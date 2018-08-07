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Новый жилой комплекс с парковкой в районе Рикье, Ницца, Лазурный Берег, Франция

Ницца, Франция
от
€300,000
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4
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О комплексе

Новая роскошная резиденция демонстрирует качественную современную архитектуру, в которой почетное место занимают зеленые насаждения. Сады вокруг делают её исключительным местом для жизни в самом центре города. Комплекс предлагает 25 квартир с 2-4 комнатами и парковочные места. Интерьерные решения премиум-класса были тщательно созданы, чтобы обеспечить комфорт и спокойствие в течение всего года. Наслаждайтесь беспрепятственным видом с просторной террасы последними лучами солнца в самом сердце города.

Особенности квартир
  • Окна и двери патио с двойным изоляционным остеклением и наружными рольставнями
  • Электрические жалюзи
  • Плитка 60x60 см с разнообразным выбором цветов
  • Встроенные шкафы
  • Гладкая краска для стен и потолка
  • Противовзломные входные двери с трехточечным замком A2P1*
  • Ванная комната с современным умывальником, зеркалом со световой полосой, вешалкой для полотенец, дизайнерскими смесителями и душевым поддоном со шторкой
  • Система видеонаблюдения в подъезде и на парковке
Расположение и объекты поблизости

Ницца с 7 км пляжей и знаменитой Английской набережной, богата историей и культурой. Город Ангелов приглашает вас на свои типичные улочки, площади, рынки, порты, пляжи и зеленые парки. Столица Ривьеры, насыщенная многочисленными событиями, ежегодно принимает около 2000 культурных, праздничных или спортивных мероприятий, которые нельзя пропустить.

Из района Рикье вы сможете быстро добраться (менее 500 метров) до любого общественного транспорта - на выбор трамвай, автобус или поезд. Отсюда вам нужно будет сделать всего несколько шагов, чтобы прогуляться по набережной или порту, открыть для себя красивые магазины, посидеть на террасе элегантного ресторана, позагорать или отправиться на Корсику или Сардинию.

