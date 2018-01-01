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Новый жилой комплекс в 50 от реки Марна, Альфорвилль, Иль‑де-Франс, Франция

Альфорвилль, Франция
от
€575,000
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О комплексе

Небольшая резиденция на 14 квартир находится в коммуне Альфорвилль на юго-востоке Парижа. Близость двух рек, Марны и Сены, позволяет резидентам прогуливаться вдоль тихих набережных. Архитектура с чистыми и элегантными линиями. Панорамные окна, индивидуальные балконы и террасы. Осталось всего 3 квартиры.

Расположение и объекты поблизости

Центр города Альфорвилль, расположенный в 15 минутах ходьбы, с его регулярными культурными мероприятиями и рынком. В квартале есть крупные супермаркеты, рестораны, пекарни и школы. Концертная площадка на открытом воздухе для пикников с семьёй. Есть несколько автобусных остановок в двух минутах ходьбы (линии 125, 325 и 103), чтобы добраться до центра Парижа и различных деловых районов. В 8 минутах ходьбы расположена остановка метро линии 8. До центра Парижа можно добраться на метро за 20 минут.

Местонахождение новостройки
Альфорвилль, Франция

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Новый жилой комплекс в 50 от реки Марна, Альфорвилль, Иль‑де-Франс, Франция
Альфорвилль, Франция
от
€575,000
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В комплексе есть комната для колясок и велосипедов, а также двухуровневая подземная парковка. Удобства и оснащение в доме Ванная комната оборудована электрической вешалкой для полотенец, туалетным столиком, зеркалом и светодиодным светильником Фаянсовая сантехника, подвесной туалет Рольставни с электроприводом и управлением с помощью выключателя Индивидуальное электрическое отопление с программируемым термостатом Цифровой код и видеофоном с цветным экраном Расположение и объекты поблизости В самом сердце района Рикье, высоко ценимого своими элегантными магазинами, тенистыми площадями и типичной архитектурой Ниццы. Школы, магазины, а также спортивные и культурные объекты в радиусе 500 метров. Порт Ниццы в 2 км, автомагистраль A8 в 4 км, международный аэропорт Ницца-Лазурный Берег в 9 км, франко-итальянская граница в 33 км. 4 минуты ходьбы от ж/д станции Ницца-Рикье 6 минут ходьбы от трамвайной линии L1 11 минут езды на велосипеде от рыбного рынка на площади Сен-Франсуа
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Vibes Resort - это роскошная туристическая резиденция, расположенная в натуристской деревне Кап д'Агд ( Франция ). Это прекрасная возможность максимизировать стоимость ваших активов с прогнозируемой доходностью от 4 до 8% и правом на возмещение НДС*. Этот новый роскошный курорт состоит из частных квартир, бассейна и джакузи, лаундж-бара и ресторана, расположенного на террасе на крыше с захватывающим видом на море. Настоящий стимул отпустить и побаловать себя лазурным экраном. Внутренняя территория резиденции посвящена роскоши и гедонизму. На крыше Vibes Resort с видом на натуристскую деревню, Порт-Аббонн и Средиземное море находится частный остров, место, где время проходит изысканно. Выпейте коктейль в бассейне, насладитесь джакузи или лаундж-баром, отдохните в тени на широком деревянном пляже в окружении пальм ... и насладитесь мягкой южной атмосферой. Затем отправляйтесь в свои частные квартиры и наслаждайтесь высоким уровнем комфорта, которым мы хотели бы поделиться с вами. Апартаменты Vibes Resort, начиная от квартир с одной спальней и заканчивая люксами с четырьмя спальнями, предлагают тот маленький оттенок эксклюзивности, который делает их такими неотразимыми. Декорированная и дизайнерская мебель, уютный интерьер, большие объемы, охраняемая частная парковка; это все о вашем благополучии.     *Пригодность только для информационных целей и при соблюдении определенных условий. Аренда в режиме parahotel включает в себя как минимум три из следующих услуг: завтрак, регулярная уборка помещений, прачечная, служба приема гостей. Он дает право владельцу на полное возмещение 20% НДС, понесенного при приобретении актива, при условии обязательства по аренде. Как и все инвестиции, предприятия недвижимости находятся под угрозой.
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