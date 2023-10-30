Здание в неоклассическим стиле окружено по периметру водным каналом. В центре резиденции разбит общий сад, пересеченный мощеными дорожками, полностью предназначенный для пешеходов. В комплексе доступны различные типы квартир - от студий до 5 комнат. Просторные и светлые интерьеры спроектированы с вниманием к деталям. Квартиры на первом этаже скрыты от глаз частными садами с живой изгородью. На верхних этажах в квартирах есть просторные террасы. В цену входит место в подземном паркинге.
Удобства и оснащение в доме
Дубовый ламинированный паркет, приклеенный к акустической стяжке с плинтусами высотой 7 см
Эмалированная плитка из керамогранита формата 45х45 см для кухни и влажных помещений, плинтусы подбираются в тон
Деревянные лестничные двери с массивной внутренней защитой
Расположение и объекты поблизости
Ле-Плесси-Робинсон, расположенный в 6 км от Парижа, сочетает городской пейзаж с лесным массивом. Комплекс находится в 4 минутах ходьбы от центра города и его удобств. Вокруг резиденции имеется множество мест для отдыха. Спортивный парк, тренировочный центр регбийного клуба, бассейн, теннисный клуб и многофункциональная спортивная площадка расположены поблизости. Медиатека, кинотеатр и центр искусств находятся в 10 минутах ходьбы. В городе есть детские сады, начальная школа и колледж. В 500 м находится остановка трамвая Т6. В 220 м автобусная остановка линий 290 и 395.
Благоустроенный жилой комплекс включает различные типы квартир (от студий до пятикомнатных), 6 местных магазинов на первом этаже, общую террасу для отдыха на крыше, паркинг (предусмотрено 1 парковочное место на квартиру). Отопление и горячее водоснабжение за счет городской тепловой сети, работающей на геотермальной энергии.
Расположение и объекты поблизости
Л'Э-ле-Роз находится всего в 5 км от Парижа. В непосредственной близости от комплекса есть новый детский сад и начальная школа, сквер. Есть доступ к 7 линии метро, а в будущем откроется 14 линия. Дорога до аэропорта займет не более 10 минут.
Комплекс состоит из 4 корпусов, между которым есть ландшафтный сад. Также есть хранилище для велосипедов и колясок на первом этаже, подземная автостоянка.
Удобства и оснащение в доме
Дверь лестничной площадки высотой 2,14 м с пятиточечным замком
Контроль доступа с помощью диджикода, значка Вигик и видеофона
Высота потолков 2,6-2,8 м
Просторные частные сады на первом этаже (в среднем 58 м²)
Инженерный или массивный паркет в сухих помещениях
Керамогранит 30х60 см на стенах на высоте дверного проема, для ванных комнат и душевых
Плитка из керамогранита 30х60 см или 60х60 см на полу влажных помещений
Светодиоды в ванных и душевых комнатах
Электрический полотенцесушитель
Подвесные унитазы
Встроенные шкафы
Электрические рольставни с централизованным управлением
Расположение и объекты поблизости
Ле-Плесси-Робинсон, расположенный в 6 км от Парижа, сочетает городской пейзаж с лесным массивом. Рядом с комплексом есть все местные удобства, которые облегчают повседневную жизнь: ясли, начальная школа, колледж и будущая остановка трамвая 10 прямо у дома. В 500 м находится остановка трамвая 6. Всего за 30 минут можно добраться до вокзала Монпарнас.