Местонахождение новостройки
Ницца, Франция

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Агентство: TRANIO
Жилой комплекс из 16 квартир, начиная от студий и заканчивая пятикомнатными двухуровневыми апартаментами. Фасад со стороны дворика украшен широкими террасами со стеклянными ограждениями, которые возвышаются над изобилием растительности. Сохранившийся исторический фасад комплекса, украшенный двумя магазинами, является связующим элементом. Таким образом, сохраняется гармоничность квартала. Отреставрированный фасад дополнительно украшен новой отделкой из травертина, что позволяет облачить его в более современную форму. В цену квартир входит парковочное место. Особенности квартир Апартаменты имеют достаточное количество комнат для дневного и ночного времяпровождения, что позволяет обеспечивать приватность каждого постояльца. Начиная с трехкомнатных квартир, к мастер-люксу прилегает своя ванная комната. Грамотная планировка способствует оптимизации проникновения солнечного света, достигнутой посредством добавления двух или трех окон и до четырех открытых площадок, таких как лоджия, балкон или терраса, в каждых апартаментах. Большинство основных спален имеет непосредственный доступ к наружному пространству. Удобства и оснащение в доме Автоматические двери, оснащенные замками A2P Домофон и контроль доступа, обеспеченный системой Vigik Охраняемая подземная парковка Помещения для хранения велосипедов Потолки почти что 3,5 м Паркетная или массивная доска в сухих помещениях Интерьерные двери высотой в 2,14 м Инверторные кондиционеры Напольная плитка и фаянс высшего качества в ванных и душевых Умывальники с зеркалами, оснащенные светодиодами Полотенцесушитель и душевой поддон Шкафы-купе Автоматические рулонные шторы Система домашней автоматизации Расположение и объекты поблизости В двух шагах от резиденции, в тени раскидистых платанов, расположилась площадь Маринони, украшенная эстрадой, это место считается бьющимся сердцем Болье-сюр-мер. Каждый год на этой площади располагаются итальянские рынки с местной продукцией и проводятся многочисленные музыкальные вечера. На широких и узеньких улицах расположены роскошные магазины, террасы кафе и ресторанов. Всё в пределах пешей доступности: ясли, школа, парки и сады, пляжи. По городу проходят несколько маршрутов автобуса N° 607 и 608, которые едут до Ниццы, Монако и Мантона, также линии N°81, 83 и 84, которые едут до Променада дез Ар в Ницце и до вокзала Рикье, порта Сан-Жан, Бэ де Фурми и Эз-Плато де ла Жустис. В 200 метрах от вокзала TER Болье-сюр-мер, в направлении Манделье, Канн, Ниццы, Монако и Вентимильи. В 20 минутах от трассы A8. В 15 минутах от площади Массена и Моуенн Корниш. В 25 минутах от международного аэропорта Лазурного Берега. В 20 минутах от вертолетной площадки Монако.
Жилой комплекс Новые квартиры в современном жилом комплексе, Ницца, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новые квартиры в современном жилом комплексе, Ницца, Лазурный Берег, Франция
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от
€277,000
Агентство: TRANIO
В удивительно красивом городе Ницца, всего в 3 км от его живописного центра и прекрасных пляжей, расположился эксклюзивный жилой комплекс, который занимает привилегированное положение в тихом и уютном районе. Насладитесь великолепным видом на исторический центр города из окон вашего нового дома! Комплекс предлагает своим жильцам комфортабельные условия проживания с удобствами. Охраняемая резиденция с лифтом, видеофоном и воротами, подземным паркингом и садом. Это место, где вы можете почувствовать себя как дома, наслаждаясь солнечными днями и спокойными вечерами в окружении красивой природы и уютных улиц. Расположение и объекты поблизости Расположенная между морем и горами, Ницца предлагает все виды развлечений: многие пляжи открыты для любителей купания и водных видов спорта, несколько горнолыжных курортов в Южных Альпах находятся менее чем в 1 часе 30 минутах езды на транспорте, а Италия находится в 30 километрах. Ницца также является городом искусства и культуры: после Парижа это город с наибольшим количеством музеев. Преимуществом этого проекта является его близость ко всем удобствам, таким как местные магазины, пекарня, рестораны и аптека, которые находятся всего в нескольких шагах от вашего порога. А если вам нужен большой супермаркет, то он всего в 1 км от дома. Кроме того, вокруг комплекса расположены детские сады, начальные и средние школы, колледжи, что делает его идеальным для семей с детьми. Линии автобусов 07/08/18/19/35/88/CE неподалёку Вокзал Ниццы Сен-Рош в 4 минутах (950 м) Аэропорт Ницца-Лазурный Берег в 17 минутах (10 км)
Жилой комплекс Первоклассные апартаменты с видом на море и город в новом жилом комплексе, Ницца, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Первоклассные апартаменты с видом на море и город в новом жилом комплексе, Ницца, Лазурный Берег, Франция
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Агентство: TRANIO
После напряженного дня в самом сердце оживленной Ниццы эта резиденция станет идеальным местом для отдыха, поскольку здесь круглый год царит атмосфера праздника. Кипарисы, оливковые и цитрусовые деревья в саду-бельведере затеняют пешеходные дорожки, пересекающие обширный парк резиденции. C террас открывается на захватывающий дух пейзаж и море, а приятная южная жизнь протекает вокруг бассейна, детской площадки и наружной ротонды. Просторные и изысканные, квартиры имеют от 2 до 5 комнат, большинство из которых имеют двойную ориентацию и всегда дополняются большим частным открытым пространством. Высокие потолки и большие эркеры пропускают естественный свет, но без излишеств, благодаря высокоэффективной системе затенения. На верхнем этаже исключительные квартиры имеют огромные панорамные террасы с беспрепятственным видом на море. Удобства и оснащение в доме Шумоизоляционная стяжка (покрытие) Плитка большого формата 60х60 см Реверсивный канальный кондиционер Напольная и фаянсовая плитка на высоте каркаса в ванных и душевых комнатах Тумба под умывальник с зеркалом и светодиодной подсветкой в ванных комнатах и душевых Полотенцесушитель и перегородка для душа Встроенные шкафы Раздвижные окна из лакированного алюминия Рольставни с электроприводом Стеклянные перила Предварительное оборудование для домашней автоматизации Двери лестничной площадки с замками A2P Видеофон и контроль доступа Vigik Расположение и объекты поблизости Фаброн — это зеленый и богатый жилой район на холме к западу от Ниццы, возвышающийся над Бэ-де-Анж (залив Ангелов) и ценящийся за его вид на море и спокойствие. Эта «сладкая жизнь» теперь дополняется первоклассной городской инфраструктурой соседней Эко-Валле, что делает район визитной карточкой мегаполиса. Район удобен для повседневной жизни благодаря близости школы Ла Лантерн и небольшого торгового центра «Деревня Ла Пиньята» с пекарней, аптекой и рестораном. Вы можете легко добраться до Английской набережной с ее велосипедной/беговой дорожкой, а также до ее знаменитых пляжей. У подножия холма, в районе равнины Вар, до которой также можно добраться на трамваях 2 и 3, менее чем в 10 минутах езды на машине находятся удобства и объекты: средняя школа, гимназия и университет, а также торговый центр Nice Valley, театр Nikaïa, стадион Allianz Riviera и т. д.
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