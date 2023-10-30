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Квартиры в новостройках в Альфорвилль

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12
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс в 50 от реки Марна, Альфорвилль, Иль‑де-Франс, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в 50 от реки Марна, Альфорвилль, Иль‑де-Франс, Франция
Альфорвилль, Франция
от
€575,000
Агентство: TRANIO
Небольшая резиденция на 14 квартир находится в коммуне Альфорвилль на юго-востоке Парижа. Близость двух рек, Марны и Сены, позволяет резидентам прогуливаться вдоль тихих набережных. Архитектура с чистыми и элегантными линиями. Панорамные окна, индивидуальные балконы и террасы. Осталось всего 3 квартиры. Расположение и объекты поблизости Центр города Альфорвилль, расположенный в 15 минутах ходьбы, с его регулярными культурными мероприятиями и рынком. В квартале есть крупные супермаркеты, рестораны, пекарни и школы. Концертная площадка на открытом воздухе для пикников с семьёй. Есть несколько автобусных остановок в двух минутах ходьбы (линии 125, 325 и 103), чтобы добраться до центра Парижа и различных деловых районов. В 8 минутах ходьбы расположена остановка метро линии 8. До центра Парижа можно добраться на метро за 20 минут.
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