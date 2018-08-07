  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Франция
  4. Новый жилой комплекс рядом с парком в Кретей, Иль‑де-Франс, Франция

Новый жилой комплекс рядом с парком в Кретей, Иль‑де-Франс, Франция

Кретей, Франция
от
€228,000
;
5
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Современный жилой комплекс состоит из 4 зданий, 2 из которых полностью жилые, которые окружены пышным садом. Доступны квартиры различных типов - от студий до четырёхкомнатных.

Расположение и объекты поблизости

Муниципалитет проводит активную реконструкцию большого количества своих районов, обеспечивая своим жителям хорошее качество жизни. В настоящее время Кретей соединяется с Парижем 4 станциями метро (линия 8), 15-й линией поезда Grand Paris Express, а также 2 станциями регионального экспресс-метро (станция Créteil-Pompadour и станция Saint-Maur — Creteil). Город также связан автомагистралью A86, RD1, RN6 и RN 186, что позволяет без ограничений добраться до столицы или соседних городов. Около 18% площади горда занимают зеленые зоны. Для детей предусмотрено 108 игровых площадок. В городе большое количество учебных заведений — 24 детских сада, 24 начальных школы, 9 яслей, 11 колледжей и 11 средних школ. Для взрослых и подростков созданы спортивные сооружения — 12 спортивных залов, 5 многофункциональных залов и 3 бассейна. Кретей имеет динамичный центр города с большим количеством культурных объектов для отдыха — от Дома искусств до Национального хореографического центра, также есть художественная галерея, консерватория и медиа-библиотеки.

Местонахождение новостройки
Кретей, Франция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новые квартиры «под ключ» для сдачи в аренду, Ницца, Лазурный Берег, Франция
Ницца, Франция
от
€182,500
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в центре Ниццы, Лазурный Берег, Франция
Ницца, Франция
от
€355,000
Жилой комплекс Новый жилой комплекс рядом со всей инфраструктурой в Ницце, Лазурный Берег, Франция
Ницца, Франция
от
€289,000
Жилой комплекс Первоклассные апартаменты в новом жилом комплексе, Сен-Лоран-дю-Вар, Лазурный Берег, Франция
Сен-Лоран-дю-Вар, Франция
от
€259,000
Жилой комплекс Изысканный новый жилой комплекс в Ле-Плесси-Робинсон, Иль‑де-Франс, Франция
Le Plessis-Robinson, Франция
от
€421,900
Вы просматриваете
Новый жилой комплекс рядом с парком в Кретей, Иль‑де-Франс, Франция
Кретей, Франция
от
€228,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Новые квартиры в современном жилом комплексе, Ницца, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новые квартиры в современном жилом комплексе, Ницца, Лазурный Берег, Франция
Ницца, Франция
от
€277,000
Агентство: TRANIO
В удивительно красивом городе Ницца, всего в 3 км от его живописного центра и прекрасных пляжей, расположился эксклюзивный жилой комплекс, который занимает привилегированное положение в тихом и уютном районе. Насладитесь великолепным видом на исторический центр города из окон вашего нового дома! Комплекс предлагает своим жильцам комфортабельные условия проживания с удобствами. Охраняемая резиденция с лифтом, видеофоном и воротами, подземным паркингом и садом. Это место, где вы можете почувствовать себя как дома, наслаждаясь солнечными днями и спокойными вечерами в окружении красивой природы и уютных улиц. Расположение и объекты поблизости Расположенная между морем и горами, Ницца предлагает все виды развлечений: многие пляжи открыты для любителей купания и водных видов спорта, несколько горнолыжных курортов в Южных Альпах находятся менее чем в 1 часе 30 минутах езды на транспорте, а Италия находится в 30 километрах. Ницца также является городом искусства и культуры: после Парижа это город с наибольшим количеством музеев. Преимуществом этого проекта является его близость ко всем удобствам, таким как местные магазины, пекарня, рестораны и аптека, которые находятся всего в нескольких шагах от вашего порога. А если вам нужен большой супермаркет, то он всего в 1 км от дома. Кроме того, вокруг комплекса расположены детские сады, начальные и средние школы, колледжи, что делает его идеальным для семей с детьми. Линии автобусов 07/08/18/19/35/88/CE неподалёку Вокзал Ниццы Сен-Рош в 4 минутах (950 м) Аэропорт Ницца-Лазурный Берег в 17 минутах (10 км)
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с парковкой в районе Рикье, Ницца, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с парковкой в районе Рикье, Ницца, Лазурный Берег, Франция
Ницца, Франция
от
€300,000
Агентство: TRANIO
Новая роскошная резиденция демонстрирует качественную современную архитектуру, в которой почетное место занимают зеленые насаждения. Сады вокруг делают её исключительным местом для жизни в самом центре города. Комплекс предлагает 25 квартир с 2-4 комнатами и парковочные места. Интерьерные решения премиум-класса были тщательно созданы, чтобы обеспечить комфорт и спокойствие в течение всего года. Наслаждайтесь беспрепятственным видом с просторной террасы последними лучами солнца в самом сердце города. Особенности квартир Окна и двери патио с двойным изоляционным остеклением и наружными рольставнями Электрические жалюзи Плитка 60x60 см с разнообразным выбором цветов Встроенные шкафы Гладкая краска для стен и потолка Противовзломные входные двери с трехточечным замком A2P1* Ванная комната с современным умывальником, зеркалом со световой полосой, вешалкой для полотенец, дизайнерскими смесителями и душевым поддоном со шторкой Система видеонаблюдения в подъезде и на парковке Расположение и объекты поблизости Ницца с 7 км пляжей и знаменитой Английской набережной, богата историей и культурой. Город Ангелов приглашает вас на свои типичные улочки, площади, рынки, порты, пляжи и зеленые парки. Столица Ривьеры, насыщенная многочисленными событиями, ежегодно принимает около 2000 культурных, праздничных или спортивных мероприятий, которые нельзя пропустить. Из района Рикье вы сможете быстро добраться (менее 500 метров) до любого общественного транспорта - на выбор трамвай, автобус или поезд. Отсюда вам нужно будет сделать всего несколько шагов, чтобы прогуляться по набережной или порту, открыть для себя красивые магазины, посидеть на террасе элегантного ресторана, позагорать или отправиться на Корсику или Сардинию.
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в Ла Кё-ан-Бри, Иль‑де-Франс, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в Ла Кё-ан-Бри, Иль‑де-Франс, Франция
La Queue-en-Brie, Франция
от
€196,000
Агентство: TRANIO
Комплекс предлагает современное и экологичное жильё с большим количеством света, балконами и частным садом. Доступны варианты от студий до квартир с 4 спальнями. Для жильцов есть паркинг и общий сад. Расположение и объекты поблизости Комплекс находится в небольшом поселении Ла-Кё-ан-Бри в 18 км на юго-восток от Парижа. Прилегающая территория обладает исключительным природным богатством: около 20 парков, природный заповедник в 2550 гектаров леса, сеть рек и каналов. В окрестностях также располагается замок Мармузе. В коммуне хорошо развита инфраструктура: есть пекарни, супермаркеты, аптеки, несколько стадионов и гимназий. До Парижа будет удобно добраться на машине за 20 минут.
Realting.com
Перейти