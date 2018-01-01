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Апартаменты и дома в новом жилом комплексе, Ле-Канне, Лазурный Берег, Франция

Канны, Франция
от
€276,000
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4
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О комплексе

Современный жилой комплекс состоит из 46 квартир с 2-5 комнатами и 4 двухэтажных домов, пышного средиземноморского сада, подземного паркинга, места для хранения велосипедов и детских колясок.

Удобства и оснащение в доме
  • Освещенные общие зоны, система наблюдения с камерами, доступ Vigik, видеотелефон
  • Система умный дом с управлением со смартфона или планшета
  • 3-месячная поддержка по началу работы и настройке всего предустановленного оборудования
  • 2-летняя гарантия на оборудование, уже установленное дома
  • Дверь лестничной площадки оснащена 5-точечным замком A2P
  • Двойное остекление для хорошей тепло- и звукоизоляции
  • Электрические жалюзи в гостиных
  • Ванная комната с туалетным столиком, зеркалом с подсветкой, полотенцесушителем, ванной или плоским душевым поддоном
Расположение и объекты поблизости
  • 2 км до вокзала Канн
  • 3 км до пляжей Канн
  • 25 км до аэропорта Ницца-Лазурный берег
Местонахождение новостройки
Канны, Франция

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Апартаменты и дома в новом жилом комплексе, Ле-Канне, Лазурный Берег, Франция
Канны, Франция
от
€276,000
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После напряженного дня в самом сердце оживленной Ниццы эта резиденция станет идеальным местом для отдыха, поскольку здесь круглый год царит атмосфера праздника. Кипарисы, оливковые и цитрусовые деревья в саду-бельведере затеняют пешеходные дорожки, пересекающие обширный парк резиденции. C террас открывается на захватывающий дух пейзаж и море, а приятная южная жизнь протекает вокруг бассейна, детской площадки и наружной ротонды. Просторные и изысканные, квартиры имеют от 2 до 5 комнат, большинство из которых имеют двойную ориентацию и всегда дополняются большим частным открытым пространством. Высокие потолки и большие эркеры пропускают естественный свет, но без излишеств, благодаря высокоэффективной системе затенения. На верхнем этаже исключительные квартиры имеют огромные панорамные террасы с беспрепятственным видом на море. Удобства и оснащение в доме Шумоизоляционная стяжка (покрытие) Плитка большого формата 60х60 см Реверсивный канальный кондиционер Напольная и фаянсовая плитка на высоте каркаса в ванных и душевых комнатах Тумба под умывальник с зеркалом и светодиодной подсветкой в ванных комнатах и душевых Полотенцесушитель и перегородка для душа Встроенные шкафы Раздвижные окна из лакированного алюминия Рольставни с электроприводом Стеклянные перила Предварительное оборудование для домашней автоматизации Двери лестничной площадки с замками A2P Видеофон и контроль доступа Vigik Расположение и объекты поблизости Фаброн — это зеленый и богатый жилой район на холме к западу от Ниццы, возвышающийся над Бэ-де-Анж (залив Ангелов) и ценящийся за его вид на море и спокойствие. Эта «сладкая жизнь» теперь дополняется первоклассной городской инфраструктурой соседней Эко-Валле, что делает район визитной карточкой мегаполиса. Район удобен для повседневной жизни благодаря близости школы Ла Лантерн и небольшого торгового центра «Деревня Ла Пиньята» с пекарней, аптекой и рестораном. Вы можете легко добраться до Английской набережной с ее велосипедной/беговой дорожкой, а также до ее знаменитых пляжей. У подножия холма, в районе равнины Вар, до которой также можно добраться на трамваях 2 и 3, менее чем в 10 минутах езды на машине находятся удобства и объекты: средняя школа, гимназия и университет, а также торговый центр Nice Valley, театр Nikaïa, стадион Allianz Riviera и т. д.
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