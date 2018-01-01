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Новый жилой комплекс рядом со всей инфраструктурой в Ницце, Лазурный Берег, Франция

Ницца, Франция
от
€289,000
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4
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О комплексе

Небольшой комплекс с современной и элегантной архитектурой включает 16 элитных апартаментов, которые имеют от 2 до 4 комнат и великолепные открытые пространства - террасы и частные сады.

Расположение и объекты поблизости

Комплекс расположен в тихом жилом районе Кавкада. Вы можете легко добраться пешком до детского сада и школы, которые находятся напротив резиденции, а также колледжа и местных магазинов. Всего в 300 метрах есть спортивный и культурный центр AnimaNice, который предлагает разнообразные развлечения, такие как теннис, танцы, тренажерный зал, йога и рисование. За несколько минут вы также сможете добраться до средних школ, спортивных комплексов, концертного зала «Никайя», стадиона «Альянц Ривьера», а также многозального кинотеатра «Лингостиер». Расположенный рядом с трамвайными линиями 2 и 3, автомагистралью А8 и международным аэропортом Ниццы, этот комплекс обеспечивает оптимальную доступность по всем направлениям.

Местонахождение новостройки
Ницца, Франция

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Новый жилой комплекс рядом со всей инфраструктурой в Ницце, Лазурный Берег, Франция
Ницца, Франция
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