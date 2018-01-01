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Новый жилой комплекс в исторической коммуне Плезир, Иль‑де-Франс, Франция

Plaisir, Франция
от
€200,000
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4
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О комплексе

Комплекс предлагает большое разнообразие квартир: от студии до 5 комнат с панорамными окнами и лоджиями. Для удобства жильцов на первом этаже будут магазины. Также в комплексе есть паркинг.

Расположение и объекты поблизости

Комплекс находится в живописном поселении Плезир, к западу от Парижа. Окрестности Плезира богаты культурными достопримечательностями и природными пейзажами: замок 17 века с парком в стиле классицизм, Собор Святого Петра, консерватории и театры. Плезир — олицетворение идеи французского благополучия благодаря сочетанию неброской роскоши архитектуры и сельского пейзажа. Коммуна подойдёт для тех, кто хочет быть вдалеке от шума большого города. До Парижа можно добраться на прямом поезде или автомобиле за 25 минут.

Местонахождение новостройки
Plaisir, Франция

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