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Новый жилой комплекс в Ла Кё-ан-Бри, Иль‑де-Франс, Франция

La Queue-en-Brie, Франция
от
€196,000
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4
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О комплексе

Комплекс предлагает современное и экологичное жильё с большим количеством света, балконами и частным садом. Доступны варианты от студий до квартир с 4 спальнями. Для жильцов есть паркинг и общий сад.

Расположение и объекты поблизости

Комплекс находится в небольшом поселении Ла-Кё-ан-Бри в 18 км на юго-восток от Парижа. Прилегающая территория обладает исключительным природным богатством: около 20 парков, природный заповедник в 2550 гектаров леса, сеть рек и каналов. В окрестностях также располагается замок Мармузе. В коммуне хорошо развита инфраструктура: есть пекарни, супермаркеты, аптеки, несколько стадионов и гимназий. До Парижа будет удобно добраться на машине за 20 минут.

Местонахождение новостройки
La Queue-en-Brie, Франция

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Новый жилой комплекс в Ла Кё-ан-Бри, Иль‑де-Франс, Франция
La Queue-en-Brie, Франция
от
€196,000
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В соответствии с архитектурой района в стиле ар-деко, фасады здания отличаются элегантным и символичным дизайном. Традиционные балконы из кованого железа поддерживают стремление к прозрачности. Его элегантность подчеркивается благородными материалами, такими как шлифованный камень и матовое стекло. Сдача в эксплуатацию - второй квартал 2024 года. В цену предлагаемых квартир уже входит место на парковке за 21-22 тысячи евро. Можно дополнительно приобрести место на паркинге за 38 тысяч евро. Из окон открывается вид на море и парк. Естественное освещение, столь типичное для Ниццы, проникает во все комнаты и, в частности, в гостиные с открытыми кухнями, которым оно придает праздничную атмосферу и больший объем. Удобства и оснащение в доме Лобби оформлено дизайнером интерьеров Безопасный доступ, контролируемый смартфоном или планшетом и бейджем Vigik Автоматическое освещение мест общего пользования датчиками присутствия Глазурованная керамогранитная плитка 45х45 см Гладкая покраска стен и потолков во всех комнатах Ванные комнаты оборудованы туалетным столиком с зеркалом и световой полосой, сушилкой для полотенец и кафельными стенами Алюминиевые окна с изоляционным двойным остеклением Система SMARTHAB (или аналог), пакет ACCESS с управлением через мобильное приложение (Android, iOs) Управление отоплением, рольставнями с электроприводом Присутствие, температура в помещении, закрытие двери лестничной клетки, обнаружение дыма управляется через подключение к мобильному приложению Расположение и объекты поблизости В районе Рикье у порта Ниццы, рядом с площадью с кафе и ресторанами, в 10 минутах ходьбы от пляжа. Школы, университеты, спортивные и культурные мероприятия находятся рядом. Недалеко от бульвара Дельфино, засаженного деревьями и богатого небольшими магазинами, всего в нескольких минутах от знаменитой площади Пэн.
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Жилой комплекс Изысканный новый жилой комплекс в Ле-Плесси-Робинсон, Иль‑де-Франс, Франция
Жилой комплекс Изысканный новый жилой комплекс в Ле-Плесси-Робинсон, Иль‑де-Франс, Франция
Le Plessis-Robinson, Франция
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