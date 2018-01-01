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Новый жилой комплекс в районе порта Ниццы, Лазурный Берег, Франция

Ницца, Франция
от
€370,000
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О комплексе

В соответствии с архитектурой района в стиле ар-деко, фасады здания отличаются элегантным и символичным дизайном. Традиционные балконы из кованого железа поддерживают стремление к прозрачности. Его элегантность подчеркивается благородными материалами, такими как шлифованный камень и матовое стекло. Сдача в эксплуатацию - второй квартал 2024 года. В цену предлагаемых квартир уже входит место на парковке за 21-22 тысячи евро. Можно дополнительно приобрести место на паркинге за 38 тысяч евро. Из окон открывается вид на море и парк. Естественное освещение, столь типичное для Ниццы, проникает во все комнаты и, в частности, в гостиные с открытыми кухнями, которым оно придает праздничную атмосферу и больший объем.

Удобства и оснащение в доме
  • Лобби оформлено дизайнером интерьеров
  • Безопасный доступ, контролируемый смартфоном или планшетом и бейджем Vigik
  • Автоматическое освещение мест общего пользования датчиками присутствия
  • Глазурованная керамогранитная плитка 45х45 см
  • Гладкая покраска стен и потолков во всех комнатах
  • Ванные комнаты оборудованы туалетным столиком с зеркалом и световой полосой, сушилкой для полотенец и кафельными стенами
  • Алюминиевые окна с изоляционным двойным остеклением
  • Система SMARTHAB (или аналог), пакет ACCESS с управлением через мобильное приложение (Android, iOs)
  • Управление отоплением, рольставнями с электроприводом
  • Присутствие, температура в помещении, закрытие двери лестничной клетки, обнаружение дыма управляется через подключение к мобильному приложению
Расположение и объекты поблизости

В районе Рикье у порта Ниццы, рядом с площадью с кафе и ресторанами, в 10 минутах ходьбы от пляжа. Школы, университеты, спортивные и культурные мероприятия находятся рядом. Недалеко от бульвара Дельфино, засаженного деревьями и богатого небольшими магазинами, всего в нескольких минутах от знаменитой площади Пэн.

Местонахождение новостройки
Ницца, Франция

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Новый жилой комплекс в районе порта Ниццы, Лазурный Берег, Франция
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от
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