большие эркеры главных комнат обеспечивают обильное освещение в течение дня.
Удобства и оснащение в доме
Доступ в подвальные гаражи с помощью индивидуального пульта дистанционного управления
Безопасная система контроля доступа с видеодомофоном
Место для хранения велосипедов с электрическими розетками
Отопление и охлаждение воздуха тепловым насосом
Во всех комнатах полы выложены керамогранитной плиткой размером 60х60 см
Гладкая покраска во всех комнатах
Электрические рольставни в гостиных
Ванные комнаты оборудованы полотенцесушителем, туалетным столиком, зеркалом с подсветкой
Подвесные унитазы
Шкафы с раздвижными дверцами
Расположение и объекты поблизости
Комплекс расположен в привилегированном месте, в нескольких минутах от престижной набережной Круазетт. На юге 5 км песчаных пляжей и развитая набережная с видом на Леринские острова, на севере - природный парк Ла-Круа-де-Гард, на западе - массив Эстерель. Детские сады и школы находятся менее чем в 500 метрах, а до университетов можно добраться за 5 минут на велосипеде. Для совершения покупок вы легко сможете добраться до торговых центров Tourrades и Canardière, где представлено редкое разнообразие брендов.
50 м от автобусной остановки линии 2, 11 и N2 до торговых центров Tourrades и пляжей
6 минут от автомагистрали А8
4 минуты от ж/д станции до Канн, Ниццы-Вилля, Монако
30 минут на машине от международного аэропорта Ницца-Лазурный Берег
Современный жилой комплекс состоит из 46 квартир с 2-5 комнатами и 4 двухэтажных домов, пышного средиземноморского сада, подземного паркинга, места для хранения велосипедов и детских колясок.
Удобства и оснащение в доме
Освещенные общие зоны, система наблюдения с камерами, доступ Vigik, видеотелефон
Система умный дом с управлением со смартфона или планшета
3-месячная поддержка по началу работы и настройке всего предустановленного оборудования
2-летняя гарантия на оборудование, уже установленное дома
Дверь лестничной площадки оснащена 5-точечным замком A2P
Двойное остекление для хорошей тепло- и звукоизоляции
Электрические жалюзи в гостиных
Ванная комната с туалетным столиком, зеркалом с подсветкой, полотенцесушителем, ванной или плоским душевым поддоном
Расположение и объекты поблизости
2 км до вокзала Канн
3 км до пляжей Канн
25 км до аэропорта Ницца-Лазурный берег