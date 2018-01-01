Апартаменты и дома в новом жилом комплексе, Ле-Канне, Лазурный Берег, Франция

Жилой комплекс состоит из 2 небольших корпусов, которые включают всего 21 квартиру. Между корпусами есть зелёная зона для жильцов.
Расположение и объекты поблизости
Комплекс находится в районе Сен-Жан-д'Анжели, откуда пешком или на транспорте за несколько минут можно добраться до центра Ниццы. Поблизости есть школы, кампус университета, магазины, кафе. В 50 м есть остановка трамвая. За 10 минут можно выехать на главную магистраль А8, а за 15 минут добраться до пляжа.
Комплекс состоит из 4 корпусов, между которым есть ландшафтный сад. Также есть хранилище для велосипедов и колясок на первом этаже, подземная автостоянка.
Удобства и оснащение в доме
Дверь лестничной площадки высотой 2,14 м с пятиточечным замком
Контроль доступа с помощью диджикода, значка Вигик и видеофона
Высота потолков 2,6-2,8 м
Просторные частные сады на первом этаже (в среднем 58 м²)
Инженерный или массивный паркет в сухих помещениях
Керамогранит 30х60 см на стенах на высоте дверного проема, для ванных комнат и душевых
Плитка из керамогранита 30х60 см или 60х60 см на полу влажных помещений
Светодиоды в ванных и душевых комнатах
Электрический полотенцесушитель
Подвесные унитазы
Встроенные шкафы
Электрические рольставни с централизованным управлением
Расположение и объекты поблизости
Ле-Плесси-Робинсон, расположенный в 6 км от Парижа, сочетает городской пейзаж с лесным массивом. Рядом с комплексом есть все местные удобства, которые облегчают повседневную жизнь: ясли, начальная школа, колледж и будущая остановка трамвая 10 прямо у дома. В 500 м находится остановка трамвая 6. Всего за 30 минут можно добраться до вокзала Монпарнас.
После напряженного дня в самом сердце оживленной Ниццы эта резиденция станет идеальным местом для отдыха, поскольку здесь круглый год царит атмосфера праздника. Кипарисы, оливковые и цитрусовые деревья в саду-бельведере затеняют пешеходные дорожки, пересекающие обширный парк резиденции. C террас открывается на захватывающий дух пейзаж и море, а приятная южная жизнь протекает вокруг бассейна, детской площадки и наружной ротонды.
Просторные и изысканные, квартиры имеют от 2 до 5 комнат, большинство из которых имеют двойную ориентацию и всегда дополняются большим частным открытым пространством. Высокие потолки и большие эркеры пропускают естественный свет, но без излишеств, благодаря высокоэффективной системе затенения. На верхнем этаже исключительные квартиры имеют огромные панорамные террасы с беспрепятственным видом на море.
Удобства и оснащение в доме
Шумоизоляционная стяжка (покрытие)
Плитка большого формата 60х60 см
Реверсивный канальный кондиционер
Напольная и фаянсовая плитка на высоте каркаса в ванных и душевых комнатах
Тумба под умывальник с зеркалом и светодиодной подсветкой в ванных комнатах и душевых
Полотенцесушитель и перегородка для душа
Встроенные шкафы
Раздвижные окна из лакированного алюминия
Рольставни с электроприводом
Стеклянные перила
Предварительное оборудование для домашней автоматизации
Двери лестничной площадки с замками A2P
Видеофон и контроль доступа Vigik
Расположение и объекты поблизости
Фаброн — это зеленый и богатый жилой район на холме к западу от Ниццы, возвышающийся над Бэ-де-Анж (залив Ангелов) и ценящийся за его вид на море и спокойствие. Эта «сладкая жизнь» теперь дополняется первоклассной городской инфраструктурой соседней Эко-Валле, что делает район визитной карточкой мегаполиса. Район удобен для повседневной жизни благодаря близости школы Ла Лантерн и небольшого торгового центра «Деревня Ла Пиньята» с пекарней, аптекой и рестораном. Вы можете легко добраться до Английской набережной с ее велосипедной/беговой дорожкой, а также до ее знаменитых пляжей. У подножия холма, в районе равнины Вар, до которой также можно добраться на трамваях 2 и 3, менее чем в 10 минутах езды на машине находятся удобства и объекты: средняя школа, гимназия и университет, а также торговый центр Nice Valley, театр Nikaïa, стадион Allianz Riviera и т. д.