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Продажа новостроек в Антиб

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Жилой комплекс Новый жилой комплекс в 800 м от пляжа, Антиб, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в 800 м от пляжа, Антиб, Лазурный Берег, Франция
Антиб, Франция
от
€314,000
Агентство: TRANIO
В центре комплекса между корпусами сделан ландшафтный сад, а в южной части участка есть общий бассейн. Частные парковочные места в подвале оборудованы зарядными станциями, также есть комната для велосипедов. Удобства и оснащение в доме Тепловой насос для отопления и охлаждения Плитка большого формата Подвесной шкафчик для ванной Стеклянная перегородка для душа Окна с двойным остеклением и рольставни Инфраструктура Автобусная остановка в 50 м Парк Эксфлора в 550 м Пляж Антиб-Жуан-ле-Пен в 800 м Экономический центр Софии-Антиполис в 8 км Международный аэропорт Ницца-Лазурный Берег в 18 км Расположение и объекты поблизости Идеально расположенный между Ниццей и Каннами, Антиб предлагает уникальный образ жизни в самом сердце Лазурного берега. Комплекс находится в западной части, менее чем в 10 минутах от исторического центра города.
Жилой комплекс Новые квартиры с видом на море в Жуан ле Пен, Антиб, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новые квартиры с видом на море в Жуан ле Пен, Антиб, Лазурный Берег, Франция
Антиб, Франция
от
€469,000
Агентство: TRANIO
Современный жилой комплекс в пешей доступности от пляжа предлагает своим жильцам комфорт и безопасность. Сдача проекта - 30.09.2024. Удобства и оснащение в доме Доступ к гаражам в подвале с помощью индивидуального пульта дистанционного управления Подключенная система безопасного контроля доступа, управляемая со смартфона или планшета и бейджа Vigik Автоматическое освещение лестничных площадок датчиками присутствия Велосипедная комната с электрическими розетками Керамогранит 45х45 см Электрические жалюзи во всех комнатах Окна с двойным изоляционным остеклением Ванные комнаты оборудованы полотенцесушителем, тумбочками, зеркалами и LED освещением Шкафы с раздвижными дверцами Расположение и объекты поблизости Комплекс идеально расположен - все услуги и удобства (супермаркет, пекарни, продуктовые магазины, аптека, фитнес-центр и многое другое) находятся недалеко от резиденции. До пляжа можно дойти всего за 5 минут. В Старый город можно попасть за 10 минут на транспорте.
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