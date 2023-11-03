Антиб, Франция

от €314,000

В центре комплекса между корпусами сделан ландшафтный сад, а в южной части участка есть общий бассейн. Частные парковочные места в подвале оборудованы зарядными станциями, также есть комната для велосипедов. Удобства и оснащение в доме Тепловой насос для отопления и охлаждения Плитка большого формата Подвесной шкафчик для ванной Стеклянная перегородка для душа Окна с двойным остеклением и рольставни Инфраструктура Автобусная остановка в 50 м Парк Эксфлора в 550 м Пляж Антиб-Жуан-ле-Пен в 800 м Экономический центр Софии-Антиполис в 8 км Международный аэропорт Ницца-Лазурный Берег в 18 км Расположение и объекты поблизости Идеально расположенный между Ниццей и Каннами, Антиб предлагает уникальный образ жизни в самом сердце Лазурного берега. Комплекс находится в западной части, менее чем в 10 минутах от исторического центра города.